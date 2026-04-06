Znate li koja je najsretnija nacija u Europi? Evo gdje se na popisu našla Hrvatska

Prema najnovijim podacima iz World Happiness Reporta za 2026. godinu, razlike u zadovoljstvu životom među europskim državama i dalje su izražene
Dok se nordijske zemlje ponovno nalaze na samom vrhu ljestvice, pojedine istočnoeuropske zemlje bilježe znatno niže rezultate. U nastavku provjerite koje zemlje su najmanje i najviše sretne.
Turska – 5,3. Niži indeks sreće povezuje se s ekonomskim i društvenim nesigurnostima.
Bugarska – 5,7. Iako članica EU, i dalje bilježi niže zadovoljstvo životom.
Sjeverna Makedonija – 5,7. Stabilnost raste, ali percepcija kvalitete života ostaje umjerena.
Albanija – 5,7. Unatoč napretku, zadovoljstvo životom još je ispod europskog prosjeka.
Grčka – 5,7. Nakon dugotrajne krize, razina zadovoljstva i dalje je relativno niska.
Rusija – 5,8. Umjeren rezultat odražava kompleksne društvene uvjete.
Moldavija – 5,9. Blagi rast standarda prati i nešto viši indeks sreće.
Mađarska – 5,9. Stabilno, ali i dalje ispod europskog prosjeka.
Portugal – 6,0. Zadovoljstvo životom postupno raste.
Hrvatska – 6,0. Nalazi se gotovo u sredini europske ljestvice.
Crna Gora – 6,1. Umjereno zadovoljstvo odražava tranzicijsko društvo.
Slovačka – 6,3. Stabilna razina zadovoljstva uz blagi rast.
Estonija – 6,4. Digitalni napredak prati solidan indeks sreće.
Latvija – 6,4. Umjereno zadovoljstvo uz kontinuirani razvoj.
Cipar – 6,4. Turizam i klima pridonose osjećaju kvalitete života.
Rumunjska – 6,6. Rast gospodarstva reflektira se i na zadovoljstvo građana.
Italija – 6,6. Kultura i način života pridonose stabilnom indeksu sreće.
Francuska – 6,6. Visok standard života prati umjereno zadovoljstvo.
Ujedinjeno Kraljevstvo – 6,7. Stabilan rezultat unatoč političkim promjenama.
Litva – 6,7. Vidljiv napredak u kvaliteti života posljednjih godina.
Srbija – 6,7. Umjeren optimizam unatoč ekonomskim izazovima.
Poljska – 6,8. Gospodarski rast podiže razinu zadovoljstva.
Češka – 6,8. Stabilna ekonomija reflektira se na kvalitetu života.
Austrija – 6,9. Visok standard života osigurava visoko zadovoljstvo.
Slovenija – 6,9. Kvaliteta života i priroda pridonose pozitivnom rezultatu.
Njemačka – 6,9. Snažno gospodarstvo prati stabilan indeks sreće.
Belgija – 6,9. Razvijeno društvo donosi uravnoteženu razinu zadovoljstva.
Irska – 6,9. Brzi gospodarski rast reflektira se na kvalitetu života.
Švicarska – 7,0. Visoka kvaliteta života i sigurnost podižu sreću građana.
Nizozemska – 7,2. Ravnoteža privatnog i poslovnog života ključ je zadovoljstva.
Norveška – 7,2. Socijalna sigurnost i standard života doprinose visokom rezultatu.
Švedska – 7,3. Razvijen sustav socijalne skrbi osigurava visoku razinu sreće.
Danska – 7,5. Jedna od najzadovoljnijih nacija zahvaljujući snažnom društvenom sustavu.
Finska – 7,8. Najsretnija europska zemlja s najvišim indeksom zadovoljstva životom.
Infografika s najsretnijim zemljama u Europi.
