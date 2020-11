Haljine naj\u010de\u0161\u0107e kreira kao vjen\u010danice, no mo\u017ee ih prilagoditi za svaku prigodu, ka\u017ee. Tako\u0111er, dizajnira odje\u0107u i drugih likova, ne samo haljine princeza.

Tako\u0111er, iako su sve inspirirane modelima iz Disneyevih crti\u0107a, dvije haljine iste princeze nikada nisu iste i isto\u00a0ukra\u0161ene, pa ne morate strahovati da \u0107e se netko pojaviti u istoj haljini kao i vi.\u00a0

Ako \u017eelite izbje\u0107i dodatne tro\u0161kove, mo\u017eete presko\u010diti dizajniranje haljine koja se \u0161iva po va\u0161im mjerama i izabrati ne\u0161to od gotove odje\u0107e koju tako\u0111er ima u ponudi, za koju su inspiracija tako\u0111er Disneyevi likovi.\u00a0

Modni dizajner fotografije svojih kreacija dijeli na Instagramu, dok se na TikToku mogu prona\u0107i i snimke izrade nekih modela, gdje ga prati gotovo pola milijuna korisnika.

\u0160tovi\u0161e, putem tih mre\u017ea on nudi i savjete za \u0161ivanje takvih modela, pa oni vje\u0161tiji sa \u0161iva\u0107om ma\u0161inom takvu haljinu mo\u017eda mogu izraditi i sami.

Upute daje ba\u0161 za sve - od izrade steznika do izrade vlastite kreacije haljine sa \u0161irokom suknjom koja ple\u0161e oko vas. Tako na Tik Toku mo\u017eete prona\u0107i \u010dak i tutorijal za izradu haljine za Pepeljugu ili Elsu, od izbora materijala nadalje.\u00a0\u00a0

- Jednog dana odveo sam obitelj u Disneyland i moja k\u0107i je htjela haljinu jedne princeze. Znao sam da si to ne mogu priu\u0161titi, no obe\u0107ao sam da \u0107u joj napraviti posebnu haljinu. Kad sam po\u010deo raditi supruga me podsjetila na taj izazov i to me potaknulo da izradim doista \u010darobnu haljinu, koja se uz malo ukrasa za\u010das mogla pretvoriti\u00a0u prekrasnu haljinu za princeze - pri\u010da Nephi.\u00a0

Od tada su se haljine koje je do tada radio pomalo transformirale u ekstravagantnije i po\u010dele privla\u010diti interes na tisu\u0107e obo\u017eavatelja diljem svijeta, pi\u0161e The Sun.\u00a0