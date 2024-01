Kamo za vikend: Od Festivala vina i kupanja u pivu do užitka na snijegu, besplatnih izložbi...

Želite li se baš opustiti u toplom okruženju koje miriše na hmelj, krenite u Buje na Beer Spa wellness i uživajte u neobičnoj kupki od koje se nećete napiti. Volite li vino, tad je Festival vina u Osijeku savršeno odredište za vas. Besplatna izložba 'Rimsko zlatno prstenje' u Zagrebu otkrit će vam da je prsten starim Rimljanima bio više od nakita, u njemu je bilo mistike i simbolike.

POGLEDAJTE VIDEO Kako brinuti o skijama:

Pokretanje videa ... skijanje | Video: Privatna arhiva/Facebook

Izletište 'Šumska bajka' u Liču oduševit će mališane, a besplatni vođeni razgledi Kvarnera sve one koji žele naučiti nešto novo o svom kraju. Tu je i besplatni tematski razgled antičkog grada Siscije u Sisku.

Ukoliko baš želite iskusiti kako je to skijati u nekom poznatom skijalištu, tad si priuštite jednodnevni izlet autobusom iz Zagreba na talijansko skijalište Sexten 3 Zinnen Dolomites.

Kupanje u pivu, Buje

Beer Spa je wellness ponuda u San Servolo resortu pa ako želite iskušati nešto novo i pritom se dobro opustiti, krenite put Buja u Istri.

- SPA za većinu predstavlja zadovoljstvo, a pridoda li se tome još i originalna komponenta, primjerice ugodni miris craft piva, doživljaj postaje jedinstven, opuštajući i smirujući. U San Servolo Wellness camping & Resortu možete uživati u prvom SPA otvorenom u Hrvatskoj koji se bazira na pivu i to na istom mjestu gdje gosti mogu boraviti, a gdje se pivo ujedno i proizvodi - kažu u San Servolo resortu.

- Dok uživate u pivskoj kupci ne morate se brinuti da ćete se napiti ili da će Vam se zavrtjeti u glavi jer je ovaj postupak namijenjen prije svega opuštanju te vraćanju ljepote Vašoj koži i kosi. Predivna aroma našega piva te masažni učinak prirodne pjene i balončića pomažu vitaminima i drugim važnim komponentama apsorpciju u kožu, a istovremeno stvaraju osjećaj ugode i veselo raspoloženje. Na Vama je da se opustite, ostatak će odraditi pivo - pojasnili su i otkrili da do 27. ožujka traje promotivna ponuda pa ovi iskustvo imate priliku isprobati jeftinije.

Ponuda i cijene:

Beer Bath (pivska kupka) traje 45 minuta i stoji 85 eura (umjesto 100 eura)

Beer Treatment (pivski tretman) uključuje pivsku kupku, piling tijela i masažu. Traje 90 minuta i stoji 150 eura (umjesto 180 eura)

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Festival vina, Osijek

Novi, deveti po redu, Festival vina u Osijeku oduševit će sve zaljubljenike u dobru kapljicu. Traje dva dana, 12. i 13. siječnja, a ove godine je novost da će se održati na drugoj, većoj lokaciji - u Gospodarskom centru Osječko-baranjske županije, Gospodarska zona 10. Osim finih vina, tamo ćete imati priliku sudjelovati u raznim radionicama koje vodi osječki sommelier Damir Zrno, u 'cooking showu', zabavi...

- Slavonija i Baranja u domaćim i međunarodnim su okvirima sinonim užitka vezan za blagodati zemlje, vrhunsku hranu i fenomenalna vina. Na tim krilima, pozivamo vas da odmah početkom 2024. godine svjedočite promociji kvalitete, gastronomskim užitcima i slavljenju kulture pijenja vrhunskih vina - kažu u Turističkoj zajednici Osječko-baranjske županije.

- U prvih osam izdanja WineOS je ispunio očekivanja. Donio je ono što su organizatori željeli prezentirati. Izlagačima je pomogao u pronalaženju novih poslovnih partnera i krajnjih potrošača te dogovaranju poslova za tekuću godinu, ponajprije za turističku sezonu. Publici željnoj dobre kapljice predstavio je najbolje iz regije Slavonija i Podunavlje, ali i dragih gostiju iz ostatka Hrvatske, Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Sjeverne Makedonije… Donio je i bolje turističke rezultate Osijeku i okolici na samom početku godine - pojasnili su.

- Od svog prvog izdanja 2014. godine, WineOS se nametnuo kao vodeći događaj za predstavljanje vinara regije Slavonija i Hrvatsko Podunavlje. Velik mamac lokalnoj publici čine i brojni gosti/izlagači iz ostalih dijelova Hrvatske te naši dragi prijatelji iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Sjeverne Makedonije - kaže organizator.

