Kirurg s Veterine: Štapovi i kosti su najopasniji za pse, a tijekom jeseni pripazite i na kestene

Na zagrebačkom Veterinarskom fakultetu svake godine imaju najmanje stotinjak pasa s ozljedama nastalima zbog stranog tijela koje su udahnuli, progutali ili pojeli. Među najopasnijima su štapovi i kosti

<p>Iako se čini simpatično psu bacati štap, riječ o vrlo ozbiljnoj situaciji kojom ljubimcu ugrožavate život. Naime, kad pas nosi taj štap u ustima, može spustiti glavu i zapeti drugim krajem štapa o tlo. Prvi kraj mu se tada može zabosti, pa nastaju ozljede ždrijela i jednjaka u vratnom dijelu, a odlomljeni štap može otići i dublje u probavni sustav, zapeti u mišićima vrata ili probiti jednjak, pojašnjava prof.dr.sc. <strong>Dražen Vnuk</strong>, kirurg Klinike za kirurgiju, oftalmologiju i ortopediju na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica nakon pet godina pronašla izgubljenog psa</p><p><br/> Kaže i da se prilikom grickanja ili igre štapom može odlomiti manji komad drveta te poput trna zabosti se u meko tkivo. Takav sitni strani predmet ne vidi se na rentgenu ni na ultrazvuku, a može stvoriti gnojni apsces koji može dovesti do sepse.</p><p>- Ozljede zbog štapa su česte i s njima se susrećemo na tjednoj bazi, a sljedeći veliki problem su ozljede jednjaka nastale zbog kostiju i udica. Naime, pojedini vlasnici psima daju kosti, osobito od kralješaka, a onda se takvi komadi koji imaju puno izbočina mogu zaglaviti u jednjaku - nastavlja prof. Vnuk pojašnjavajući kako su takve situacije češće kod zapadnoškotskog terijera jer ta pasmina ima predispoziciju za nastanak ove bolesti.</p><p>Mogući uzrok je uži jednjak iako to nije znanstveni dokazano. Kod problema s udicom, pas je obično proguta s mamcem. Ako najlon viri iz usta i postoji mogućnost da je pas progutao udicu, ne smijemo nikako vući konac nego ga je potrebno odrezati i otići hitno veterinaru. Pojedine ozljede mogu se svrstati pod sezonske, pa nam tako priča da se svake jeseni nađe barem jedan pas koji je progutao kesten koji zaglavi u uskom dijelu crijeva stvarajući blokadu, a u ljetnim mjesecima najčešći predmeti koji zaglave u crijevima su koštice marelica i breskve.</p><p>- Posebno su opasne opstrukcije crijeva nastale zbog gutanja dječjih igračaka i loptica, a kod tekstila kojeg psi progutaju problem je u činjenici da se niti u želucu raspetljaju, izlaze u tanko crijevo te ga narezuju stvarajući ozbiljne ozljede, a ako dođe do curenja sadržaja crijeva u trbušnu šupljinu smrtnost je preko 50 posto - upozorio je prof. Vnuk. Kaže kako u Klinici imaju najmanje dvije intervencije tjedno kod pasa koji su progutali strano tijelo, a tijekom godine bude i stotinjak takvih slučajeva. Na žalost, neki od njih ni ne stignu do veterinara.</p><p>- Ako je životinja progutala štap koji je oštetio veću krvnu žilu ili probio neki od unutrašnjih organa, u takvim situacijama pas može uginuti prije nego što stigne do nas i zato ih nemamo u statistici, no to ne znači da se takve situacije ne događaju. Imali smo i, primjerice, prije više od 20 godina nevjerojatan slučaj u kojem je pas nakon kolinja zgrabio komad mesa u kojem je bio nož dužine 30 centimetara i sve je zajedno progutao. Moji kolege su uspješno odstranili nož i pas se poslije oporavio. S druge strane, pamtim slučaj od prije pet godina gdje je pas skočio na stol i pojeo mesni ražnjić sa štapom. Štap je došao do želuca, probio je gušteraču i slezenu. Vlasnici to nisu znali i došli su treći dan na fakultet. Dok su shvatili što je i došli do nas, pas je već bio u sepsi i uginuo je - prisjeća se prof. Vnuk i kaže kako je imao i slučaj psa koji je progutao žilet. Žilet mu je ozlijedio cijeli probavni trakt i životinji nije bilo spasa.