OVAN: Bijesno zlo

Uglavnom ste zabavni i opušteni sve dok vas netko ne naljuti, a tada nastaje pakao. U stanju ste napraviti sve kako biste s puta uklonili one koji vas ljute, sabotiraju u dolasku do ciljeva ili pokušaju uzeti ono što je vaše, ili barem vjerujete da je vaše. Upravo ti nagli naleti bijesa su nešto na što biste morali pripaziti želite li živjeti kvalitetnije i sretnije.

POGLEDAJTE VIDEO:

BIK: Iznenadno zlo

Vi ste toliko ležerni i hladnokrvni da se ljudi oko vas lako uljuljkaju u neki lažan osjećaj sigurnosti i ponekad nesvjesno testiraju vaše granice. Ali, kad pretjeraju i odu predaleko, napadate bez upozorenja, brzo i precizno. U sebi nosite instinkt za to gdje su ljudi najranjiviji i to postaje cilj vašeg napada.

BLIZANCI: Dvolično zlo

Vi imate imate dvije vrlo različite strane osobnosti, i dok jedna strana uopće nije toliko zla, druga to itekako nadoknađuje. Vaša loša strana voli ogovarati, a ono što ste u stanju govoriti drugima iza leđa nije niti najmanje pristojno. A kad vas netko uhvati u tračanju, tad vam je glavni izgovor: 'Pa samo sam iskren'. U redu je biti iskren, ali kad se nekome govori licem u lice, ne kriomice kad on to ne može čuti.

RAK: Zaljubljeno zlo

Vi ste zli na ljubavno-opsesivni način. S vašim srcem se nije za igrati, jer tad se pretvarate u zvijer. Ako vam netko slomi srce, potrudit ćete se svim silama i resursima da ispašta zbog toga. Morali biste poraditi na boljem nošenju sa odbijanjem u ljubavnim odnosima, jer to vam je najslabija karika koja remeti sve ostale aspekte vašeg života.

LAV: Opravdano zlo

U vama se krije mali zli genij, jer ste u stanju briljantno opravdati zlo koje činite drugim ljudima. Ne osjećate se pretjerano loše zbog loših stvari koje radite zato što ih znate racionalizirati i druge uvjeriti da to tako mora biti. Neugodni ste ako netko odbije napraviti što ste zamislili i učinit ćete sve kako biste ga naučili lekciju.

DJEVICA: Hladno zlo

Vi ste u stanju ostati nepristrani čak i u najemotivnijim situacijama, a to nekim ljudima izgleda zastrašujuće hladno. Nije da vas nije briga, već vam jednostavno nije dovoljno stalo da biste se uključili. Na primjer, da se vaš neprijatelj utapa, bacili biste mu uže spasa, ali ne biste skočili u vodu za njim - ne zato što mu želite zlo, već zato što ste svjesni svojih ograničenja i brinete za vlastitu sigurnost.

VAGA: Potajno zlo

Vi ne možete podnijeti pomisao da netko misli nešto loše o vama pa niste skloni javno pokazivati zlu stranu - radije biste nekoga uništili u tišini, daleko od bilo čijih očiju. Na primjer, ako imate problema s nekim na poslu, nećete mu otvoreno reći što vam smeta, već ćete podnijeti anonimnu žalbu nadređenima vezano za njega. Ponekad jednostavno puknete i napravite nešto nimalo lijepo, ali brzo osjetite kajanje zbog svojih postupaka.

ŠKORPION: Snažno zlo

Kad je riječ o osveti, vi ste jedan od najkrvožednijih znakova Zodijaka. U naletima bijesa u stanju ste uništiti sve i svakoga snagom i brzinom tornada. Nećete se zaustaviti niti pod koju cijenu sve dok niste sigurni da osoba, koja vam je učinila nešto nažao, više nikada neće učiniti istu pogrešku. Vi se nikada ne umorite od osvete, zbog nje se zapravo osjećate živima.

STRIJELAC: Moralno zlo

Vi niste nimalo svjesni svoje zle crte. Uvjereni ste da samo slijedite svoj strogi moralni kodeks. Činite što morate kako biste bili sigurni da i drugi slijede to isto onako kako ste vi zamislili. Vi na stvari gledate samo iz vlastite perspektive i jedino je to za vas ispravno. Kad nekoga takvim ponašanjem povrijedite, uvjereni ste da je to za njegovo dobro.

JARAC: Financijsko zlo

Vaša zla strana izlazi na vidjelo kada se radi o novcu. Ukoliko vam se netko nađe na putu do ostvarenja financijskog plana ili vam pokuša uzeti novac, vidjet će svu snagu tamne strane vaše osobnosti. U stanju ste radnog kolegu pregaziti samo da biste vi dobili bonus, a ne on. Kod vas je sve to opravdano kad su posao i zarada u pitanju i ne vidite ništa loše u takvom ponašanju.

VODENJAK: Pametno zlo

Vi ste toliko pametni da znate pokazati zlu stranu toliko brzo i smišljeno da meta napada nikad ne shvati što ju je zapravo zadesilo ili to shvati kad je već prekasno. U stanju ste ostati nepristrani i nitko nikada ne bi posumnjao u vas, jer djelujete kao da ste iznad tih zemaljskih, plitkih emocija.

RIBE: Maštovito zlo

U stanju ste zamišljati sve vrste zlih scenarija, ali kada dođe do toga da to i napravite - ne možete, jer jednostavno niste zločesti. Previše ste ljubazni, previše osjetljivi pa čak i previše lijeni da biste se nekome osvetili. Ali, u glavi ste u stanju sve fantastično razraditi do najsitnijeg detalja, na primjer, glavni lik se izvuče iako je ubojica, jer je znao kako ne ostavljati dokaze za sobom - to je nešto što biste mogli realizirati i u stvarnom životu, ali, srećom, vi niste takvi, prenosi Your Tango.