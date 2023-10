Kamo za vikend: Halloween u Trakošćanu, Čvarkijada i dani rakije, vožnja lađom, izleti...

Najmlađe, ali i njihove roditelje, posebno će oduševiti Halloween vikend u Trakošćanu, a ljubitelji dobre domaće hrane i kapljice na svoje će doći upute li se u Hlebine ili u Novigrad u Istri.

Želite li se provozati Osijekom i okolicom biciklom i pomoći psima u tamošnjem azilu da osjete dašak slobode i radosti, pridružite se Biciklijadi za Azil. Osim što ćete imati priliku poigrati se sa njihovim štićenicima i šetati ih koliko želite, oni će vas počastiti finom veganskom hranom, čajem, kavom...

Tu su i prijedlozi za organizirani planinarski izlet u Logarsku dolinu u Sloveniji, vožnju lađom po Kupi i Festival o kršu u Tribalju.

Trakošćan Halloween Weekend

Uoči najzlokobnije noći u godini provedite vikend u Trakošćanu i odaberite noćni ili dnevni program. Upoznajte tamnu i svijetlu stranu dvorca, njegove tajne prolaze i tamnice, a pripremili su program zabave i straha za cijelu obitelj, kažu u Turističkoj zajednici Varaždinske županije i pozivaju sve da im se pridruže i dobro zabave.

Radi se o dvodnevnoj manifestaciji savršenoj za cijelu obitelj.

- U subotu 28. listopada uživajte u 'Noći straha i zabave' u Trakošćanu uz mračnog pripovjedača koji će otkriti zašto je Halloween osvojio svijet, a zatim sudjelujte u igrokazu 'Suđenje coprnici' te isprobajte čarobni koktel, napitak uživanje i zaplešite uz poznate evergreene. Ne propustite jedinstveni Halloween party na pravome mjestu - dodali su.

- Interaktivni dnevni program za velike i male oduševit će vas u nedjelju 29. listopada lutkarskom predstavom 'Črna kraljica' o okrutnoj kraljici Barbari Celjskoj koja želi ostati vječno mlada. Možete se osobno uključiti u igru srednjovjekovnog suđenja i izabrati jednu od uloga. Dočekati će vas Klotilda Drašković čiji je život skončao baš na Halloween i sada nam priča strašne priče. Dođite i zabavite se na nezaboravnom vikendu u dvorcu Trakošćan jer Halloween treba doživjeti na osebujnom mjestu - opisali su što sve tamo možete očekivati.

Ulaznica stoji 15 eura za odrasle i 8 eura za djecu, a u cijenu je uključen i ulaz u dvorac.

Za detaljan program i više informacija kliknite OVDJE.

Čvarkijada i dani rakije, Hlebine

Jesen u Hlebinama je puna događanja pa osim posjete galeriji naivne umjetnosti obavezno navratite na Imanje Stari zanati i uživajte u tek pečenim čvarcima ili rakiji. Uz bogat zabavni program sa tamburašima i gostima uživajte u tradicionalnoj gastro ponudi. Tamburaši počinju u 11 a završavaju tko zna kad, kaže organizator.

Čvarkijada i dani rakije organizirani su na imanju Stari zanati u Hlebinama u subotu 28. listopada.

- Imanje Stari zanati nalaze se u selu Hlebine gdje možete uživati u bojama naivne umjetnosti ili obrtima kovača,lončara,stolara. Za najodvažnije tu se nalazi jedinstveni kukuruzni labirint - stoji na njihovoj Facebook stranici.

Biciklijada za Azil, Osijek

U subotu od 10 do 14 sati imate priliku biciklirati, dobro se zabaviti, fino najesti i ujedno pomoći napuštenim životinjama Azila u Osijeku. Na Facebook stranici Azil Osijek-volonteri je opisano što sve tamo možete očekivati.

Ovako je to zamišljeno: U 10 sati je start u Tvrđi, na trgu Lisinskog, kod stare pekare. Do Azila idete organizirano zahvaljujući Gradskom Sportskom Savezu s kojim biciklijadu već godinama organiziraju. Sve je, napominju, organizirano profesionalno uz policijsku pratnju, tehničku pomoć i prvu pomoć.

