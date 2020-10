To je mladenka! Iako bez nogu od rođenja, htjela je prošetati do oltara

Filipinka koja je rođena bez nogu, 5. listopada se udala za čovjeka s kojim je tri godine u vezi i iznenadila i njega i sve uzvanike na vjenčanju: Odlučila je doći do oltara bez pomoći i invalidskih kolica

<p>- Željela sam da sve oko mog vjenčanja bude savršeno i shvatila da moram doći do oltara sama, bez invalidskih kolica. To je učinilo taj dan još posebnijim i vrijedilo je svakog truda - kaže Rosie Babor, 29-godišnja djevojka iz grada Cebu na Filipinima, koja je rođena bez nogu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Fotograf u Bejrutu snimao mladenku, pa slučajno snimio - eksploziju</p><p>Njeno vjenčanje održano je 5. listopada, a dok ga je planirala, bila je uvjerena kako će do oltara proći u invalidskim kolicima. No, kad je trebala krenuti kroz prolaz između klupa u crkvi prema svom odabraniku Mariu Perezi, osjetila je da želi biti kao i svaka druga mladenka i hodati do oltara. </p><p>Ostavila je invalidska kolica iza sebe i krenula kroz prolaz, koristeći se kukovima i desnom rukom za kretanje, što je i njenog supruga i goste na vjenčanju ostavilo bez daha.</p><p>Mlada žena u lijevoj je ruci držala buket cvijeća, a na sebi je imala posebno izrađenu haljinu, koja joj je omogućavala lakše kretanje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Rosie je hrabro prohodala do otlara uz pomoć kukova i ruku</p><p>Jedan od prijatelja Rosie i Maria, Arvin Sumagang, rekao je da su njih dvoje jako sretni zbog toga što napokon mogu zajedno graditi obitelj, a Rosie je posebno sretna jer je ispunila san svake djevojke: da prošeta do oltara. </p><p>- Sretni smo što se vjenčanje napokon uspjelo održati, jer su Rosie i Mario morali otkazati nekoliko datuma zbog pandemije korona virusa. Njihova je priča nadahnjujuća i sretni smo što su se pronašli - rekao je Arvin. </p><p>Inače, regija u kojoj Rosie živi još je uvijek u karanteni zbog pandemije, pa je na vjenčanje smjela pozvati vrlo ograničen broj gostiju, no ceremoniji na kojoj je okrunjena njena trogodišnja veza s Mariom, prisustvovali su svi članovi obitelji i bliski prijatelji, prenosi <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8818289/Philippines-bride-born-without-legs-walks-aisle.html">Daily Mail. </a></p>