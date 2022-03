Veliki vodič proljetnih alergija: Evo s čime se sve možete liječiti

Još u siječnju počela je cvatnja čempresa, lijeske i jasena, no koncentracija njihove peludi u zraku tijekom ožujka je najviša. Do kraja ožujka počinje i cvatnja visokoalergene breze i vrbe, a u travnju počinju i problemi ljudi koji su alergični na trave, pokazuje peludni kalendar NZJZ "Dr. Andrija Štampar". Ako ste alergični na koprivu i kesten, kihanje kreće u lipnju, a u kolovozu počinje cvatnja jednog od najsnažnijih prirodnih alergena, ambrozije, čiji je pelud prisutan u zraku sve do kraja jeseni.

