Kampanja za Duchess snimana na jahti koju voli i James Bond

Kampanja modnog brenda Duchess womenswear za sezonu jesen-zima 24/25 snimana je u šibenskom akvatoriju te se u pozadini naziru jedinstvene vizure kraljevskog grada Šibenika i Fortice na jednoj od najluksuznijih sportskih jahti Frauscher 1414 Demon, njihovom najvećem modelu.

Jahte su to koje voli i James Bond te su nekoliko puta korištene za snimanja filmova o slavnom agentu 007 ali i za druge holivudske filmove te se pojavljuje kao atrakcija u zadnjem Spidermanu. Korištene su i za snimanja kampanja za Vogue u Monte Carlu, u St Tropezu za Pradu i za Roberta Cavallija.

Foto: Zvonimir Ferina

Idealna je bila prigoda da iz Duchess teama iskoriste ovu jedinstvenu priliku te snime novu kampanju baš na ovoj jahti, brenda u kojem je Snježana Schillinger zadužena za PR.

Foto: Zvonimir Ferina

Sama kampanja ujedno najavljuje ekskluzivnu modnu reviju koju će održati 25. 10. 2024 u 17:30 uz zalazak sunca na Biograd Boat Showu koji ove godine slavi 26 godina te se nametnuo kao vodeći sajam u Europi.

Foto: Zvonimir Ferina

Ujedno se proširio i na gradsku, putničku luku gdje će biti smještene najluksuznije jahte Sanlorenzo, Beneteau Monte Carlo, Lagoon, Porsche sa novim Macanom i novom Carrerom 911 koja će biti premijerno izložena, Zepter sunčane naočale i drugi izlagači luksuznog programa.

Foto: Zvonimir Ferina

- Nakon ljetne pauze i povratka u metropolu zaključili smo kako jako volimo more, sunce, tople boje i sve što ljetni mjeseci donose, pa smo odlučili da nam upravo ljeto bude nit vodilja i glavna inspiracija za novu kolekciju. Brzo smo se dogovorili da bi novu kolekciju za jesen-zimu 2024/25 trebali predstaviti baš na moru. I nije nam dugo trebalo da to i ostvarimo. Sam proces stvaranja kolekcije tekao je glatko kao i dogovori oko kampanje. Cijela kolekcija krojevima, bojama i uzorcima asocira na ljeto, ali smo pazili da materijali ipak budu prilagođeni nadolazećim jesenskim i zimskim mjesecima. Od materijala zato prevladavaju pliš, viskoza, pamuk i svila. A kada govorimo o bojama, najviše su zastupljene jake nijanse plave, narančaste, crvene, zlatne i zelene, dakle boje koje itekako podsjećaju na ljeto i more. Naši su krojevi kao i uvijek ženstveni, nosivi i jednostavni za kombiniranje s drugim komadima odjeće iz ormara. Naravno, o lokaciji kampanje nismo puno dvojili, odabrali smo brod. A kao kulisa - uz more, nebo i sunce – sjajno nam se uklopio prekrasni grad Šibenik. U samoj kampanji istaknuli smo haljine koje, već na prvi pogled, idealno predstavljaju novu kolekciju u kombinaciji sa Zepter sunčanim naočalama koje su idealne za nošenje zbog specifičnih karakteristika prilagođenih osjetljivosti očiju, ali i fashion stylinge. Nadamo se da će naša nova kolekcija inspirirana ljetom i vas podsjetiti na vrijeme provedeno uz more i sunce - kažu nam iz Duchess teama.

Foto: Zvonimir Ferina

Impresario i art direktor kao i uvijek do sada bio je Antun Tin Brišar, umjetničke fotografije potpisuje Zvonimir Ferina, a model je bila Lucija Beden.