Planirani dolazak u Azil je oko 11 sati, a tamo vas čeka 180 pasa željnih šetnje. U pauzi između šetnji posluživat će kavu ili čaj, a oko 12.30 počinju posluživati prefine veganske grill sendviče.

- Svime time vas častimo GSSR i mi, odnosno oni sve kupili, a mi sve pozlatimo da vam bude najfinije. Želite li Azilu ostavit neke pare (a znate da nećemo reć nemoj) e, možete pazarit na našoj Azilskoj butigi koja će se tamo kočoperit s najljepšim majicama, duksama, ruksacima, kapama, svega ima - kažu u Azilu.

- Svo to vrijeme kerovci očekuju da se i s njima družite, tako da šetnje, šetnje, šeeetnjeee. I možete ostat cijeli dan, to znate da se kod nas uvijek možete osjećati kao kod kuće. Al' poželite li ići organizirano natrag, u 14 sati će kolona krenuti natrag do Tvrđe, uz pratnju - dodali su.

Park Food Fest, Novigrad-Cittanova

Ukoliko ste ljubitelj fine hrane, krenite prema Istri na Park Food Fest koji traje od 28. do 29. lipnja.

- Park Food Fest spaja najbolje od street fooda i show cookinga kako bi ponudio jedinstveno i ukusno iskustvo za sve vrste gurmana. Popularni restorani iz Novigrada i ostalih dijelova Sjeverozapadne Istre predstavit će svoja kreativna jela, spravljena od najsvježijih lokalnih namirnica i poslužena kao gurmanska jela u kojima posjetitelji mogu uživati s nogu - kažu u Turističkoj zajednici Istre.

- Uz prekrasan pogled na more i pozitivnu energiju, festivalska atmosfera bit će jednako primamljiva kao i sama hrana. Street food pristup kuhanju na novigradskom Park Food Festu nadilazi ustaljena kulinarska pravila i principe, nudeći potpuno novo, raznoliko i jedinstveno gurmansko iskustvo. Uživajte u okusima sjeverozapadne Istre kušajući jela kojima kuhari predstavljaju modernu i kreativnu stranu istarske gastronomije, ostajući vjerni tradicionalnim principima kuhanja - dodaju.

Foto: Dreamstime

Kažu da je tema jesenskog izdanja Park Food Festa istarska kuhinja te da vas očekuje širok izbor domaćih jela baziranih na ribi, plodovima mora, mesu, tjestenini i samoniklom bilju.

- Od podneva do večeri posjetitelji mogu uživati u kulinarskim izvedbama u starogradskoj luci i prekrasnom Parku novigradskih ribara. Uz jela bit će dakako dostupna bogata ponuda bijelih i crnih vina SZ Istre te domaćih craft piva. Dođite i prepustite se svojim osjetilima u iznimnom ambijentu ovog šarmantnog mediteranskog gradića! Bilo da ste iskusni gurman ili samo želite imati zabavan dan, Novigrad Park Food Fest ne smijete propustiti - napomenuli su.

Organizirani izlet u Logarsku dolinu, Slovenija

Radi se o organiziranom jednodnevnom izletu s polaskom iu Zagreba u nedjelju 29. listopada. Izlet organizira Autoturist Samobor, a cijena je 28 eura. Kreće se u 7 sati ujutro autobusom.

Foto: Dreamstime

- Logarska dolina je jedna od najljepših europskih alpskih ledenjačkih dolina s ravnim dnom kojeg okružuje vijenac planinskih vrhova preko 2000 metara. Ujedno je poznata kao klimatsko lječilište baš zahvaljujući svom geografskom položaju i bujnim zelenilom koje ju okružuje. Kraće slobodno vrijeme za osvježenje nakon čega slijedi zajednička pješačka tura. Pješačka tura kroz Logarsku dolinu uključuje hodanje po označenoj pješačkoj poučnoj stazi kroz šumoviti dio Logarske doline u trajanju od cca 2 sata - kaže organizator na svojoj internetskoj stranici gdje možete pronaći više detalja i kontakt za rezervaciju mjesta.

