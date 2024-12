Kineski klek će savršeno doći do izražaja u blagdansko doba

Ako tražite biljku koja će vaš vrt ukrasiti kroz cijelu godinu, a posebno u blagdanskom razdoblju, Juniperus squamata ili "plavi klek" idealan je izbor. Ova zimzelena biljka, poznata i kao "Blue Star" ili kineski klek, nije samo lijepa, već i izuzetno jednostavna za održavanje. S plavozelenim iglicama koje podsjećaju na pravi zimski ugođaj, postat će pravi dragulj vašeg vanjskog prostora.

Juniperus squamata je patuljasti grm koji raste u obliku malog brežuljka, a prepoznaje se po bogatim, plavo-sivim iglicama. Zbog svoje male veličine i spore rasti, savršeno je pogodna za ukrašavanje prostora, a često se koristi u posudama. U vrijeme blagdana, možete je čak i ukrasiti, a nakon što prođe sezona, presaditi je u terakotsku posudu ili direktno u vrt.

Idealno uspijeva u kamenjarima, suhim pjeskovitim tlima i na sunčanim površinama. Sunčeva svjetlost posebno doprinosi intenzivnoj plavoj boji njenih iglica, čineći je još atraktivnijom. Ovaj grm otporan je na niske temperature, čak do -20°C, pa je savršena opcija za hladnija područja. Dodatna prednost je što zahtijeva minimalno održavanje. Obrezivanje nije nužno, no možete je lagano oblikovati u proljeće ako to želite.

Bonsai exhibition in Leipzig | Foto: Jan Woitas/DPA/PIXSELL

Osim što je otporna na hladnoću, ova biljka rijetko ima problema s truljenjem grana, pa ćete uživati u njenoj ljepoti bez puno truda. Bilo da je posadite u vrt ili koristite kao ukrasnu biljku za blagdane, Juniperus squamata donijet će dašak zime i elegancije vašem prostoru.