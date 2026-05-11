OD 18.5. DO 24.5.

Kiša odgodila omiljeno gastro druženje: Asian Street Food Festival stiže u novom terminu

Piše Karolina Krčelić,
Ljubitelji azijske kuhinje ipak će morati pričekati nekoliko dana za omiljeni gastronomski događaj u centru grada. Zbog najavljenog dugotrajnog kišnog razdoblja u prvotno planiranom terminu, organizatori Asian Street Food Festivala odlučili su manifestaciju na Trgu Josipa Jurja Strossmayera pomaknuti na novi termin — od 18. do 24. svibnja

Kako ističu organizatori, odluka je donesena kako bi posjetitelji mogli u potpunosti uživati u festivalskoj atmosferi i bogatoj ponudi azijskih specijaliteta na otvorenom.

Festival će tako tijekom svibnja ponovno okupiti brojne izlagače i ponuditi raznovrsna jela inspirirana azijskom street food scenom, od popularnih ramen i wok specijaliteta do egzotičnih deserata i autorskih fusion kombinacija.

Uoči službenog otvorenja organizatori su najavili i posebno kušanje za predstavnike medija i kreatore sadržaja. Medijsko druženje održat će se u ponedjeljak, 18. svibnja, od 14 do 16 sati, dok je termin za kreatore sadržaja predviđen od 17 do 19 sati.

Posjetitelji će festival moći obići svakodnevno tijekom trajanja manifestacije na Trgu J. J. Strossmayera, koji će i ove godine postati mjesto susreta ljubitelja azijske gastronomije, glazbe i urbane festivalske atmosfere.

Uz slane specijalitete, festival će ponuditi i azijske deserte, bubble tea napitke te koktele inspirirane egzotičnim okusima i sastojcima.

Organizatori najavljuju opuštenu atmosferu uz glazbeni program, druženja na otvorenom i sadržaj prilagođen svim generacijama, zbog čega je Asian Street Food Festival posljednjih godina postao jedno od omiljenih proljetnih događanja u Zagrebu.

Festival će trajati do 24. svibnja, a ulaz za posjetitelje bit će slobodan.

