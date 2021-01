Kupci u kanadskim dućanima redovito podižu predmet od nekih četiri kilograma u svoju košaricu koji izgleda kao da je riječ o plastičnom pakiranju za pelene. No, to nisu pelene, to je vreća mlijeka.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladi Lovro uzgaja magarce i prodaje njihovo mlijeko

S unutarnje strane pakiranja nalaze se zapravo tri srednje velika mjehura mlijeka koja su svezana zajedno. Kada s paketom dođete kući, mlijeko se stavi u vrč, a kut plastične vrećice odsiječe škarama kako bi ga mogli izliti. Moguće je i da se napravi manja rupa za ispuštanje zraka. Budući da mlijeko nije potpuno zatvoreno, mora se brzo potrošiti.

Mnogima koji uživaju redovito piti mlijeko se može učiniti kao da je spremnik koji se može zatvoriti bolji izbor. Međutim, u Ontariju u ovim plastičnim vrećicama dolazi najmanje 75 posto prodanog mlijeka. Ovakve vrećice ćete također pronaći i u Maritimesu i Québecu.

Ako se pitate zašto to čine, možda ćete trebati razmisliti o metričkom sustavu. Naime, staklene boce su se još krajem 60-ih koristile za mlijeko, ali službenici su prepoznali veliku količinu otpada i troškove koji su odlazili na ambalažu. Bilo je teško transportirati teške boce, a ako biste bacili jednu, sve bi se slomile. To je otprilike isto vrijeme kada je Kanada prešla na metrički sustav.

Budući da bi se tekućine sada trebale prodavati u litrama, proizvodni pogoni počeli su proizvoditi kartone i vrčeve u tu svrhu. Prepoznato je da će znatan iznos troškova biti povezan s promjenom strojeva u skladu s novim zahtjevima. Kad je DuPont krajem šezdesetih uveo mogućnost ubrizgavanja mlijeka u plastične vrećice, to više nije zahtijevalo toliku prilagodbu.

Ne samo da je uštedio vrijeme i novac proizvodnim pogonima, nego je proizveo i manje otpada. Još uvijek ima nešto plastike potrebne za zadržavanje mlijeka, ali mnogo manje od tradicionalne plastične kutije. Odatle su potekle vrećice mlijeka i to se čini očitim izborom za Kanađane.

Metrički sustav već je bio u punom jeku do 1980-ih u Kanadi. U to je vrijeme postalo uobičajeno da se paketi mlijeka od četiri litre prodaju u Ontariju. Nedugo zatim kupci su bili na brodu, shvativši da novi sustav ima neke koristi. Jedan od nedostataka bio je taj što se mlijeko može brzo pokvariti, ali budući da je pakiranje dolazilo s tri unutarnje vrećice, uvijek se mogla otvoriti nova. Sve neiskorištene vrećice mogu se normalno čuvati u hladnjacima, čak i u prostorima gdje tipični vrč za mlijeko ne bi odgovarao.

Pakiranje mlijeka nije prihvaćeno u cijeloj Kanadi, a u nekim dijelovima zemlje (kao i u drugim dijelovima svijeta) i dalje se čini neobičnim. Postoje neka područja na svijetu koja počinju usvajati ovaj način pakiranja mlijeka, uključujući i Sainsbury, koji je počeo s proizvodnjom mlijeka u vrećicama u 2010. godini. Čak su ljudima ponudili poticaj za promjenu, što je bio besplatan vrč.

U Sjedinjeni Američkim Državama također postoje neki koji su prihvatili ovaj način pakiranja mlijeka, uključujući osnovnu školu Golden Hills blizu Omahe u Nebraski. U toj školi naći ćete djecu kako pijuckaju vrećice mlijeka, kao sok Capri Sun-Esque. Slične vrećice mogu se naći i u Mađarskoj, Južnoj Africi i Kini.

Ako putujete u neke od tih područja, možda ćete htjeti krenuti prema Wisconsinu, Iowi ili Minnesoti do prodavaonice Kwik Trip ili Kwik Star. Te trgovine prodaju mlijeko u vrećama u veličini od pola galona, piše 12Tomatoes.