Koji lik iz Harryja Pottera po temperamentu odgovara vašem mjesecu rođenja

Pronalaženje lika iz Harryja Pottera lakše je nego određivanje kuće u Hogwartsu pomoću Razvrstavajućeg šešira. Astrolozi i obožavatelji slažu se da se duhovna energija iza svakog mjeseca rođenja povezuje s jednim od glavnih likova ovog omiljenog serijala.
Mjeseci rođenja razlikuju se jedan od drugoga, pa će rezonirati samo s određenim likom. Otkrijte koji ste lik iz Harryja Pottera, na temelju svog mjeseca rođenja. Jeste li Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ili Slytherin?
SIJEČANJ - PROF. MINERVA MCGONAGALL: Baš poput nje, rođeni u siječnju poznati su po svojoj rezerviranosti i tihom buntovničkom ponašanju. Profesorica McGonagall utjelovljuje ozbiljan stav i radnu etiku Jarca, a istovremeno se oslanja na inovativnost i domišljatost Vodenjaka. Njihova odgovorna i razumna priroda u siječnju odražavat će se u ljubaznoj, ali stoičkoj profesorici McGonagall. A kada stvari postanu teške, osjećat će bliskost s profesoricom McGonagall jer su oboje spremni prekršiti pravila za veće dobro.
VELJAČA - LUNA LOVEGOOD: Rođeni u veljači osjećat će snažnu povezanost ni s kim drugim nego s "ludom" Lunom Lovegood. Veljača je dom ezoteričnog Vodenjaka i fantastičnih Riba, što svima s rođendanom u veljači daje hirovitu kvalitetu. Iako postoji mnogo čarobnih stvorenja i likova koje možete izabrati, Luna predstavlja veljački duh. Nježna je i suosjećajna osoba koju nije briga što ljudi misle o njoj. I veljača i Luna ostaju vjerni onome što jesu, bez obzira na to što se dogodi.
OŽUJAK - HAGRID: Ožujak je poznat po tome što je čist duh, pa će ovi ljudi vidjeti svoju dobrotu odraženu u Hagridu. Prijateljski poludiv dijeli njihovu kozmičku energiju, budući da Hagrid predstavlja suosjećanje Riba i borbeni duh Ovna. Bez obzira na teškoće s kojima se suočava, Hagrid ostaje vjeran. Iskreno je ljubazan i obziran prema drugima, a istovremeno zadržava svoju moć. Ljudi rođeni tijekom ovog mjeseca osjećat će snažnu usklađenost s Hagridom, jer on odražava svu snažnu, ali nježnu prirodu rođenih u ožujku.
TRAVANJ - RON WEASLEY: Ljudi rođeni u travnju trebaju čarobnjaka koji utjelovljuje Ovnovu žestinu i Bikovu postojanost. Međutim, trebao bi također utjeloviti ludost i tvrdoglavost travnja. Od svih likova, Ron Weasley jako nalikuje ovim osobinama. Ron je poznat po tome što je otvoren i iskren. Može biti malo impulzivan i ljubomoran, ali Ronova odanost i neustrašivost to nadoknađuju. Rođeni u travnju će nesumnjivo vidjeti svoju upornost i hrabrost kroz Rona, dok on postaje samouvjeren i moćan čarobnjak.
SVIBANJ - REMUS LUPIN: On razumije što znači biti iskren unatoč tome što živi dvostrukim životom kao i svi rođeni u ovom mjesecu. Rođeni u svibnju dijele odlučnost Bika, dok istovremeno upravljaju dvostrukim životom sličnim Blizancima. Slično ljudima rođenim u ovom mjesecu, Remus se trudi biti pouzdan i od pomoći. Međutim, čuvanje svoje likantropije u tajnosti posao je s punim radnim vremenom jer se Remus boji da će biti izopćen ako bude otkriven. Srećom, i Remus i svibanjske bebe shvatit će da njihov dvostruki život neće odvratiti njihove voljene.
