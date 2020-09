Ribe su čine svijet ljepšim, Djevice unose red, a Škorpion strast

Na životnu svrhu horoskopskih znakova bitno utječu glavne osobine te unutarnji poriv, ističu astrolozi. Važno je znati prepoznati što je to da bismo živjeli ispunjeno

<p>Položaj zvijezda u trenutku kad se rodimo određuje neke ključne osobine koje mogu prevladati, kao i sklonosti i talente, odnosno cijeli skup okolnosti koje mogu odrediti i našu životnu svrhu. To ne znači da je to nešto što će vam obilježiti život, no može biti važno ako se u nekom trenutku nađete pred pitanjem tko ste i zašto ste se u nekom trenutku našli baš na nekom mjestu. </p><p>Važno je znati prepoznati 'taj' trenutak i unutarnji poriv, kako bismo živjeli ispunjeno i bili zadovoljni životom. Astrolozi ističu što je životna svrha svakog pojedinog horoskopskog znaka: </p><h2>Ovan</h2><p>Ovnovi uvijek pokušavaju biti bolji od drugih. To su entuzijastični ljudi koji se vole natjecati, te uvijek žele postavljati rekorde, ili biti prvi, odnosno najbolji, čime god da se bave. Posljednja stvar koju Ovan želi u životu je stagniranje.</p><p>Životna svrha Ovna je napredovanje, bilo da se radi o tehnologiji, pisanju, znanosti... Što god da to bilo, vidjet ćete Ovna kako se gura prema svom sljedećem cilju.</p><h2>Bik</h2><p>Bik kao zemljani znak, žudi za stabilnošću. Zato uvijek u životu teži tome da stvori mirnu i stabilnu atmosferu, te da ima takve odnose sa svima s kojima se druži. Ovaj znak jednostavno želi pružiti drugima ono što je potrebno da bi se osjećali sigurno i pobrinuti se da ljudi osjete da brine za njih.</p><p>Njegova je svrha da bude okosnica svih odnosa koje ima s ljudima, bilo romantičnih i prijateljskih.</p><h2>Blizanci</h2><p>Blizanci su leptiri koji stalno privlače ljude. To je njihova svrha. Slučajan razgovor s njima u tramvaju, restoranu, ili u nekom uredu, gdje su svi namrgođeni, ostavit će sigurno traga u vašem životu ma koliko kratko trajao. </p><p>Blizanci su vrlo dobri u spajanju ljudi. Često ulaze u razgovor s ljudima s kojima drugi inače i ne bi te mame osmijeh na lice. </p><h2>Rak</h2><p>Rakovi su na ovoj planeti da bi dijelili ljubav prema svima i svemu. Kao vodeni znak, u snažnom su kontaktu s tuđim emocijama, kao i s vlastitima i njihova je svrha koristiti ovaj dar kao prednost. Rakovi baš vole koristiti svoju emocionalnu inteligenciju da bi pomagali ljudima oko sebe.</p><p>To su ljudi koji će vam pružiti rame za plakanje, ili ostaviti sve što rade da bi vam pomogli kad je teško. Zapravo, kao da su tu da bi pokazali da nije baš svima na svijetu otvrdnulo srce. </p><h2>Lav</h2><p>Lavovi upravljaju svijetom. Oni jednostavno uživaju u tome da im se drugi ljudi dive, pa ne čudi ako kažemo da je njihova svrha jednostavno - uživati s krunom na glavi. </p><p>Lav je jednostavno centar društva. Bez obzira na to jesu li doista bili u centru pažnje, ili ste samo čuli njihovo ime kad su ga predstavljali, uvijek ćete osjetiti prazninu kad Lav napusti društvo. Najčešće, od toga će sami napraviti predstavu. </p><h2>Djevica</h2><p>Djevice su analitične i pouzdane, na njihovim je leđima budućnost svijeta. Djevice su tu da bi stvari bile na svom mjestu, da sve funkcionira prema zacrtanom rasporedu i da svi rade ono što trebaju da bismo se kretali prema naprijed. </p><p>Djevice uvijek nastoje biti perfekcionisti, jer je to način da osiguraju da svi mi možemo funkcionirati kako treba. </p><h2> <br/> Škorpion</h2><p>Oni su na ovom svijetu da ne bismo zaboravili da postoji strast. Strastveni su u svemu i to definitivno pokazuju. Škorpioni uvijek idu na sve ili ništa i uvijek su do zadnjeg atoma predani onome što rade. </p><p>Škorpioni su ovdje da pokažu drugima kakav je život kad mu dodate strast, oni nas uče kako uključiti srce i ljubav čak i u neki posve 'običan' zadatak. .</p><h2>Vaga</h2><p>Zračni znakovi vole dobru komunikaciju i uvijek žele čuti obje strane priče. Tako je i s Vagama, njihova je svrha u životu da nam omoguće pogled na stvari iz dva kuta. Vage su nepristrane, što je ključna osobina kad treba doći do pravog rješenja za probleme. </p><p>Vage su ovdje kako bi pridonijele tome da svijet ostane uravnotežen te da ostanemo fokusirani na prave ciljeve, kako bi svijet postao bolje mjesto. </p><h2>Strijelac</h2><p>Znak slobodnog duha i znatiželjan poput Strijelca tu je da nam otkriva nove stvari i pridonosi napretku. Strijelac ne podnosi ponavljanja i uvijek teži prema mjestima na kojima još nije bio i stvarima koje još nije isprobao.</p><p>Želi putovati i pronalaziti nove načine za obavljanje stvari. To su ljudi koji otkrivaju kulture, nove tehnike i donose nove ideje. Zato Strijelac treba tražiti 'novo' u svemu i svugdje.</p><h2>Jarac</h2><p>Jarac je na svijetu kako bi pokazao drugima da postoje prijatelji koji mogu biti vrjedniji od obitelji. Oni su vrlo vezani za prijatelje, ali i za svoje obitelji.</p><p>Jarac želi dokazati da među prijateljima i rodbinom nema razlike, pruža istinsko značenje prijateljstvu i želi da cijeli svijet bude jedna obitelj. </p><h2>Vodenjak</h2><p>Vodenjaci su ovdje da bi u nama probudili ljudskost. Njihovo ulaganje u humanitarne svrhe i njihova ljubav prema ljudima su nemjerljivi i općenito dobar razlog da ih imamo uz sebe. </p><p>Oni razumiju i prihvaćaju činjenicu da smo svi 'samo ljudi' te da griješimo. Također, prvi su koji će se uključiti u akciju za dobar cilj. Vodenjak želi da se svi na Zemlji vole i da brinu jedni o drugima, da ne šire mržnju i nasilje.</p><h2>Ribe</h2><p>Ribe su vjerojatno znak koji je najusklađeniji sa svojim emocijama i umjetnost im je često glavni način izražavanja. Oni znaju da je samoizražavanje dobro za dušu i tu su da nas podsjete da budemo kreativni. </p><p>Ribe promiču glazbu, umjetnost, poeziju i sve vrste kreativnosti kako bi izrazili svoje emocije i misli, a ovdje su, zapravo, da učine svijet ljepšim mjestom, donosi portal <a href="https://atma.hr/svaki-horoskopski-znak-ima-svrhu/">Atma.</a> </p>