Izbjegavajte ove rečenice na razgovoru za posao

Mnogi će se složiti da im je to najomraženije pitanje na intervjuu za posao, ali morate se na njega pripremiti. Pri tom je važno znati da izrazi poput perfekcionist sam i previše radim - ne prolaze

<p>Lako je istaknuti pozitivne strane, ali negativne nimalo. Možda strahujete da će se vaše objašnjenje krivo protumačiti ili možda uopće niste svjesni svojih loših strana kao zaposlenik, u svakom slučaju nije lako odgovoriti na pitanje - koje su vaše slabosti?</p><p>Kada vam to pitanje postave, izbjegnite ovih sedam odgovora, jer - iako se čine da rade vama u korist, zapravo je suprotno. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako je djevojka s Downovim sindromom počela raditi u trgovini</p><h2>1. Ja nemam mana</h2><p>To je rečenica koju biste trebali izbjegavati pod svaku cijenu, jer nema čovjeka koji nema područja na kojem bi trebao malo poraditi, pa tako to niste ni vi. Umjesto da izbjegavate razgovor o tome u kojim područjima ste možda slabiji, radije ih navedite i istaknite što u međuvremenu radite da biste to promijenili, odnosno poboljšali svoju izvedbu. </p><h2>2. Perfekcionist sam</h2><p>Ma koliko vam se činilo da to dobro zvuči, to je kliše koji svi ponavljaju, pa je bolje preskočiti takvu rečenicu, čak i ako doista jeste perfekcionist. </p><h2>3. Radoholičar sam</h2><p>I to je rečenica koju većina menadžera u razgovorima za posao čuje gotovo od svakoga. Zato je bolje dati neki primjer o tome u kojim situacijama ste spremni dati sve od sebe. Naime, većina menadžera želi da njihovi radnici ostvare balans između posla i privatnog života i nije presudno to da ste spremni poginuti za tvrtku. </p><h2>4. Izbjegavajte istaknuti ključne vještine</h2><p>Kad vas pitaju za slabosti, treba biti iskren, no pripazite da to nisu baš one stvari koje su presudne za taj posao. Na primjer, ako se natječete za trgovca, a inače ste stidljivi i teško sklapate poznanstva, teško ćete ući u konkurenciju za posao. Zato prije razgovora dobro pročitajte opis posla, da vidite kako se u to uklapate. </p><h2>5. Izbjegavajte isticati tehničke nedostatke</h2><p>Nema smisla pod slabosti spominjati da ne znate raditi u Photoshopu ili u nekom drugom programu. Njima to nije od presudne važnosti, oni vas na taj način žele procijeniti kao osobu. </p><h2>6. Izbjegavajte šale </h2><p>Ako ste prenapeti na intervjuu, možda ćete dobiti poriv da se našalite. No nemojte odvaliti: 'volim čokoladu', ili 'slab sam na intervjuima za posao' tek toliko da nešto kažete, jer nikad ne znate kako će druga strana to doživjeti. Zapravo, izbjegavajte šale i pošalice da ostanete na sigurnom terenu. </p><h2>7. Pripremite se unaprijed, ali ne od riječi do riječi</h2><p>Ako se spremate na razgovor za posao, svakako razmislite o tome koje su vaše slabosti za posao za koji se natječete, no nemojte učiti rečenice napamet, jer biste tako mogli doći u napast da pokušate odgovoriti od riječi do riječi i zbunite se ako vam druga strana postavi potpitanje, ili vas prekine. Jednostavno budite iskreni, pokažite da ste svjesni svojih minusa te da radite na njima, donosi portal <a href="https://www.theladders.com/career-advice/never-name-1-of-these-7-things-as-your-weakness-in-a-job-interview">Ladders. </a> </p><p>Priznajte da kao i svaki čovjek imate mane ali pokušajte ih prezentirati na način da želite učiti i radite na tome kako biste ih poboljšali. </p>