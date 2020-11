Kako usred pandemije tražiti povišicu: Dobro se pripremite!

Radite više nego inače, dajete puno, preuzeli ste više odgovornosti i zbilja se trudite? Onda je vrijeme za povišicu i to bez obzira na činjenicu da vlada pandemija

<p>Uz masovna otpuštanja i stalnu ekonomsku neizvjesnost povezanu s pandemijom, mnogi radnici oklijevaju tražiti bilo što, a kamoli povišicu, piše<a href="https://edition.cnn.com/2020/10/16/success/how-to-ask-for-a-raise-pandemic/index.html"> CNN</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Na razgovoru za posao pripazite na držanje tijela</p><p>- Ako ste na poziciji na kojoj imate značajan utjecaj na organizaciju i preuzeli ste veću odgovornost, a tvrtka vam pritom nije rekla da vam zato nudi više novca, sami sebi dugujete postaviti to pitanje. Možda neće pristati, no što ako vam ipak daju povišicu - pita se <strong>Kate Dixon</strong>, autorica knjige Pay UP !: Unlocking Insider.</p><h2>Pripremite se za razgovor</h2><p>Započinjanje razgovora o povišici nekim ljudima je neugodno bilo kad, no osobito je komplicirano u doba ekonomskog usporavanja. Prije nego što započnete pregovore o povišici, procijenite financijsko zdravlje svoje tvrtke.</p><p>- Morate biti svjesni situacije s poslodavcem. Ako dođe do zamrzavanja zapošljavanja ili ako se stvarno financijski bore, to će otežati iznošenje dokaza da zaslužujete povećanje plaće - ističe <strong>Joel Garfinkle</strong>, autor knjige Platite što vrijedi: naučite kako pregovarati o povišici.</p><p><br/> Kako biste lakše prepoznali trenutačnu situaciju u tvrtki, stručnjakinja za karijere <strong>Shari Santoriello</strong> u Ama La Vida preporučuje da o tome razgovarate na način koji ističe vaše doprinose.</p><p>- Ne bih taj razgovor započela rečenicom Znam da su vremena teška, ali zaslužujem ovo. Umjesto toga, pokušajte reći nešto poput: Posljednjih nekoliko mjeseci bilo je izazovno, ali uspio sam i dalje povećavati prodaju, poboljšavati moral tima ili sam doveo toliko novih klijenata unatoč teškoj klimi. I ne ispričavajte se - kazala je Santoriello.</p><p>- Ako započnete razgovor s rečenicom: Žao mi je, znam da je loše vrijeme - već u početku ste u slabijoj poziciji - savjetuje ona. </p><h2>Pokažite svoju vrijednost</h2><p>Argument da se trudite neće rezultirati povišicom. Sve je u tome da pokažete vrijednost koju donosite tvrtki. Dođite na sastanak pripremljeni s detaljnim primjerima na koji način ste pomogli tvrtki.</p><p>- Budite vrlo precizni iznoseći rezultate koje postižete. U osnovi, riječ je o utjecaju, a ne o uloženom naporu - ističe Dixon.</p><p>Pratite svoja postignuća tijekom cijele godine kako biste olakšali ovaj proces. Nemojte pretpostavljati da vaš šef ili njegov nadređeni zna koliko dobro radite. Bilo koji mjerljivi dokaz vaše vrijednosti će vam pomoći, od toga koliko ste novca uštedjeli tvrtki ili koliku ste prodaju ostvarili. Primjeri vašeg vodstva i izgradnje tima mogu vam također pomoći da pojačate svoje argumente.</p><h2>Odredite što želite</h2><p>Napravite domaću zadaću da biste saznali što rade i koliko su plaćeni vaši kolege sa sličnim iskustvom u vašoj industriji. Postoje mnogi internetski alati koji pružaju procjene plaća, uključujući Glassdoor, Indeed i Salary.com.</p><p>Iako je razgovor o plaći među kolegama uobičajen, još može biti neugodna tema. Dixon predlaže umjesto otvorenog pitanja o tome koliko zarađuje kolegu pitati sljedeće: "Vidim da se ovakvi poslovi plaćaju između X i Y novca, jeste li vi time zadovoljni?" Čak i ako imate iznos plaće koji želite postići u pregovoru s poslodavcem, nemojte otvarati razgovor govoreći o tom iznosu.</p><p>Nadine Franz, osnivačica APEX Career Services, savjetuje da poslodavcu ponudite raspon plaće koji bi vas zadovoljio. </p><p>- Raspon nudi temelj za dobar razgovor i kompromise. Pokušajte otprilike ovako: 'Imao sam ove uspjehe u posljednjih šest mjeseci ili tijekom godine, pa osjećam da bi u ovom trenutku bila potrebna povišica s obzirom na to koliko sam doprinijela rastu i razvoju. U tom smislu željela bih povišicu od tog do tog iznosa - kaže ona.</p><h2>Budite uporni</h2><p>Čak i ako niste uspješni u traženju povišice, još imate koristi od samog razgovora. Nadređenima ste vrlo jasno i precizno pokazali što želite postići, a pritom sze istaknuli svoj rad. Ako vam odbiju mogućnost povišice, zadržite prisebnost i nastavite razgovor. Svakako odredite novi termin za razgovor i doznajte što morate učiniti kako biste dobili povišicu.</p><p>- Vježbanje pregovaračkih vještina je sjajno, a odlično je i to što ljudima dajete do znanja da o ovoj temi mislite ozbiljno razgovarati - zaključuje Dixon.</p>