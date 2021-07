Nered. To je zasigurno najčešća riječ koju izgovarate otkad ste postali majka. Hrpa stvari koje nikad nisu na svom mjestu nalazi se svuda oko vas i doista nije uspostaviti kontrolu nad njima. No, uz malo organizacije barem nekim stvarima možete stati na kraju, piše portal Love to Know.

Izdvojili smo najbolje trikove koji vam u tome mogu pomoći:

Kante i košare svuda po stanu

Bez obzira na to koliko klinci imaju godina, čini se da uvijek imaju hrpe stvari koje nigdje ne stanu i zbog kojih nikad ne možete uvesti red u prostoru, bilo da je riječ o njihovoj sobi, boravku ili hodniku. Spasit će vas kante ili košare različitih veličina u koje djeca na ulazu mogu staviti igračke, sportsku opremu, rekvizite za bend s kojim planiraju osvojiti svijet, u boravku sve ono s čime se tamo zabavljaju, a u svojoj sobi igračke i slikovnice.

Postavite za svako dijete po jednu košaru i objasnite mu da svoje stvari uvijek stavlja u nju, jer će ih tako i lakše naći.

Pernica s dječjim stvarima u vašoj torbici

U ženskoj torbi uvijek je nered, a posebno u maminoj torbi, jer vučete stotinu stvari koje bi mogle trebati. Koliko god dijete imalo godina, uvijek mu treba neka sitnica: Čokoladica, igračka za žvakanje kad izbijaju zubići, kapi za nos, pokoji autić, sprej za dezinfekciju i flaster, nekoliko bojica.

Najgori je onaj trenutak kad posegnete u torbu da biste nešto od toga izvadili, pa desetak minuta kopate po njoj dok dijete plače. Olakšajte si situaciju: Nabavite jadnu, dvije pernice i poslažite djetetove stvari u njih, pa ih pospremite u torbu i sve što vam treba pronaći ćete začas.

Kanta za sve dječje bolesti

Spremni ste za sve: Imate lijekove za slučaj da dijete dobije temperaturu, počne kašljati ili ima proljev, prašak za rehidraciju, mast za rane, kremu za osip... No, kad vam nešto zatreba usred noći, nikako doći do toga u ladici u kojoj su i vaši lijekovi, ili druge potrepštine.Treba se prisjetiti gdje ste što pospremili.

Rješenje je jednostavno: Nabavite plastičnu košaricu koja se može zatvoriti i sve lijekove koje trebate za dijete pohranite u nju. Tako ćete je uvijek sve imati pri ruci.

Riješite se smeća u automobilu

Papirići od keksa, čokolade, potrgane bojice, ili ambalaža od pomfrita i hamburgera koje je u automobilu pojeo vaš tinejdžer mogu pretvoriti automobil u svinjac. Iskoristite kutije od žitarica da biste tome stali na kraj: Jednu otvorenu kutiju omotajte plastičnom vrećicom iz trgovine, pa objasnite djeci da u to trebaju bacati smeće. Tako ćete svakih nekoliko dana samo zamijeniti kutiju i ipak uvesti reda u vozilu.