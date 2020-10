Kako zaštitne maske postaju dio kulture i modnog izričaja

Maske su nam neophodna zaštita u ovim vremenima ali i sve više modni izričaj

<p>Korona se prvi put u našim životima pojavio početkom ove godine, a od tada se zavukao u ama baš sve pore našeg života. O virusu se, vjerovali ili ne, piše poezija, skladaju pjesme, a inspirirao je i niz vrlo šarolikih i živopisnih umjetničkih djela. Maskice, koje svi na licima nosimo kao dio neizostavni dio zaštite od virusa, također su postale sveprisutne, pa su čak postale aktivni i iznenađujuće važni dio modne scene.</p><p>Ivan Mandžukić, modni dizajner se primjerice za Berlinski Fashion Week pripremao tako da je šivao razne primjerke raznih maski, no čak i oni koji ne "pate" za time da dio njihove garderobe ima na sebi ime slavnih modnih dizajnera, nekako nastoje da njihove maske budu personalizirane. Tako se mogu pronaći one u crnim, crvenim, žutim, pa čak i neonskim varijantama, i dok neki na njima nose logotipe organizacija i udruženja neke organizacije, na drugima su ispisane humoristične ili inspirativne poruke.</p><p>I dok je nekima bitno da zaštitne maske budu lijepe i praktične, svima je, dakako, mnogo važnije da one budu i efikasne.</p>