Foto: Dreamstime

- To je prvi dio pješačke rute koji završavamo dolaskom do samog kraja doline gdje se nalazi prekrasni vodopad rijeke Savinje, slap 'Rinka'. Nakon pauze za osvježenje i okrjepu nastavak planinarenja prema vrhu Okrešelj (1396 metara) i planinarskom domu Frischaufov dom. Ovaj drugi dio rute je strmiji, puno zahtjevniji i traje cca 1,5 sati. Slobodno vrijeme za okrjepu i osvježenje unaprijed pripremljenog obroka (Frischaufov dom je trenutno zatvoren i nalazi se u procesu obnove). U dogovoreno vrijeme zajednički povratak prema početnoj točki (hotel Plesnik u Logarskoj dolini). Po povratku u Logarsku dolinu, slobodno vrijeme do polaska prema Zagrebu - dodali su.

Lađarski izlet, Brođani

Radi se o zanimljivoj vožnji po Kupi svake subote i nedjelje u 11 sati.

- Zaplovite s nama po prekrasnoj Kupi na jedinstvenoj lađi iz prošlosti! Vratiti plovidbu na rijeku Kupu nakon 150 godina nije bila mala stvar. Izgraditi vjernu repliku povijesnog drvenog broda, bio je još veći izazov. Zato, pridružite nam se u ovoj pustolovini i osjetite kako je to biti putnik Žitne lađe Zore i jednostavno uživajte - stoji na službenoj stranici organizatora.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- Lađarstvo je na području uz rijeke Kupu i Savu bilo razvijeno puno prije nego li su izgrađeni veći gradovi. Stanovnici uz rijeke na taj su način trgovali svojim poljoprivrednim, šumskim i drugim proizvodima te tako doprinosili razmjeni dobara između kontinentalne i primorske Hrvatske. Lađari su se posebno istaknuli tijekom austrijsko – turskih ratova kada su opskrbljivali carsku vojsku i stanovništvo žitom i hranom te su razvozili streljivo na ratište. Do izgradnje željezničke pruge u 19. stoljeću lađarstvo je bilo najunosniji posao ovog područja - dodali su.

Vožnja trake 90 minuta, a ruta je Brođani - Kamensko - Brođani. Cijena za odrasle iznosi 13,50 eura, a za djecu od 4 do 16 godina i umirovljenike 8 eura.

- Cijena uključuje: liker dobrodošlice, interpretaciju povijesne i prirodne baštine, osiguranje putnika. Rezervacija je obavezna. U slučaju slobodnih mjesta, karte je moguće kupiti i na lađi - kaže organizator..

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Krasopis - Festival o kršu, Tribalj

Ovaj zanimljiv festival posjetiti možete od 27. do 29. listopada, 'u organizaciji i ambijentu prekrasnog Hotel Village Balatura, uz puno zanimljivosti, pjesme, proze, poezije, stihova, nota, prirode, terena, krša, kamenja, prirode, znanstvenika, glazbenika, pisaca, umjetnika i još mnogo čega i mnogo koga, održat će se po drugi puta Krasopis - Festival o kršu.'

- Ovaj vikend pridružite se Festivalu Krasopis: festival koji slavi krš i kršku prirodu i taj jedinstveni prirodni fenomen na čiju ljepotu i posebnost svi često zaboravljamo, dok ovaj festival nastoji široko promisliti sam odnos prema prirodi krša, umjetnički, znanstveno i uporabno. Pri svemu tome treba imati na umu da je krš jedna od najsloženijih i najbogatijih vrsta krajolika i ekoloških sustava, koja je zahvaljujući vodećim javnim narativima i stereotipima najmanje vidljiva - kažu u Turističkoj Zajednici Općine Vinodolske općine.

- Ove godine će o svojoj interpretaciji krša govoriti njemački, američki, hrvatski i bosansko-hercegovački književnici i likovni umjetnici. Na terenu će sudionici nastojati uspostaviti komunikaciju s ne-ljudskom prirodom: biljem i slobodnim konjima. U dijelu programa stručnjaci će analizirati oblikovanje tradicijskog krajolika krša iz arhitektonske i povijesnog krajolika iz arheološke perspektive - dodaju.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kažu da će biti predstavljene znanstvene slike krša (pećine, polja) up-to-date i pokušaji zaštite krških vrijednosti. Također, skupina mladih aktivista će pokazati kako krške krajolike koriste u istraživanju svojih identiteta.

- Smisao festivala je da sudionici međusobnom razmjenom iskustava upotpunjuju vlastiti doživljaj prirode i stvaraju prilike za izgradnju slike svijetu koja je znatno manje reduktivna od postojeće - pojasnili su.