I danas se ove kreacije mogu pronaći po second hand dućanima, no u to doba one su bile simbol luksuza.

Dnevni stil na minusima uključivao je i velike kape u kompletu s bundom.

Srebrna, smeđa i crna krzna bila su najpopularnija.

Modni magazini promovirali su glamurozne, raskošne dimenzije šešira i kaputa.

Kreacije poput ovih dame su nosile za večernje, ali i dnevne aktivnosti, šubara je bila svakodnevica.

U osamdesetima je sve bilo veliko - od jakne i sakoa do frizure i kape.

I danas ima sličnih kombinacija, no moderno doba donijelo nam je popularnost eko krzna.