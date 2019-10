Koja vam najbolja? Svaki novi Batman imao je i novu špilju

Batmanova špilja je uz njegov automobil i odijelo možda i najprepoznatljivija stvar u vezi Tamnog viteza. Njegovo legendarno skrovište prvi put je spomenuto 1942. godine u stripu kao 'Secret Underground Hangers' i tada je to zapravo bila tek nešto veća garaža. Ono što danas poznajemo kao Batmanovu špilju prvi put se pojavilo u filmskom serijalu iz 1943. i zvala se 'The Bat's Cave'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

No skoro svako novo izdanje sa sobom je nosilo i novu verziju Batmanovog skrovišta - od prilično neozbiljnog izgleda iz TV serije Batman iz 1960-ih, Burtonove tamne gotike, preko šarene Schumacherove verzije do onoga što smo imali priliku vidjeti u Tamnom vitezu. Uz to je bilo i mnoštvo različitih verzija koje su se pojavljivale u stripovima i animiranim filmovima.

Batmanova špilja je zapravo njegovo sjedište i skrovište u kojoj se poput šišmiša krije u tami, ali okružen najmodernijim čudima tehnologije te fantastičnim autima.

Stvarna Batmanova špilja

Originalna Batmanova špilja je u Los Angelesu, tzv. Bronson špilja. Koristila se za snimanje niza holivudskih filmova i serija, uključujući Tri mušketira, Star Trek VI, Mala kuća na preriji... Riječ je o ljudskim rukama načinjenoj špilji, koja je iskopana početkom prošlog stoljeća za izgradnju ceste. Gradnja zapravo nikad nije završila.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA:

Za filmove je snimana iz drugačijeg kuta kako bi djelovala dublje nego što zapravo je.

Svatko ima svoju najdražu verziju Batmanove špilje, a koje su se sve pojavljivale kroz povijest, pogledajte u nastavku.

1. The Court of Owls (2011.)

Foto: DC Comics

2. Justice (2006.)

Foto: DC Comics

3. Forever Evil (2013.)

Foto: DC Comics

4. Batman: Cataclysm (1999.)

Foto: DC Comics

5. Batman Beyond (1999.)

Foto: WarnerBros

6. Arkham Asylum Batcave (2009.)

Foto: WarnerBros

7. Batman Returns (1992.)

Foto: WarnerBros

8. Detective Comics #667 (1993.)

Foto: DC Comics

9. Batman: The Animated Series (1992.)

Foto: Fox

10. The Dark Knight Rises (2012.)

Foto: WarnerBros

11. Batman Begins (2005.)

Foto: WarnerBros

12. Batman (1989.)

Foto: WarnerBros

13. Batman (1966.)

Foto: 20th Century Fox

14. All Star Batman and Robin, the Boy Wonder (2005.)

Foto: DC Comics

15. World's Finest Comics (1941.-1986.)

Foto: DC Comics

16. The Dark Knight (2008.)

Foto: WarnerBros

17. Injustice: Gods Among Us (2013.)

Foto: WarnerBros

18. Bat Bunker ispod Wayne Towera (2009.)

Foto: DC Comics

19. Batman Forever (1995.)

Foto: WarnerBros

20. Flashpoint (2011.)

Foto: DC Comics

21. Batman & Robin (1997.)

Foto: WarnerBros

22. Batman #12 (1942.)

Foto: DC Comics

23. Batman: The Brave and the Bold (2008.)

Foto: Cartoon Network

24. Batman (1943.)

Foto: Columbia Pictures

25. Detective Comics #83 (1944.)

Foto: DC Comics

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: