Kamo za vikend: Od šopinga u Grazu do Sajma antikviteta, uživanja u Danima čokolade...

Svake prve subote u mjesecu u Osijeku organiziraju simpatičan Sajam antikviteta pa ako ste negdje u blizini, svakako ga posjetite i kupite pokoju sitnicu za dekoriranje doma, dar dragoj osobi... Dani čokolade i kave u Zagrebu oduševit će sve ljubitelje slatkog, a LUV Fest u Ljubljani sve zaljubljenike u umjetnost protkanu ljubavlju.

Šetnja uz Kupu savršen je bijeg od užurbane svakodnevice i odmor u prirodi. Staza počinje u bajkovitom Brodu na Kupi, a prolazi kroz Vilinski gaj gdje su se prema legendi okupljale vile. Tu je i planinarski pohod po Kalniku koje organizira Planinarsko društvo Ludbreg, a dio je aktivnosti povodom Welcome Spring festivala.

Opatija ožujka postaje oaza zdravlja i wellnessa. To je spoj fizičke aktivnosti, uživanja u prirodi te upoznavanja opatijske kulturne i povijesne baštine. I za kraj smo vam ostavili jednu pomalo retro poslasticu, a to je organizirani šoping u Grazu. Kreće se autobusom iz Zagreba, a podsjeća na popularne šopinge na koje su nekad rado išle naše mame i bake.

Sajam antikviteta u Osijeku

Svake prve subote u mjesecu od 9 do 14 sati posjetite Park kralja Držislava te na mnoštvu štandova pronađite unikatne predmet poput nakita, knjiga, stripova i časopisa, umjetnina i ostalih raznovrsnih starina. Na sajmu pronađite i razne obrtničke proizvode i proizvode seoskih gospodarstava poput drvenih igračaka, sireva, gastro delicija, vina i džemova, kažu u Turističkoj zajednici

Osječko-baranjske županije.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Sajam antikviteta omiljena je lokalna manifestacija na kojoj ćete svaki put pronaći nešto novo i jedinstveno, a naslanja se na višestoljetnu tradiciju sajmovanja u središtu Tvrđe na Trgu sv. Trojstva. Sajam antikviteta održava se u Parku kralja Držislava uz Dom HV-a, preko puta Tvrđe - dodaju.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Dani čokolade i kave, Zagreb

Prava gozba za sladokusce trajat će od petka 1. ožujka do nedjelje 3. ožujka u Family mallu u Zagrebu, Škorpikova 11.

- Muzej čokolade Zagreb i Family mall i ove godine pozivaju na najukusniji sajam vikenda. Posjetite više od 70 izlagača iz Hrvatske, Slovenije, Srbije, Italije i Austrije (čak 50% više nego 2023.!). Artisan i craft čokolatijeri, specialty roasteri, svjetski brendovi iz segmenta kava, proizvođači slastica, šalica, aparata za kavu, ručno izrađene prirodne kozmetike na bazi kakaa i kave – sve raspoređeno na 2.000 m2 u dva paviljona - kaže organizator.

- Posjetitelji će imati i pristup pregršt pokaznih radionica (rada s čokoladom, izrade kozmetike na bazi kave i kakaovca, latte arta na kavi, ručne izrade pralina…). A bit će i izložba čokoladnih skulptura koje su izradili učenici zagrebačke Škole primijenjene umjetnosti i dizajna, pop-up izložba Muzeja čokolade Zagreb na temu povijesti oglašavanja čokolade i kave na 15 punktova u Family mallu, umjetnički performansa akademskog kipara dr.art. Petra Popijača koji će iz masivnog bloka čokolade izraditi reljef inspiriran Zagrebom - dodaju.

Radno vrijeme u petak i subotu je od 10 do 20 sati, a u nedjelju od 10 do 18 sati. Cijena ulaza za odrasle iznosi 3,50 eura, a djeci do 18 godina starosti ulaz je besplatan.

Više detalja potražite OVDJE

LUV Fest, Ljubljana

Ovaj simpatičan festival traje do 12. ožujka i posvećen je ljubavi i umjetnosti.

