'Kako znam koga ću zaposliti? Samo jedno pitanje je dovoljno'

Izvršna direktorica u Facebooku, Julie Zhuo, u svojoj je karijeri obavila više stotina intervjua za posao. Trenutno je tamo potpredsjednica dizajna proizvoda, a počela je raditi kao pripravnik prije više od 10 godina. U to je vrijeme Facebook imao samo oko 100 zaposlenika, a sada samo njezin tim ima preko 250 radnika, piše Business Insider.

Tijekom godina, Zhuo je postala majstor u intervjuiranju novih potencijalnih kandidata za posao. Zapošljavanje i regrutiranje novih mladih snaga shvaća jako ozbiljno.

Kakvog kandidata traži u svom timu?

Svakako one ljude koji su stalno znatiželjni i žele učiti. Odmah im postavlja pravo pitanje - opišite mi tešku ili izazovnu situaciju s kojom ste se susreli u karijeri, a kad dobije odgovor, pita ih 'Ako biste mogli ponovno proučiti to iskustvo, što biste učinili drugačije?'.

- Volim to pitanje jer mi omogućuje da čujem kandidata i kako se samoanalizira. Naravno da na to pitanje postoji točan odgovor. Možete predstaviti niz ideja kako biste drugačije rješavali stvari idući put. Kroz to pitanje kandidati pokazuju veliku produktivnost i pokazuju da mogu brzo naučiti - objašnjava Zhuo.

Što ako se netko ne uklapa u sve tražene 'okvire'?

Najvažnije za zapamtiti je da zaposliti nekog ne znači riješiti problem nego dati vašoj firmi priliku da se bolje organizira, poručuje Zhuo.

Također je opisala svoj susret s mladim zaposlenikom Tomom koji nije bio baš najbolji na intervjuu za posao. Teško mu je išao inženjerski zadatak koji mu je dan, ali je stalno govorio o tome koji je problem i bio je odlučan kako ga riješiti.

Unatoč tome što nije uspješno izvršio zadatak, Zhuo ga je odlučila angažirati. Divila se njegovoj upornosti, promišljenosti i predanosti. Tom se brzo zaposlio i dobio promaknuće. Dala mu je priliku iako se nije uklapao u sve 'okvire'.

Ispravan način zapošljavanja

Zhuo potiče ljude koji zapošljavaju da to rade promišljeno i strateški. Priznaje kako to može biti teško kada svi osjećaju pritisak da se nekog novog treba uzeti u kratkom roku. Možda ćete osjetiti potrebu ispuniti 'rupu' bilo kim tko može obaviti posao.

Razmislite kako želite da izgleda budućnost vašeg tima. I samo jedan dobar radnik može imati ogroman utjecaj na uspjeh tima.

