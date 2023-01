Koje su boje vaša ulazna vrata? One puno toga otkrivaju o vama

Ulazna vrata stana ili kuće ono su što će ljudi prvo ugledati kad primijete vaš dom. Ta će vrata zagolicati njihovu maštu i omogućiti im da zamisle što se iza njih krije. Stoga je ključno odabrati pravu boju vrata.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako reciklirati boje

No ako se pitate ima li takva boja ikakvog značenja, niste jedini. Prirodno želite da se boja nekako poklopi sa ostatkom doma, a bez obzira na stil ili budžet koji imate na raspolaganju, puno je boja koje možete birati. Psiholozi boja, dekorateri i dizajneri interijera za HomesAndGardens otkrivaju značenje iza boja ulaznih vrata, kao i savjete kako ćete ih učiniti zanimljivijima.

Foto: Dreamstime

Značenje boja na ulazu

Najbolje ideje za boju na ulaznim vratima mogu osvježiti eksterijer doma, učiniti ga privlačnim, pa čak i povisi vrijednost nekretnine. Imajte na umu da će dizajn vrata utjecati na odabir boje, kao što će i doba dana utjecati na to kako će trijem, ulazna vrata i cijeli vaš dom izgledati s ulice. Valja znati i koje boje treba izbjegavati jer mogu stvoriti loš prvi dojam.

1. Plava

Ova bezvremenska boja je hladna, smirena i suvremena te dobro funkcionira u svim razdobljima, uključujući moderan dizajn.

- Lijepo pobojana ulazna vrata put su do mog srca. Iako su neutralne boje popularne za interijere, vanjske sheme često padaju u vodu jer nedostaje raskoš boja. Moje omiljene boje ulaznih vrata su one koje izmame osmijeh na lice, a plava bi bila moj prvi izbor - kaže Irene Gunter, suosnivačica tvrtke Gunter & Co.

Foto: DREAMSTIME

Odvažna, dojmljiva i elegantna, plava je poznata kao vrlo umirujuća nijansa. To je čini odličnim izborom za one koji žele signalizirati blagostanje, tihu inteligenciju i obilje. Vlasnik plavih ulaznih vrata vjerojatno je svoj dom pretvorio u udobno utočište daleko od užurbanosti modernog života. Samantha Todhunter, osnivačica, Samantha Todhunter Design dijeli sličnu ljubav prema plavoj boji.

- Rad s plavom je beskrajno zanimljiv, a igra s tonovima može je mijenjati i pretvarati u živopisnu kutiju za vrijedan nakit ili pak u boju iza koje leži suptilnost i spokoj - kaže Todhunter.

2. Crna

Želite da vaš dom izgleda urednije i privlačnije od susjedova. Za dobar stari klasičan dobar izgled, crna je prvi izbor za boju ulaznih vrata. Stručnjaci kažu da je to jedina boja ulaznih vrata koja će dodati vrijednost nekretnini, pa je odlična opcija ako planirate prodaju.

- Potpuno crna ulazna vrata uvijek su u stilu. Crna može biti prirodni partner tradicionalnijim domovima i to je nijansa koja će se istaknuti, čineći ulazna vrata središnjom točkom doma - kaže certificirana stručnjakinja za boje i dekoraterka interijera Pattie Kelly iz Inspired Home Interiors.

Foto: DREAMSTIME

Ljude koji imaju crna ulazna vrata smatra se autoritativnima i moćnima, a također se vjeruje da su sofisticirani i snažni ljudi.

3. Crvena

Crvena je možda najzanimljivija od svih boja koje možete odabrati za ulazna vrata. Ona je među najstrastvenijim bojama koje poboljšavaju život te nudi luksuznu oazu pozitivne energije. Povijesno gledano, crvena je povezana s bogatstvom i statusom. U 17. stoljeću tonovi crvene boje korišteni su na potplatima cipela koje su nosili aristokratski dvorjani Luja XIV., dok upotreba VIP crvenog tepiha seže još u staru Grčku.

Unatoč tome što je jedna od najstresnijih boja, crvena se nekad također smatrala bojom dobrodošlice. U ranoj američkoj povijesti, crvena vrata su za putnike označavala mjesto na kojem mogu noćiti. To također može biti razlog zašto je crvena još danas popularan izbor za mnoge domove u kolonijalnom stilu. Zanimljivo je da su u nekim kulturama ulazna vrata bila oslikana kao zaštita od zlih duhova, dok su u Feng Shuiju crvena vrata simbol sreće i predstavljaju toplinu, strast i težnju.