- LUV Fest je festival ljubavi, umjetnosti i lutanja koji će se u Ljubljani održati od 8. veljače, na dan kada se obilježava spomen na najvećeg slovenskog pjesnika Franceta Prešerna, do 12. ožujka, kada po tradiciji ptice počinju svoje udvaranje. Kao i ptice i vi možete uživati u mjesecu ljubavi - kažu u Turističkoj zajednici Ljubljane.

Nabrojali su neke od stvari koje ćete tamo vidjeti i doživjeti:

odmorite pogled na umjetničkim instalacijama razasutim diljem Ljubljane koje će okupiti mlade i stare,

slikajte se na foto mjestima u gradu i stvorite nezaboravne uspomene,

izraditi lijepe suvenire na kreativnim radionicama,

priuštite si kulturna iskustva posjetom brojnim koncertima, izložbama i drugim događanjima,

poklonite si neku kulinarsku poslasticu na temu festivala, bez grižnje savjesti.

- Festivalom LUV Fest slavimo ljubav prema našoj kulturi, našoj baštini i slovenskom jeziku. Pod zajedničkom temom ljubavi, predstavljamo brojna kulturna događanja u gradu uz zanimljiv popratni program. To je festival koji obuhvaća sve žanrove za sve generacije. Tijekom festivala težimo da Ljubljana postane prostor za otkrivanje, učenje, susretanje i suživot s različitim kulturama - dodali su.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Šetnja uz Kupu, Brod na Kupi

Radi se o laganoj šetnji uz rijeku Kupu u duljini nešto manje od dva kilometra tako da je pogodna čak i za obitelji s manjom djecom.

- Staza započinje u naselju Brod na Kupi kod Kaštela Zrinski u kojem se nalazi Stalni postav Prirodoslovnog muzeja 'Divljina s pogledom na more' te Interpretacijski centar 'Putovima Frankopana' - kažu u Turističkoj zajednici Gorskog kotra.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Šećući cestom koja prati tok rijeke Kupe nizvodno dolazite do predjela Vilinski gaj na kojem su se prema legendi okupljale vile te do ušća rječice Kupice u Kupu. Ovo je mjesto ujedno i pozitivna energetska vitalna točka u litopunkturnom projektu 'Svijet Kupe' - dodaju.

Foto: Canva

- Nastavljate preko kamenog mosta iznad Kupice i skrećete u ulicu Zamost te, prolazeći pored lijepo uređenih kuća, stižete do šumarka kroz koji vas vodi uzvodno uz rječicu. Dolazite do visećeg mosta koji prelazite i skrećete desno te se vraćate u mjesto Brod na Kupi. Šetnji predlažemo dodati i prolaz kroz Poučnu stazu medvjeda koja se nalazi u dvorištu OŠ Frana Krste Frankopan - opisali su što ćete tamo sve vidjeti i doživjeti.

Kartu i više detalja pronaći ćete OVDJE

Planinarski pohod Kalnik - Ludbreg

Još jedna divna šetnja po prirodi koja će vas napuniti dobrom energijom potrebnom za nadolazeći radni tjedan. Organizira ga Planinarsko društvo Ludbreg, a polazak je planiran autobusom u 5.45 sati sa Otoka mladosti u Ludbregu. Participacija iznosi 4 eura.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

- Dio Welcome Spring festivala je i tradicionalni planinarski pohod koji vas vodi na pješačku avanturu od planinarskog doma na Kalniku do centra svijeta u Ludbregu. Put vodi kroz predivnu kalničku prirodu, preko povijesnih atrakcija: partizanskih bolnica Stupe te bolnica Gabrinovec, koje su renovirane u mini muzej - kažu u Turističkoj zajednici Ludbrega.

- Dulji odmor bit će organiziran baš u Gabrinovcu, a hranu i okrjepu ponesite sa sobom. Nakon 27 kilometara stiže se u Ludbreg, oko 17 sati gdje će, uz potporu Grada Ludbrega, biti organizirana večera u šatoru na Otoku mladosti - dodaju.

Isti dan organiziran je i dječji planinarski pohod.

- Zanimljiv je, zabavan i izazovan baš kao i onaj za odrasle, ali na razini prilagođenoj djeci školske dobi (od prvog do četvrtog razreda). Planinarska dionica duga je desetak kilometara, a mali planinari će ju proći uz stručno vodstvo, kako bi, uz boravak na otvorenom i rekreaciju, ponešto naučili o planinarenju i prirodi - kažu i dodaju da mališani kreću isto s Otoka mladosti, ali nešto kasnije, u 10 sati.

