Kao da ste u Parizu: Orguljaš iz Notre-Damea svira u Zagrebu

’Orgulje su spašene i već razmišljamo o novom sjaju budućnosti’, uzviknuo je već jutro nakon požara Vincent Dubois. On je najmlađi od trojice titularnih orguljaša Notre-Damea. Katedrala je izgorjela 2022. Nasreću, orgulje su ostale čitave. Duboisa smo prije pet godina imali priliku upoznati i čuti njegovo majstorstvo na zagrebačkim orguljama, na koncertu ciklusa “Lisinski subotom”, a sad ponovo dolazi na Zagrebačko glazbeno proljeće.

POGLEDAJTE VIDEO: Požar Notre-Dame

Pokretanje videa... 01:16 specijal požar u notre dameu se širio zbog okvira od hrastovih greda

1. Bili ste u Zagrebu 2019., nastupali ste u KC “Vatroslav Lisinski”. Kakva sjećanja imate, je li vam se svidjelo u Zagrebu?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.

Naravno, imao sam lijepo iskustvo u Zagrebu, publika je bila očarana i voljela je francusku romantičnu glazbu, to me razveselilo!

2. Dolazite na festival orgulja, što publika može očekivati?

Nadamo se da će koncertna dvorana biti puna i uživati u orkestru i ovom originalnom koncertu Stefana Šuleka.

3. Kakav je vaš dojam o orguljama Wernera Walckera u Lisinskom?

To je tipičan moderni instrument, koji vam omogućuje sviranje puno vrsta glazbe, od renesanse do danas. Ima veliki raspon boja, koji se vrlo dobro uklapa u simfonijski repertoar orgulja.

4. Neki ljudi nazivaju orgulje kraljicom instrumenata. Kako i kada ste se odlučili za orgulje?

Mozart je orgulje okvalificirao kao kralja instrumenata, a to je vjerojatno zato što mogu biti istovremeno solistički instrument, orkestar, a mogu i oponašati ljudski glas. Odlučio sam krenuti s orguljama kada sam imao 7 godina, ali sam bio prenizak da dosegnem pedale! Tako sam počeo svirati klavir, a nekoliko godina kasnije orgulje (s 12 godina, nap. a.). Isprva me fascinirao impresivan i masivan zvuk, koji je mogao proizvesti instrument, i ljepota kućišta orgulja. Govorim o fantastičnim Cavaillé-Coll orguljama katedrale Saint-Brieuc u Francuskoj, gdje sam odrastao.

5. Sa 16 godina ste postali “službeni” orguljaš u St. Brieucu. Kako tako mlad?

Orgulje sam počeo učiti s 12 godina tamo, u Saint-Brieucu, i u isto vrijeme počeo sam pratiti mise. Moj prvi profesor orgulja bio je orguljaš ove katedrale i on me gurnuo tamo da također budem orguljaš s njim, nakon četiri godine podučavanja i usavršavanja, jer je mislio da imam vještine za to. Biskup St Brieuca se složio s njim i imenovao me kao naslovni orguljaš.

Orguljaš iz pariške katedrale u Zagrebu

6. Od 2016. jedan ste od tri orguljaša pariške katedrale Notre-Dame, najmlađi. Kako ste se tada osjećali, je li to bila priča o ostvarenju snova?

Nekako! Moram priznati da sam želio biti profesionalni orguljaš kada sam sa 16 godina prvi put čuo velike orgulje Notre-Dame. Bio je to pravi šok! Toliko su me dirnuli katedrala i instrument da sam pomislio: to je ono što želim raditi cijeli život! I u pravu ste, taj san da budem orguljaš tamo postao je stvarnost.

7. Kako su vas izabrali na tu poziciju?

Za imenovanje novog titulara organizirano je natjecanje s mnogo koraka, uključujući improvizaciju, pratnju, interpretaciju. Trajalo je oko dva tjedna i žiri je odabrao mene.

8. Nedavno je bilo pet godina od velikog požara u Notre-Dameu. Gdje ste bili kad se to dogodilo?

Nisam bio u Parizu kad se to dogodilo, ali sam odmah čuo od mojih prijatelja da je u tijeku katastrofalan požar, koji je trajao do 5 sati ujutro. To će mi ostati vjerojatno najgora noćna mora u životu.

9. Je li instrument bio ozbiljno oštećen?

Ne. Nasreću, pravo je čudo da su se velike orgulje spasile, samo ih je trebalo očistiti od prašine, što nažalost nije slučaj s korskim orguljama. No, da su velike orgulje izgorjele ili završile previše oštećene, bio bi to strahovit gubitak za Francusku, jer izrađene su od najboljeg materijala i radili su ih najveći francuski graditelji orgulja od početka 15. stoljeća do danas.

10. Hoće li katedrala biti ponovno otvorena krajem ove godine, kao što se očekuje?

Da, čini se da će ispoštivati raspored, a “veliki datum” bit će 8. prosinca, proslava Bezgrešnog začeća.

11. Što ste radili tijekom obnove Notre-Damea?

Svu liturgiju i službe Notre-Damea prebacili su od listopada 2019. u Saint-Germain l’Auxerrois, koji se nalazi odmah uz muzej Louvres.

12. Jeste li već počeli svirati na obnovljenim orguljama? kakav je osjećaj?

Ne još, ali pretpostavljam da ću ubrzo.

13. Što vama, ali i Parižanima i Francuzima znači Katedrala Notre-Dame?

Katedrala Notre-Dame jedan je od najvažnijih simbola kršćanske zajednice, a ujedno je i iznimna ostavština, koja pripada svima u zemlji. Koliko nastupam po cijelom svijetu, u državama koje imaju instrumente, nakon te tragedije ljudi koje sam sreo bili su šokirani i u mislima s Notre-Dameom te su uputili molitve Notre-Dameu. Također, mnogi su velikodušno poslali novac za pomoć. Notre-Dame je za mene, možda i za milijune ljudi, nevjerojatno mjesto duhovnog okrepljenja. Svaki element koji ste mogli vidjeti u katedrali daje mističan doživljaj, povećava bogatstvo vašeg unutarnjeg svijeta, razvija vašu unutarnju ljepotu.

14. Kakvi su vam planovi za budućnost?

Služiti Notre-Dame do kraja godine, brinuti se za obitelj, svoje studente u Saarbrückenu i nastaviti svirati na koncertima diljem svijeta.

Foto: PIXSELL

15. Gdje biste sljedeće voljeli svirati, ali do sada niste imali prilike, koje su to orgulje?

Bilo bi zabavno svirati novi instrument koncertne dvorane u Pekingu. Čini se da je izvrstan instrument, prema onome što sam čuo.

16. Koje su, po vama, najbolje orgulje na svijetu?

Le Grand-orgue de Notre-Dame de Paris!

Zagrebačko glazbeno proljeće ove godine nosi naziv Orgulje – kraljica instrumenata i trajat će od 25. do 28. travnja u Lisinskom i dvoranama Václav Huml i Blagoje Bersa na zagrebačkoj Muzičkoj akademiji. Na festivalu će nastupiti svjetske zvijezde orguljske glazbe – Vincent Dubois i Baptiste-Florian Marle- Ouvrard, kao i ugledni domaći orguljaši Ursa Ljuban, Krešimir Klarić te studenti orgulja Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.