Foto: Dreamstime

Ne iznenađuje stoga kako se vlasnika crvenih vrata smatra rođenim zabavljačima, neustrašivim ljudima s liderskim kvalitetama bez premca. Također je fantastičan izbor boja za one koji žive u hladnijim klimatskim područjima.

4. Zelena

Zelena boja je čudesna nijansa koja ima sposobnost umiriti, nadahnuti i uzbuđivati. Zelena ulazna vrata obećavaju obnovu veze s prirodom i izazivaju osjećaj ravnoteže, živosti i sreće. Popularna je u Feng Shuiju, a vjeruje se da zelena priziva nove prilike u život i potiče rast, ravnotežu i ljubaznost.

Foto: Dreamstime

U zapadnim društvima zelena je boja iscjeljenja, sigurnosti i naprednog razmišljanja. Njezina svestranost znači da se dobro slaže s većinom drugih paleta boja, tako da je siguran, ali pouzdan izbor kojem će se susjedi diviti.

5. Žuta

Pronađite inspiraciju u žutoj boji te u nju odjenite ulazna vrata svog doma. To je najveselija boja koja će zajamčeno unijeti toplinu i kreativnost u svaki prostor. Žuta boja definitivno usmjerava svjetla reflektora na eksterijer doma, a to je ujedno popularna Feng Shui boja ulaznih vrata. Od lijepog jaglaca do kiselog limuna, žuta donosi toplinu i sunce na svaku površinu koju dotakne.

Foto: Dreamstime

- Ova vesela boja ulijeva optimizam i savršena je za unošenje osjećaja pozitivnosti u vanjski dio vašeg doma - kaže Justyna Korczynska, viša dizajnerica u Crown-u.

Prema Karen Haller, stručnjakinji za psihologiju boja i autorici bestselera Male knjige o bojama, žuta je poznata kao nevjerojatno umirujuća boja, donosi stabilnost vlasniku kuće i stvara osjećaj odmora i dobrobiti, zbog čega joj je naglo porasla popularnost. Žuta je boja koju se ljudi često boje koristiti, ali to je fantastična boja koja stvarno podiže prostor i stvara interes. Vlasnici žutih vrata također ostavljaju dojam sreće, topline i pouzdanosti.

6. Bijela

Bijela ulazna vrata govorit će vašim susjedima da ste čisti, uredni i organizirani. Tradicionalist u srcu, vlasnik bijelih vrata odiše samopouzdanjem i sofisticiranošću. Ipak, mnogi vlasnici kuća odabiru bijelu boju zbog njezine bezvremenske privlačnosti. U praksi Feng Shuija, bijela također predstavlja preciznost, sreću i komunikaciju.

Foto: DREAMSTIME

Bijela je predivno svestrana i mirna boja što je čini prekrasnim izborom za vanjski dio vašeg doma. Imajte ipak na umu da je čišćenje ulaznih vrata redovitiji zadatak što je boja ulaznih vrata svjetlija.

7. Ljubičasta

- Dočaravajući prizore penjačice glicinije ili močvarnog vrijeska, pastelno ljubičasta je elegantan izbor za mirne prostore, posebno u ruralnijim područjima. Dok se živopisne ljubičaste i kraljevsko ljubičaste mogu smatrati hrabrim odabirom, njihov rođak jorgovana nježnijeg tona daje umirujući, nježan ugođaj prostoru i može se činiti kao dašak svježeg zraka - kaže Pippa Blenkinsopp, urednica u Homes & Gardens.

Ljubičasta, povijesno povezana s kraljevima i bogatstvom, također je duhovna boja koju nose svećenici. Ljubičasta danas označava kreativnost i toleranciju.

- Mekani jorgovan ima privlačnu, prijateljsku energiju i izvrstan je za stvaranje opuštenog ulaza. Povezan je s društvenošću i otvorenošću, pomaže da se ljudi osjećaju opušteno, a to je savršeno za isticanje privlačnosti doma. Nijansa lila također nosi laganu ženstvenost, koja pojačava osjećaj udobnosti - kaže Francesca Wezel, osnivačica Francesca's Paints.

Foto: DREAMSTIME

Koji su trendovi boja ulaznih vrata?

- Ljudi postaju sve hrabriji u odabiru boja i javljaju nam se sa zahtjevima za vratima jarkih boja poput narančaste, za razliku od standardnijih i nekad puno više traženih sivih nijansi. Crna je također postala vrlo popularna opcija, a razlog bi mogao biti taj se se veže uz pozitivne emocije te može podignuti vrijednost nekretnine - zaključio je Matt Higgs iz Klöebera.

Najčitaniji članci