Kad su se Joy Rodriguez-Adams (42) i njezin suprug prije deset godina preselili u novi dom u Manchesteru u Engleskoj, njihov je vrt bio pomalo običan. Kako kaže Joy, karantena im je pružila savršenu priliku da ga preurede.

Prošlog su ljeta započeli s transformacijom vanjskog prostora, radeći sve sami kako bi smanjili troškove.

Dvorište sada izgleda odlično s velikim kaučem za sjedenje, bijelim prostranim podom, roštiljem, umjetnom travom i otvorenim barom kojeg su nazvali 'Tipsy Cow'.

S obzirom da je ovaj par skoro sve sam radio, na transformaciji su uštedjeli 219.000 kuna.

Prije nego su krenuli s radovima potražili su profesionalca da im to napravi no on ih je tražio vrtoglavih 350.423 kuna, a ona i suprug uspjeli su transformirati cijeli vrt za manje od 131.400 kuna.

Novi izgled vrta svidio se mnogima, a obitelji je i donio slavu na TikTok-u gdje je pregledan više od milijun puta. Obitelj je nakon toga videa skupila više od 70.000 sljedbenika.

- Vrt se mijenjao tijekom godina, ali ove godine sam ga odlučila još preurediti kako bi bio spreman za ljeto. Željeli smo više mjesta za sjedenje kako bi naši tinejdžeri mogli pozvati svoje prijatelje. Cijeli drveni kut sagradili smo od drveta te smo koristili madrace od dječjih kreveta. Još samo čekamo maleni kamin kako bi doživljaj bio potpun - rekla je Joy.

Osim toga, u vrtu su napravili i vlastiti bar, dodali su i televizor i hladnjak sa zamrzivačem.

- Ljeti nas nikad nema u kući, stalno smo u vrtu. Stvorili smo vlastiti bar jer su nam u karanteni počeli nedostajati barovi. Ljudi mogu uštedjeti bogatstvo radeći posao sami - nadodala je mama, piše Metro.