</p><p>Razlozi zbog kojih psi gutaju različite predmete brojni su i mogu se odnositi na znatiželju, zaigranost, ali i ozbiljnije fizičke zdravstvene poteškoće te probleme u ponašanju. Kirurg kaže kako imaju i nekoliko pasa recidivista koji su im gotovo redoviti pacijenti jer svako toliko progutaju nešto i vraćaju se.</p><p>- Nekad su se takvi zahvati rješavali isključivo kirurški i dok ne otvorite životinju ne znate što je posrijedi, no danas imamo endoskopske zahvate gdje uz pomoć kamere možemo točno vidjeti u kakvom je stanju probavni trakt i o kakvoj je ozljedi riječ te procijeniti kakav zahvat ćemo primijeniti. Endoskopske zahvate koristimo za uklanjanje stranih tijela iz jednjaka, želuca i početnog dijela tankog crijeva, ali i iz nosa te zvukovoda - kazao je naš sugovornik.</p><p>Ističe kako u jesen vlasnici posebno trebaju pripaziti na travu, tzv. klasove koji se mogu psima zabosti između prstiju i stvoriti bakterijsku infekciju, ući u uho i oštetiti bubnjić, a posebno je opasno ako životinja udahne klas koji se može probiti do pluća i ondje uzrokovati ozljede i infekcije.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO S DR. VNUKOM:</p><p>- Problem je i kod ozljeda koje nastaju zbog stranih tijela u tome što vlasnici ponekad ne primijete odmah da se nešto zbiva, pa ako je pas ozlijedio usta ili ždrijelo štapom, nakon pet do sedam dana će sluznica prekriti mjesto ozljede i vi je iz prve ne možete prepoznati. Zato je važno obratiti pažnju na ponašanje psa. Ako ste primijetili da je tijekom igre zacvilio, krvari iz usta ili nosa, primijetili ste da štapu ili drugom predmet s kojim se igrao iznenada nedostaje dio ili je prisutna krv na štapu ili u slini, svakako posjetite veterinara. Ako se životinji zabio cijeli štap i viri iz usta, vlasnik ga ne bi trebao vući van iz usta nego bi trebao žurno posjetiti veterinara. U jednom istraživanju samo 12 posto pasa posjetilo je veterinara u prvih sedam dana nakon ozljede usta štapom iako su u 50 posto slučajeva vlasnici svjedočili igri sa štapom - savjetovao je prof. Vnuk ističući kako životinju ne bi prije odlaska veterinaru trebalo hraniti.</p><p>Naime, u slučaju ozljede životinje nisu spremne surađivati prilikom pregleda te otvoriti usta i nerijetko ih se mora sedirati, pa kako bi sedacija prošla bez komplikacija važno je da životinja bude na tašte. Iako su neke od takvih ozljeda sitne i prolaze bez ikakvih posljedica, nije neuobičajeno da se na mjestu gdje se iverak štapa odlomio i zabio u meso stvori gnojni apsces koji vodi do sepse i posljedično, uginuća životinje.</p><p>U Klinici su navikli i na ekstremne situacije, kao što je nedavno bilo u Australiji u okolici Sydneya. Border collie Dash star dvije godine igrao se s vlasnicima koji su mu bacali štap. U jednom su trenutku vidjeli kako je štap nestao, ali nisu obraćali pažnju. Dash je uskoro postao neraspoložen i odbijao je hranu, pa su ga odveli veterinaru.</p><p>- Sedirali smo ga i otkrili da ima ubodnu ranu na desnoj strani baze jezika, a mogli smo napipati i dosta veliko strano tijelo duž perilaringalnog područja prema toraksu - prenosi <a href="https://www.msn.com/en-au/news/australia/dont-use-sticks-as-toys-urgent-warning-to-dog-owners-after-border-collie-named-dash-suddenly-fell-ill-during-a-game-of-fetch-before-x-ray-revealed-the-alarming-reason/ar-BB14zzAY">Msn</a>. Kirurg dr. David Simpson je operirao Dasha i kazao je da je pas imao sreće.</p><p>- Štap se zaustavio u prsištu i nije probio srce ni pluća. Takve su ozljede učestale, a da se štap prelomio u tijelu situacija bi bila puno teža - kazao je dr. Simpson dodajući kako ovo nije najgori slučaj s kojim se susreo, a Dash se nakon operacije odlično oporavio.</p>