- Stalna želja za napretkom i potreba za rastom manifestacije dovela nas je u novi, dosad najveći, najmoderniji i najadekvatniji izložbeni prostor. Gospodarski centar izgleda fantastično, a mi ćemo ga učiniti još ljepšim i privlačnijim. Izložbenih mjesta je preko stotinu, najviše do sada, a neke dobre navike nastavljamo i u devetom izdanju. Tako nas ponovno na pozornici očekuju ‘cooking show’ i razgovori uživo s vinarima te sjajne tematske radionice - naglasio je Boris Ocić, predsjednik udruge Dekanter, glavnog organizatora sajma.

Cjelodnevna ulaznica stoji 30 eura., a više informacija potražite OVDJE

Besplatna izložba 'Rimsko zlatno prstenje', Zagreb

Radi se o izložbi iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu koja traje do 9. veljače, a ulaz je besplatan. Pogledati je možete u subotu od 10 do 14 sati, jer je nedjeljom muzej zatvoren. Otvoreni su i od utorka do petak, od 12 do 16 sati.

- Na izložbi Rimsko zlatno prstenje iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu je predstavljeno 65 primjeraka rimskog zlatnog prstenja, a koje čini dio Zbirke rimskog srebrnog i zlatnog nakita iz fundusa Arheološkog muzeja u Zagrebu. Većina prstenja dospjela je u Muzej otkupom ili kao dar, s raznih antičkih lokaliteta (Siscia, Asseria, Viminacium, Sirmium, Burgenae i dr.) Najviše primjeraka potječe s područja nekadašnje rimske provincije Panonije, od kojih je gotovo polovica iz Siska. Većinom se radi o slučajnim nalazima, a dospjeli su u Muzej zahvaljujući muzejskim povjerenicima. Dio nalaza pronađen je prilikom jaružanja korita rijeke Kupe, koje se provodilo u nekoliko navrata od 1900. do 1913. godine, a tek nekoliko primjeraka prstenja pronađeno je u arheološkim istraživanjima. Oblici prstenja variraju od vrlo jednostavnih do onih bogato ukrašenih gemama, filigranom i granulacijom, a odražavaju tendencije u oblikovanju i postupne promjene u modi prisutne diljem Carstva u razdoblju od 1. do 4. stoljeća - kažu u Arheološkom muzeju.

Jeste li znali da su Rimljani pravo nošenja zlatnog prstena odredili posebnim zakonom? * Razgledajte izložbu [RIMSKO... Objavljuje Arheološki muzej u Zagrebu - AMZ u Petak, 5. siječnja 2024.

Napominju da je prsten Rimljanima bio više od običnog nakita, a osim svoje dekorativne namjene, pripisivali su mu simbolička i magijska značenja.

- U antičkim izvorima spominje se pod različitim nazivima (condalium, ungulus), a najčešće kao anulus. Ovisno o materijalu od kojeg je bio izrađen, prsten je imao i važnu ulogu u određivanju statusa u vojnoj i civilnoj hijerarhiji. Pravo nošenja zlatnog prstena bilo je određeno i posebnim zakonom (ius annuli aurei). Rimljani su najčešće nosili prsten na četvrtom prstu (prstenjaku), zatim na kažiprstu i naposljetku na malom prstu. Neki su oblici prstena bili iznimno veliki i masivni, sa širokim ramenima i teški za nošenje, pa postoji mišljenje da je ovakvo prstenje nošeno na palcu. Prstenje su nosili i muškarci i žene, a prikazivani su na antičkim statuama, freskama i nadgrobnim spomenicima - dodali su.

- Jedan od motiva na gemama i prstenju je dextrarum iunctio odnosno rukovanje, a koji se vezuje uz posebnu vrstu prstenja koji su se smatrali zaručničkim. Zaručnički prsten (annulus pronubus) poklanjao je budući suprug tijekom jasno određenog obreda (sponsalia) i smatran je simbolom bračnih zavjeta. Prstenje ovog tipa ima dva osnovna načina dekoracije glave; reljefni prikaz dviju ruku koje se međusobno rukuju (dextrarum iunctio) ili muškarca i žene koji se međusobno rukuju - otkrili su što na izložbi možete vidjeti.

Izletište 'Šumska bajka', Lič

- Nalazi se u Liču, u predivnom šumskom predjelu, udaljenom svega 4 km od centra Fužina. Izletište ima edukativni karakter. U prirodi djeca uče o biljnom i životinjskom svijetu gorskog kraja. Atrakcija izletišta je obilazak gatera sa šumskim životinjama (srne i veprovi), a pažnju će zasigurno privući likovi iz bajki izrađeni od drva, kao i kočija koja je na raspolaganju posjetiteljima - kažu u Turističkoj zajednici Fužine.

Unatoč tome što je po prognozi najavljen snijeg, ovog smo vikenda (17. i 18.12.), otvoreni za sve posjetitelje od 10 do 16 sati. 🤗 🌬 Evo jedne progodne fotografije ❄️🤍 Veselimo se vašem dolasku! 🥰 Objavljuje Izletište Šumska bajka u Petak, 16. prosinca 2022.

