Nakon 66 godina ljubavi u 33 sata umrli su jedno za drugim

Robert Johnson (81) iz Minnesote oprostio se sa svojom ljubljenom Corrine (87) koja je umrla 24. studenog, piše Daily Mail. On je preminuo 33 sata poslije.

Obitelj i prijatelji para smatraju kako je on "čekao da ona ode prva", te da su oboje umrli kako su željeli.

- Mislio sam da će on umrijeti za nekoliko tjedana, no čim je mama preminula sve je krenulo nizbrdo i umro je sljedećeg dana. Teško je povjerovati da je to slučajnost, kazao je sin Bruce Johnson.

Očevo je zdravstveno stanje bilo značajno teže od majčina prije nego što su je primili u bolnicu zbog zatajenja srca.

- Kad je mama umrla, povukao je zastor između dva kreveta i nastavio gledati u taj paravan.

Poljubili su se nekoliko dana prije njezine smrti. U tom je trenutku ona suprugu šapnula da ga voli. Pokopali su ih zajedno u četvrtak u gradiću St. Peter. Djeca su kazala da su umrli kako su željeli, da ne pate dugo sami jedno bez drugoga. Brent priča kako je njegov otac bio pravi gospodin koji je majku uvijek držao na prvom mjestu.

- Stoga razumijem zašto je čekao da ona ode prva, a tek onda on - kazao je Brent.

Par se vjenčao 1951. godine i imali su sedmero djece. Do prije šest mjeseci samostalno su živjeli na svojoj farmi, no zdravlje im je postalo jako narušeno.

Uz sedmero djece imaju još 14 unučadi i 15 praunuka.

