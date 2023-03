'Kitovi se u potrazi za plijenom glasaju kao Kim Kardashian'

Kitovi koriste glasovnu tehniku koja uključuje 'rašpu' i otezanje u glasanju, slično stilu govora Kim Kardashian i Paris Hilton, kada žele uhvatiti plijen. Naime, znanstvenici su snimajući ih utvrdili da koriste slične tonove i otegnute slogove kakve nerijetko koriste poznati i slavni.

POGLEDAJTE VIDEO: Čudesna igra kitova i dupina

Poznato je da su kitovi vrlo inteligentna, društvena bića s vrlo kreativnim načinima suradnje oko pronalaženja hrane, a nova studija bavila se otkrićem koje je pokazalo da u nosu imaju sustav za stvaranje zvuka koji djeluje na isti način kao i govorna kutija kod čovjeka – područje koje obuhvaća organe koji sudjeluju u disanju, gutanju i proizvodnji zvukova - ali kod njih s puno više snage nego kod ljudi.

Ono što je poznato kod čovjeka jest da kada neke slogove 'provlače' kroz taj sustav dulje nego što je potrebno dolazi do stvaranja 'rašpe' u glasu i specifičnog tona, a danski znanstvenici sada su otkrili da kitovi ubojice, ulješure i pliskavice stvaraju sličan zvuk. Analiza zvuka kitova pokazala je da mogu stvarati tri vrste zvuka: niske, pomalo škripave tonove, zatim normalne tonove i falset.

Foto: Davor Puklavec, Marko Prpić/Pixell, Dreamstime

- Vokalno 'škripanje' je dio normalnog registra tonova koji se često koristi u američkom engleskom jeziku. Kim Kardashian, Kate Perry i Scarlett Johansson poznati su upravo po tome – rekao je studije profesor Coen Elemans, znanstvenik koji se bavi govorom na Odjelu za biologiju, Sveučilišta u Danskoj.

Prema novom istraživanju, kitovi zubani koriste ovaj registar tonova kako bi odbijanjem zvukova, slično kao s radarom na ekranu, 'istražili' lokaciju, što im pomaže da uhvate plijen. To je priča o evoluciji, kaže znanstvenik.

- Za vrijeme kad ispuštaju takav zvuk, nabori oko glave otvoreni su jako kratko vrijeme, pa je za upotrebu ovog registra tonova potrebno vrlo malo zraka za disanje – pojašnjava profesor. Iako ti tonovi kod ljudi mogu zvučati kontroverzno, nema sumnje da je to kod kitova priča o evolucijskom uspjehu.

Foto: Tony Wu

Način na koji se to događa idealan je za eho-lociranje plijena. Tijekom dubokih zarona, sav se zrak komprimira na maleni dio volumena na površini. Tako kitovi zubani u dubokom zaronu, do 2000 metara ispod razine mora, mogu ispustiti do 700 'eho-klikova' u sekundi – priča koautor studije, profesor Peter Madsen, biolog kitova na Odjelu za biologiju, Sveučilište Aarhus u Danskoj. Način na koji ovi eho-klikovi putuju kroz mutne vode i odbijaju se od plijena 'šalje' poruku kitovima o tome gdje se nalazi njihov sljedeći obrok.

Inače, znanstvenici su još prije 40 godina vjerovali da se kitovi glasaju grkljanom, kao ljudi, no pokazalo se da to nije tako, te da za proizvodnju zvukova koriste nos. Tako su im postavili kamere u nos, da bi istražili kako to funkcionira, i pokazalo se da se u nosu kitova razvio sustav vođen zrakom, sličan organu, koji zapravo djeluje na isti način kao grkljan kod čovjeka, samo se nalazi u nosu, ne u grlu.

- Evolucija ga je prebacila iz dušnika u nos, što je omogućilo mnogo veće zarone i potisak zraka u proizvodnju zvuka. To omogućava kitovima da proizvode zvukove koji su glasniji od svih koje proizvode druge životinje na zemlju, kaže Madsen, piše Stuff.



