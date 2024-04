'Kći se razvodi, suprug možda ima drugu. Jako mi je teško...'

Dragi Mevludine,

lijepo bih molila da mi pomognete jer suprug i ja smo u starijoj životnoj dobi. Bolesni smo, a kći nam prolazi kroz teško životno razdoblje - razvodi se. Jako smo nervozni, razočarani i ljuti na sebe, kao i na cijelu situaciju koja nas je zadesila. Osjećamo se nemoćno, to nas iznimno frustrira, pa se često svađamo. Toliko se prepiremo da ponekad pomislim da mi muž ima nekoga sa strane. Hoćemo li se uspjeti smiriti i biti bolji jedno prema drugome? To hoće li nam se barem malo popraviti kvaliteta života? Hvala vam na odgovorima i savjetima.

šifra: pomoć

Odgovor:

Gospođo, vi ste izmoreni jer na ovaj ili onaj način patite cijeli život. A za to zapravo nije bilo razloga. Previše se trudite svima ugoditi i na tom ste putu sebe zapostavili. A tada je normalno da se u vama javlja nervoza i nezadovoljstvo. Također vidim da ste nakon toliko godina pomalo postali ljubomorni na svog supruga i zapravo umišljate da ima drugu. Ja to ne vidim. On je za sada samo s vama. Vi ste previše napeti - previše analizirate, razmišljate i projicirate. Život nije nikada moguće staviti sasvim pod kontrolu pa je tako i razvod vaše kćeri ipak samo sastavni dio života. To ne znači da vi niste uspjeli i da ona nije uspjela. Upravo naprotiv. Nezadovoljni ste i depresivni, ali ne vidim nikakvu rastavu braka. Ovo je samo kriza koja je malo potrajala. Događa se. Nemojte sebe, a onda ni supruga, bezrazložno opterećivati stvarima no koje ionako ne možete previše utjecati. Psiholog ili psihoterapeut u vašem bi slučaju bili itekako od koristi jer nedostaje vam razgovora i promišljanja na pozitivan način. Usudite se na taj korak kako ne biste padali u još veću depresiju i anksioznost. Najbitnije je da vam ne vidim razvod niti da on ima drugu ženu. Opustite se malo kod terapeuta i bit ćete dobro već od ožujka. Vidim vam napredak kroz dom i obitelj. Sretno!