Stvarno je željela taj posao, bila uzbuđena oko prilike koja je pred njom, no tijekom razgovora za posao koji je s njom vodio predsjednik uprave tvrtke osobno, napravila je jezivu pogrešku i u prvih 30-ak sekundi pokopala si šanse. Umjesto da završi na novom radnom mjestu, završila je sa željom da ju zemlja proguta! Tako je opisala svoje iskustvo žena na Redditu koja još uvijek ne može doći k sebi zbog nespretne greške.

Unatoč pandemiji korona virusa, razgovori za posao u nizozemskoj tvrtki odvijaju se osobno, u prostorijama tvrtke. Kad je stigla tamo, pokušala je ostati pribrana, no doslovno je osjećala otkucaje srca u grlu dok je muškarac koji je vodio razgovore počeo silaziti stepenicama da je pozdravi. Kad se zaustavio na pola stuba, pretpostavila je da će se razgovor održati gore i krenula mu u susret.

On je u tom je trenutku savio jednu ruku u laktu i pružio je prema njoj, kao da želi reći: 'Gospođice uhvatite me pod ruku, oslonite se na mene, i dozvolite da vas otpratim gore'. U trenutku panike i zbunjenosti, bez razmišljanja je pružila ruku i zgrabila njegovu.

- A onda smo samo tako stajali! Ruka pod rukom, na pola stepenica, sramežljivo zureći jedno u drugo. Htjela sam da me zemlja proguta odmah. Jednostavno nisam znala što dalje. I nije posve normalno to što se dogodilo, jer ni jedno od nas nije znalo što dalje. No, kad se on napokon sabrao, rekao je: 'ja... namjeravao sam vas pozdraviti laktom', nakon čega sam se brzo odmakla i stala na što veću udaljenost.

- Da! U redu, da, to ima puno više smisla - rekla sam. Jer i ima, priznajmo to.

- A onda smo obavili intervju - kaže žena koja cijelu noć nije mogla spavati nakon što je ruku predsjednika uprave pruženu na covid-siguran pozdrav uhvatila kao poziv da prošeću po promenadi kao da su najbolji prijatelji, piše žena.

Kaže da je intervju obavljen početkom tjedna i još nije dobila odgovor tvrtke o tome koga su izabrali za posao za koji se natječe, ali piše da se baš previše ni ne nada, prenosi The Mirror.