Kako ukloniti mrlje od kreme za sunčanje s odjeće i namještaja?

Već ste se zasigurno naoružali informacijama o tome koliko je važno zaštititi kožu od štetnih UV zraka odgovarajućim kremama sa SPF faktorom, no pomisao na to da te kreme lako ostavljaju masne, žuto-narančaste ružne mrlje na odjeći, od kupaćeg kostima, majice ili haljine, pa do ručnika, nije nimalo zabavna.

Štoviše, ako se ne možete otuširati prije ulaska u automobil nakon plaže, mrlje će se vjerojatno pojaviti i na sjedalu, a onda i na večernjoj odjeći, kad nakon toga ponovo sjednete u automobil. Srećom, postoje rješenja, kaže Vera Peterson, predsjednica tvrtke Molly Maid, koja kaže da postoje vrlo učinkoviti načini za uklanjanje mrlja od kreme za sunčanje. Savjete prenosi portal Today.

Kako ukloniti mrlje od kreme za sunčanje s odjeće

Prije svega, kad imate vremena, nastojte pričekati dok se krema za sunčanje potpuno ne osuši, prije nego što odjenete kupaći kostim ili haljinu za plažu. Osim toga, pri ponovnom nanošenju kreme vodite računa o tome da izbjegnete mazanje debelog sloja kreme oko kupaćeg, posebno oko naramenica i izreza, gdje često zaostane deblji sloj kreme i ostavi ružan trag. No, ako se to dogodi, ili vam kap kreme padne na haljinu, najbolji način da spriječite mrlju jest da se usmjerite na ulje.

Treba imati na umu i to da biste se čišćenja mrlje trebali uhvatiti što prije, jer što duže krema za sunčanje stoji na odjeći ili namještaju, to će teže biti ukloniti mrlju. Ako nemate vremena, dovoljno je namočiti tkaninu u hladnoj vodi i dodati sredstvo za čišćenje mrlja. No, izbjegavajte izbjeljivače s kisikom i klorom, budući da mogu reagirati s uobičajenim sastojkom kreme za sunčanje avobenzonom tako da - pogoršaju mrlje.

- Budući da je krema za sunčanje proizvod na bazi ulja, prvi korak je uklanjanje ulja. Okrenite odjeću naopako i isperite mrlju pod hladnom tekućom vodom. Potom napravite otopinu tople vode i tekućeg deterdženta za suđe i njome obrišite mrlju, od vanjskih rubova prema unutra. Na kraju dobro isperite taj dio tkanine hladnom vodom i onda ju operite kao i obično, koristeći jaki deterdžent – savjetuje stručnjakinja. Nemojte stavljati odjeću u sušilicu dok niste sigurni da je mrlja uklonjena, budući da bi intenzivna toplina pare mogla 'zacementirati' mrlju. Ako niste do kraja skinuli mrlju, Peterson predlaže natapanje odjeće preko noći u otopini hladne vode i izbjeljivača na bazi kisika, pomiješanih prema uputama na pakiranju.

Sjedala automobila ili kauč

Krema za sunčanje često završi na automobilskim sjedalima, ali i na kauču u dnevnoj sobi, jer mališani rijetko poslušaju uputu da se prije ulaska u boravak otuširaju. Prva stvar koju treba učiniti u ovom slučaju je provjeriti prijedloge proizvođača tkanine na sjedalu ili fotelji za čišćenje.

- Naime, upute na naljepnici za održavanje razlikuju se ovisno o materijalu od kojeg je namještaj izrađen. Ima namještaja koji može zahtijevati profesionalno čišćenje, pa budite pažljivi, kaže Vera Peterson.

Ako prema uputama procijenite da se smijete upustiti u samostalno čišćenje mrlja, evo nekoliko savjeta za različite materijale:

Obična tkanina

Pomiješajte 1 čajnu žličicu sredstva za pranje posuđa, 1 žlicu bijelog octa i 1 šalicu tople vode u maloj bočici s raspršivačem. Dodajte 1 čajnu žličicu sode bikarbone i brzo zavrnite vrh na bočicu.

- Soda bikarbona i ocat će stvoriti mnogo mjehurića kada se pomiješaju, pa treba biti pažljiv, upozorava Vera Peterson. Tom otopinom pošpricajte bijelu krpu za čišćenje i nježno utapkajte i istrljajte sve mrlje na tkanini, dodaje. Neka se tkanina osuši.

Koža

Napravite otopinu za čišćenje kombiniranjem jednakih dijelova vode i bijelog octa u lavoru. Umočite krpu od mikrovlakana u otopinu tako da bude vlažna, ali ne premokra. Obrišite kožu, uz povremeno ispiranje krpe u otopini. Osušite kožni namještaj čistom, suhom krpom od mikrovlakana.

Mikrovlakna

- Alkohol je vaš saveznik u čišćenju većine predmeta s tkaninom od mikrovlakana - savjetuje Peterson. Poprskajte područje alkoholom, a zatim izribajte bijelom ili svijetlom spužvom (tako da se boja ne prenese na kauč dok ribate). Namještaj bi se trebao brzo sušiti, jer alkohol brzo isparava. Nakon što se osuši, upotrijebite četku za suho ribanje i iščetkajte kauč kružnim pokretima, kako biste zagladili površinu tkanine.