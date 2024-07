Karakter vam ovisi i o tome u koje doba godine ste rođeni

​Postoje određenja vjerovanja o tome da doba godine u kojem ste rođeni ima utjecaj na vaš karakter. Svako godišnje doba ima svoje kvalitete i nedostatke pa tako i vi imate adute koje je odredio kalendar.

Ljeto

Neovisni ste i probleme rješavajte s lakoćom. Maštoviti se, znate se opustiti i cijenite lijepe trenutke. Veseli ste i drugi obožavaju vaše društvo, kao i vaš smisao za humor. Volite istinu i teško vam je lagati. Snalažljivi ste i to je vaš najjači adut.

Jesen

Ništa ne prepuštate slučaju pa ćete prije svake nove odluke sve dobro analizirati i isplanirati. Uvijek ste na oprezu te lako pročitate ljude. Posebice ako ne govore istinu. U razgovoru volite dubinski analizirati i volite reći sugovornicima što vam je na umu, pa čak i ako nemate nešto lijepo za reći. Dajete dobre savjete i otvoreni ste, a vaš najjači adut je oštroumnost.

Zima

Rijetko kada ćete odbiti druge kada im je potrebna pomoć. Svoje voljene ne puštate lako i dajete se potpuno u odnose koji vam znače. Mnogi vas smatraju jako dobrim prijateljem i cijene vaš karakter. Pravi ste domaćin i svi obožavaju dolaziti kod vas u goste. Najjači adut vam je darežljivost.

Proljeće

Lako sklapate prijateljstva, volite pomagati bližnjima i slušate svaku njihovu riječ. Volite nasmijati najbliže i često ih spašavate iz raznih nevolja. Vaš najjači adut je veliko srce.