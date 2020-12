Idealan kaput je onaj kvalitetniji, koji \u0107e trajati vi\u0161e sezona te koji odgovara svim kombinacijama koje imate u ormaru.

<p>Posljednjih par sezona u modnom su fokusu široki krojevi kaputa, koje je lako nositi u raznim slojevitim kombinacijama. No, bazična forma je ona bezvremenska, inspirirana odijelom ili sakoom.</p><p>Idealan kaput je onaj kvalitetniji, koji će trajati više sezona te koji odgovara svim kombinacijama koje imate u ormaru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kreativan život Karla Lagerfelda</strong></p><p>Od zimskih tu su kaputi inspirirani formom sakoa, a od onih malo lakših, nezamjenjiv je klasičan trench.</p><p>Zahvalan uzorak, za one koje vole motive, su karirani i pepita, a od jednobojnih, ako nije crni, odličan je tamno plavi, zeleni, smeđi ili boje bijele kave.</p><p>I pasteli su zahvalni, naročito ako volite boje i one su bitna stavka u vašem ormaru.</p><p>Crni kaput je klasik, a onaj s malo većom kragnom i detaljima od krzna simbol je retro elegancije.</p><p>Krznjak je također jedan od onih kaputa koje je lako nositi godinama, naročito ako je u tonu konjaka.</p><p>I pufasti, debeli kaput ima svoju svrhu, lako ga je kombinirati s poslovnim ili sportskim komadima.</p>