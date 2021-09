Mlada aktivistica koja se bori protiv izumiranja, Laura Amherst (31), studentica iz Brightona u istočnom Sussexu, na svom Twitter profilu naziva 'klimatske sise', obećala je da će 75 posto svoje zarade donirati za borbu protiv klimatskih promjena.

Laura je prije nekoliko dana pokrenula OnlyFans profil gdje objavljuje polugole slike te je zaradila 1200 funti (10.458,89 kuna).

Majka i studentica političkih znanosti obećala je svojim pratiteljima da će tri četvrtine svoje zarade od golih slika donirati Extinction Rebellion (XR), Greenpeaceu i dobrotvornoj organizaciji za spašavanje životinja.

Očekuje da će ovog mjeseca prikupiti oko 18.000 funti (156.883,30 kuna).

No njezin uspjeh donio je i mnogo negativnih komentara pa su ljudi komentirali kako majka očajnički traži pažnju koju očito dovoljno ne dobiva.

- Zvali su me grdnim nazivima i sramotili - zbog izgleda, zbog plastičnih operacija, zbog šminke, akni i tijela. Ljudi kažu da to radim zbog marketinga i da me uopće ne zanima [okolina], ili da samo očajnički tražim pažnju - rekla je Laura, prenosi The Sun.

U svom posljednjem postu Laura je rekla kako se usredotočuje na pitanje klimatskih promjena za budućnost svoje četverogodišnje kćeri.

- Jedna me djevojka počela osuđivati i govoriti mi da se sramim jer sam majka koja pokazuje grudi - nadodaje.

No, aktivistica, koja radi od kuće u službi za korisnike, tvrdi da je 'hejteri' neće spriječiti te da će preostalih 25 posto zarade od OnlyFans -a potrošiti za svoje aktivističke zelene planove.

- Komentari mi zapravo ne smetaju jer znam da to što radim nije pogrešno i znam da mi je srce na pravom mjestu. Većina tih uvreda koje dobivam su neoriginalne i samo me pokušavaju povrijediti s tim jer sam žena koja se skida, a to je proizvod patrijarhalnog svijeta u kojem još uvijek živimo. Ono najgore je što to dolazi i od drugih žena, ne samo od muškaraca - objašnjava majka.

Lauru podržava njezin dečko s kojim je tri i pol godine, Leon Harris.

- Partner me podržava u prikupljanju novca za dobrotvorne svrhe putem OnlyFans -a i redovito mi pomaže u snimanju sadržaja. On čak i sam dolazi do nekih ideja. Posebno mu se sviđa kad se djevojke pretplate na mene i kad im se sviđa moj sadržaj. U otvorenoj smo vezi u kojoj mogu imati druge djevojke, ali ne i druge muškarce. Trenutno tražim djevojku - ispričala je Laura, prenosi The Sun.