- U ponudi izletišta nalaze se sadržaji primjereni svim dobnim skupinama. Odrasli mogu uživati u odmoru i druženju uz mjesta za roštilj i boćalištu, a djeca u mnogobrojnim zabavnim sadržajima poput ljuljački, klackalica, tobogana, trampolina, te kućicama namijenjenim za igru i promatranje životinja. Trajanje posjeta izletištu dogovara se s vlasnicom - dodaju.

Zimi su otvoreni subotom i nedjeljom od 10 do 15 sati. U slučaju promjenjivog vremena provjerite hoće li biti otvoreno na broj 098/ 326-573

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Besplatni vođeni razgled Kvarnera

Želite li organizirano razgledati Rijeku, Volosko, otok Krk ili Ćićariju, svakako u nedjelju krenite u šetnju s članovima Udruge turističkih vodiča Kvarnera. Osim što ćete imati priliku vidjeti nešto novo, naučit ćete svašta o lokacijama koje ćete posjetiti.

- Udruga turističkih vodiča Kvarnera već tradicionalno poziva sve zainteresirane građane i posjetitelje Kvarnera na besplatne organizirane razglede povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske. Kružna šetnja iz centra grada preko Školjića i Vodovodnu ulicu. Mjesto polaska je ispred spomenika na Mostu hrvatskih branitelja - kažu u Turističkoj zajednici grada Rijeke.

Udruga turističkih vodiča Kvarnera besplatne organizirane razglede organizira na sljedećim lokacijama:

Rijeka u 12 sati - Uzvodno s muralima - u suradnji s visitRijeka

Volosko u 12 sati - Šetnja kroz Volosko - u suradnji s Visit Opatija

Otok Krk u 11 sati - Mošuna, mrgar i gromača - u suradnji s Visit Baška

Ćićarija u 11 sati - Umjetnost u prirodi - u suradnji s Park prirode Učka

- Za sve razglede obavezne su najave na e-mail adresu: kvarner.guides@gmail.com Molimo da se u najavi obavezno navede broj prijavljenih osoba te lokacija za koju se prijavljujete - napominju u Udruzi turističkih vodiča Kvarnera.

U potrazi za siscijanskim bedemom, Sisak

U okviru nacionalnog projekta 'Upoznaj svoju zemlju', Gradski muzej Sisak u suradnji s Turističkom zajednicom Grada Siska organizira besplatni tematski razgled antičkog grada Siscije u nedjelju 14. siječnja s početkom u 12 sati. Svi zainteresirani bi u to vrijeme trebali doći do muzeja, a predviđeno trajanje ture je sat i pol.

- Bedem u dužini od 3,5 km opasavao je antički grad Sisciju, a danas su samo na nekim mjestima vidljivi ostaci za koje svi znamo, ali što se nalazi ispod zemlje i na kojim lokacijama je pronađen znaju zaposlenici Gradskog muzeja Sisak - kažu u Turističkoj zajednici grada Siska.

- Gdje se točno protezao, koje kuće su koristile bedem kao temelj, što se danas od bedema može vidjeti, otkrit će nedjeljna šetnja gradom Siskom te će svi sudionici na stvarnim lokalitetima moći saznati više iz fotografija bedema koje su nastale prilikom arheoloških istraživanja i nadzora zaposlenika Gradskog muzeja Sisak - dodali su.

Jednodnevni ski&board izlet, Italija

Želite li iskusiti malo uzbuđenja na snijegu i odmaknuti se kvalitetno od svakodnevice, krenite organizirano iz Zagreba put poznatog skijališta u Italiji.

- U nedjelju 14. siječnja organiziramo jednodnevni ski&board izlet na poznato talijansko skijalište Sexten 3 Zinnen Dolomites.Cijena izleta je 89 eura, a za djecu rođenu nakon 2016-e iznosi 69 eura. Cijena uključuje autobusni prijevoz iz Zagreba i skipass 1 dan - kažu u Turističkoj agenciji Izazov i dodaju dase možete pridružiti i školi skijanja - individualni sat stoji 35 eura , a tečaj u trajanju od tri sata, za grupe od minimalno 4 polaznika, platit ćete 50 eura po osobi.

Otkrili su i plan putovanja:

polazak autobusa u 03.00 s parkinga VITA FITNESS CENTAR, ZG jug iza MC Donald's-a

dođite 15-tak minuta ranije radi prijave vodiču. Sjedala nisu numerirana

dolazak na skijalište oko 8.30 - 9.00 h

podjela skipasseva

skijanje i bordanje do 16.00 h

polazak autobusa prema Zagrebu u 17.00 h

dolazak u Zagreb u večernjim satima

Izlet možete rezervirati mailom na info@izazov.net ili pozivom na brojeve 01/345-75-85 ili na 099 423-22-57