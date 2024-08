Klima vam stalno radi i brine vas račun za struju? Evo kako izračunati koliko ćete platiti

Nakon nevremena početkom tjedna pred nama su opet sve topliji dani i pravi pakleni vikend koji nas čeka s temperaturama od 36 Celzija. A to znači da će mnogi opet pohrliti pod klima uređaje i tu potražiti osvježenje.

No oni su i jedan od najvećih potrošača električne energije, pa je razumljivo da svi razmišljaju kod paljenja klime i koliko će nas to koštati na kraju mjeseca. Svi uglavnom misle da se potrošnja klima uređaja računa množenjem snage uređaja s brojem sati koliko on radi, ali to i nije baš točno. Uglavnom se spominje cirfra od jednog eura za 10 sati rada, ali ona nije baš točna jer klime ne rade uvijek maksimalnom snagom.

Stranica Klima Koncept navodi kako klima uređaj snage 3,5kW u punoj snazi maksimalno troši oko 1,2kW električne struje dok ne postigne željenu temperaturu nakon čega smanjuje svoju potrošnju na 200 do 500W kako bi tu temperaturu i održao. Za održavanje ugodnijih temperatura kada je razlika između željene i realne temperature manja klima uređaj može trošiti tek 350W.

Kako biste točno izračunali koliko će vas korištenje klime udariti po džepu morate pomnožiti najveću potrošnju kada uređaj radi u punoj snazi s cijenom struje - dakle 1,2kW * 0,14€/kWh što iznosi oko 0,168€ po satu dok klima ne postigne vašu željenu temperaturu.

Nakon toga klima smanjuje potrošnju i za održavanje postignute temperature troši 350W * 0,14€/kWh što iznosi 0,049€ po satu. To su cijene za vrijeme više tarife kada je cijena struje 0,14€/kWh, a za vrijeme niže tarife ta cijena pada.

Naravno ni tada izračun nije u potpunosti precizan jer u obzir treba uzeti i energetski razred uređaja, vanjske i unutarnje temperature te veličinu prostorije koju želite rashladiti. Preporučeno je da ne postavljate klima uređaj na preniske temperature jer uređaj tada troši puno više struje kako bi nadoknadio razliku u aktualnoj i željenoj temperaturi. Također, važno je i pripaziti na energetski razred uređaja jer što je on bolji to će klima trošiti manje energije.