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Ovi izleti dio su Welcome Spring Festivala koji se održava četiri godine, svakog proljeća. Traje svaki vikend od subote 2. ožujka do nedjelje 24. ožujka.

- Već četiri godine, svakog proljeća, grad Ludbreg, poznat kao 'Centar svijeta' i njegova okolica postaju i jedno od središta rekreacije, aktivnog života i boravka u prirodi.Za to je zaslužan posebna i po mnogočemu jedinstvena manifestacija imena 'Welcome Spring festival'. Kroz nekoliko vikenda tijekom ožujka Ludbreg i zeleni i dinamični krajolik koji ga okružuje poprište je niza uzbudljivih, zanimljivih i inspirativnih outdoor događanja: utrka, programa za djecu te rekreativnih i zabavnih sadržaja koji svi imaju jedan zajednički cilj - probuditi nas iz zimskog sna i potaknuti nas na aktivni boravak u prirodi - pojasnili su.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Opatija - oaza zdravlja i wellnessa

- Tijekom ožujka brojni opatijski zdravstveni i wellness centri predstavit će svoju bogatu ponudu po promotivnim cijenama, a Turistička zajednica grada Opatija je za svoje goste i sve zainteresirane organizirala vođena nordijska hodanja, treninge s najpoznatijim hrvatskim trenerom Marijom Mlinarićem, te noćnu trail utrku - kažu u Turističkoj zajednici grada Opatije.

Foto: Fotolia

- Svake nedjelje u ožujku na kupalištu Slatina Mlinarić će voditi treninge na otvorenom, s početkom u 10 sati... Sudjelovanje na treninzima je besplatno. Odlično 'zagrijavanje' za nedjeljne treninge s Marijom Mlinarićem bit će subotnje nordijsko hodanje uz stručno vodstvo licenciranih voditelja KŠR Gorovo iz Opatije, koje se nastavlja i nakon kraja ožujka i traje sve do svibnja. Subotom ispred Ville Angioline u 10 sati kreću rute koje će povezati fizičku aktivnost, uživanje u prirodi i upoznavanje opatijske kulturne i povijesne baštine, a organizatori su pripremili štapove za nordijsko hodanje za 40 osoba - pojasnili su.

Više detalja pronaći ćete OVDJE

Šoping u Grazu

Radi se o jednodnevnom izletu autobusom koji organizira tvrtka Darojković d.o.o. Kreće se u subotu 2. ožujka rano ujutro iz Zagreba. Cijena je 20 eura i potrebno se ranije prijaviti, a to možete napraviti OVDJE. Imaju polaske i 02.03.,09.03.,16.03.,23.03.,30.03.

Plan puta:

'Polazak autobusa u 7:00 sati ispred južnog ulaza na Zagrebački velesajam. Vožnja kroz Sloveniju do Austrije.

Dolazak u Graz – glavni grad pokrajine Štajerske.

Prilikom dolaska u Graz autobus stane u trgovačkom centru Seiersberg. Slobodno vrijeme za kupovinu i osobne programe do 13:30.

Foto: 123RF

U 14:00 sati autobus kreće u centar grada do Opere, odakle je i povratak u 17:30.

(Ako netko želi ostati u shopping centru SEIERSBERG do povratka, može, ali mora to najaviti vozaču )

Po dolasku u grad, preporučujemo kraći razgled i šetnju starogradskom jezgrom: OPERA – LANDHAUS – GLAVNI TRG (HAUPTPLATZ) – GRADSKA VIJEĆNICA, te šetnja do mostova na rijeci Muri gdje imate priliku vidjeti MURINSEL – jedno od futurističkih čuda koje u sebi sadrži amfiteatar i kavanu te KUNSTHAUS – futurističkih građeni Muzej suvremene umjetnosti. Predlažemo šetnju do tvrđave Schlossberg odakle se pruža prekrasan pogled na grad. Slobodno vrijeme za osobne programe. Polazak za Zagreb u 17:30 iz centra Graza.'

Dolazak u Zagreb u večernjim satima ( oko 21:00 h)