LIPANJ - MOLLY WEASLEY: Ona predstavlja ljubav i predanost koju osjećaju svi rođeni u lipnju. Intelektualni Blizanci i obiteljski orijentirani Rak posjeduju ovu kozmičku energiju što znači imati oštru, ali brižnu prirodu koja se ogleda u matrijarhinji Weasley. Molly je voljena zbog svoje žestine i hrabrosti, dok brani svoju obitelj zubima i noktima. Osjetitit ćete snažnu povezanost s Molly, jer ona predstavlja vječnu ljubav, odanost i hrabrost.
SRPANJ - HARRY POTTER: Naravno, srpanj je uparen s Harryjem Potterom! Ne samo da je ovo mjesec Harryjevog rođenja, već svi rođeni u srpnju utjelovljuju brižnost Raka i plemenitost Lava. Harry je poznat po svojoj hrabrosti, dobroti i nesebičnosti. Vjeruje u činjenje ispravne stvari čak i ako to znači ulazak u čarobnjačku bitku s Voldemortom. Ljudi rođeni u srpnju vidjet će sebe u Harryju, jer on predstavlja njihovu hrabrost, energiju glavnog lika i istinski duh.
KOLOVOZ - HERMIONE GRANGER: Ona obuhvaća energiju koju kolovoz donosi. Ljudi rođeni u kolovozu dijele s njom ponos i samopouzdanje Lava i duhovitost i preciznost Djevice. Poput onih rođenih u ovom mjesecu, Hermione je poznata po svojoj samopouzdanosti i inteligenciji. Uvijek ima odgovor ili rješenje za problem. Što je još važnije, sigurna je u svoju pažnju prema detaljima i urednost. Naravno, Hermione možda utjelovljuje sitničavost i želju za savršenstvom kolovoza. Ali njihova odlučnost i znanje zaista sjaje kroz Hermionu.
RUJAN - NEVILLE LONGBOTTOM: Rujan je poznat po svojoj pažnji prema detaljima Djevice i Vaginom stavu usmjerenom na predanost. I rujanske bebe i Neville su voljeni zbog svojih štreberskih osobnosti. Neville je izvanredno pametan, a njegovo obilno znanje pomoglo je njegovim prijateljima u više navrata. Rujan će također vidjeti svoju društvenost u Nevilleu, budući da duboko cijeni svoje međuljudske veze. Iako Neville može utjeloviti tjeskobu rujna, i ovaj mjesec rođenja i karakter su uvijek tu bez obzira na okolnosti.
LISTOPAD - SIRIUS BLACK: Slično Siriusu, rođeni u listopadu duboko su predani svojim voljenima. Na sve listopadske bebe utječu Vage pune ljubavi i odani Škorpioni, što ih čini nepokolebljivim suputnicima. Unatoč tome što je bio zatvoren u Azkabanu, a zatim u bijegu, Sirius Black nikada nije odstupio od svog obećanja da će se brinuti za Harryja. Sirius odražava emocionalnu dubinu i složenost listopada. Poput ljudi rođenih tijekom listopada, Sirius prolazi kroz životnu metamorfozu koja jača njegov integritet i vjernost.
STUDENI - SEVERUS SNAPE: Pogrešno shvaćene osobe često su rođene u studenom, budući da je ovaj mjesec pod utjecajem misterioznog Škorpiona i svjetskog Strijelca. Studeni se bori pokazujući svoje pravo lice, zbog čega su upareni sa Snapeom. Ovaj iluzorni lik predstavlja emocionalni intenzitet studenog i skrivene motive. Rođeni u ovom mjesecu će vidjeti svoju hrabrost, odanost i upornost u Snapeu. Iako su studeni i Snape često pogrešno procijenjeni, prolaze kroz snažnu transformaciju koja otkriva njihove prave karaktere.
PROSINAC - PROF. DUMBLEDORE: Ljudi rođeni u prosincu vode se svojim moralnim kompasom, zahvaljujući moralnom Strijelcu i odgovornom Jarcu. Prepoznat će voju želju da čine dobro i ostave nasljeđe veličine iza sebe ni u kome drugome nego u profesoru Dumbledoreu. Poput onih rođenih u prosincu, Dumbledore je poznat po svojoj mudrosti, vrijednostima i dobrodušnosti. Njegova otpornost i snaga kroz njegove sustave vjerovanja odražavaju se u svima rođenima u prosincu.
