Klonirao je najveća stabla na svijetu kako bi spasio planet

Briga o očuvanosti okoliša znači i brigu o zaštiti šuma što je više moguće. Jedna kineska poslovica savršeno je to dočarala, a glasi: 'Kad je najbolje vrijeme za sadnju stabla? Prije dvadeset godina. A koje je drugo najbolje vrijeme? Danas'.

Prirodu čine stabla, koja su često zapostavljena jer se šume krče nevjerojatnom brzinom, pa nije moguće toliko brzo nadoknaditi njihov nestanak sadnjom novih drveća. Autor i novinar Jim Robbins zato je napisao knjigu 'The Man Who Planted Trees: A Story of Lost Groves, the Science of Trees, and a Plan to Save the Planet' kako bi ljude upozorio na važnost sadnje drveća, ali i njihove važnosti za okoliš.

Kao novinar The New York Timesa radio je priču o Davidu Milarchu, čovjeku koji je imao viziju o tome da posadi drveće i spasi Zemlju od pretjerane zagađenosti. To je želio učiniti na takav način da klonira najveća stabla zabilježena u povijesti.

- Iako su stručnjaci i znanstvenici Milarchu govorili da je to nemoguće, on nije odustajao od svog nauma. A na kraju je i uspio iako mu je trebalo dvadeset godina - priča Robbins i dodaje da je Milarchov tim uspješno klonirao neka od najstarijih stabala na svijetu.

Među njima su i obalna sekvoja te golemi mamutovac. Uzgajali su i sadnice najstarijeg stabla na svijetu, bora Metuzalema. Milarch se odlučio na kloniranje tih stabala jer su ona preživjela tisućljeća i bila su najotpornija na klimatske promjene.

Također, autoru je nevjerojatno otkriće da se stablo može lako identificirati s čovjekom jer ono isto tako umire, ali i komunicira s drugim stablima, a jedna od njihovih najvećih dobrobiti za planet je to što filtriraju vodu i zrak te tako podržavaju život na Zemlji. Poprilično je jasno da su, kako se planet mijenja a zagađenost povećava, drveće i šume neophodni za osiguravanje Zemljina opstanka.

