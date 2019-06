Knjiga na špici - okreni najbolju stranicu ljeta

Fraktura – najbolja literatura zaposjeda centar Zagreba i u prostoru kluba Vinyl (Bogovićeva 3) od ponedjeljka 1. do subote 6. srpnja postavlja uzbudljivu pop-up knjižaru! U Frakturinoj knjižari, koja će se svaki dan od 10 do 21 sati moći posjetiti u prostoru dobro poznatoga gradskoga kluba, moći ćete pronaći više od 300 naslova vrhunske književnosti, najboljeg što nudi suvremena beletristika i publicistika. Cijene su snižene od 20 do 60%, ali ne samo to!

Za cjelokupni asortiman vrijedi pravilo "3 za 2", što znači da možete odabrati tri knjige, a platiti samo dvije! Tu je i ljetno osvježenje, pa za potrošenih 200 kuna dobivate bon za piće po izboru u vrijednosti 20 kuna. Odmah uz piće možete prolistati svoj svježi knjiški ulov na živahnoj gradskoj terasi ili u klimatiziranom interijeru kafića.

Uz najbolju beletristiku i publicistiku, klasike i suvremene klasike, hitove, krimiće i trilere, bogat i šaren izbor naslova, Fraktura je u Vinylu za vas za svaki dan pripremila i niz zanimljivih književnih događanja, predstavljanja knjiga, razgovora s piscima i prevoditeljima…

Ako ne možete do Vinyla, ponudu "Knjiga na špici – 3 za 2" čeka vas i u Frakturinoj web-knjižari. Ondje sve do 19. 8. izaberite BILO ŠTO, u košaricu stavite tri knjige, a platite samo dvije. Akcija se primjenjuje na sve naslove u našoj web-knjižari, a proces možete ponoviti koliko god vas puta volja, pa vam je besplatna i šesta, deveta, dvanaesta… svaka treća knjiga koju izaberete!

Opskrbite se knjigama koje nećete čitati samo na moru, uz bazen, u planinama ili gdje god kanite provesti ljetni odmor, već onima koje ćete obožavati bez obzira na godišnje doba i meteorološke prilike, knjigama koje ćete uvijek željeti imati uza se.

Dođite u Vinyl i družite se s Frakturom, družite se s piscima i prevoditeljima, družite se – s knjigom!

Raspored predstavljanja knjiga:

Josip Mlakić: Evanđelje po Barabi, ponedjeljak, 1. 7., 19 sati

Sudjeluju: Josip Mlakić, Goran Gavranović i Seid Serdarević.

Nataša Dragnić: Krivo je jugo, utorak, 2. 7., 19 sati

Sudjeluju: Nataša Dragnić, Željka Gorički, Nevena Rendeli i Seid Serdarević.

Nedžad Ibrahimović: Kuća Teodore K., srijeda, 3. 7., 19 sati

Sudjeluju: Nedžad Ibrahimović i Seid Serdarević.

Translator's corner, četvrtak, 4. 7., 19 sati

Sudjeluju: Ana Dugandžić, Darija Pavlešen, Anita Peti-Stantić i Željka Somun

Oni su stvorili mir, petak, 5. 7., 19 sati

Sudjeluju: Ivo Goldstein, Branka Boban i Vuk Perišić.

#FrakturaNajboljaLiteratura #KnjigaNaŠpici