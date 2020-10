Odli\u010dno izgledaju u kombinaciji s trapericama i velikim kardiganima, koji su tako\u0111er retro hit u ormaru opsjednutom komocijom.

POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati

Koledžice su hit jeseni: 10 chic stylinga s cool retro cipelama

Nekada su bile pojam elegancije, no danas se ove specifične, deblje mokasine vraćaju i u niz casual varijanti, ponajprije kao dio sportivo outfita, dok istovremeno super izgledaju i na hoodicu i ležerne hlače

<p>Koledžice su se vratile na scenu, a pojam su elegantne kombinacije, inspirirane školskim stilom. No, noviji trendovi otkrivaju i njihovu raznolikost, pa ih nosimo čak i uz - trenirku.</p><p>Odlično izgledaju u kombinaciji s trapericama i velikim kardiganima, koji su također retro hit u ormaru opsjednutom komocijom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novu odjeću prije nošenja treba oprati </strong></p><p>Fora izgledaju i u varijanti sa čarapama u nekoj kontrastnoj boji, uz pripijene tajice.</p><p>Moderan outfit donosi i kontraste u jednoj modnoj formuli - koledžice plus udobna, mekana trenirka.</p><p>Klasika od glave do pete praktična je kombinacija, primjer su glomazne mokasine i baloner.</p><p>Karirane hlače odlična su stilska podrška ovom legendarnom modelu cipele.</p><p>Odlično izgledaju i u crnom outfitu od glave do pete.</p><p>Da, neke cure znaju ih isfurati i uz bijele sportske čarape.</p><p>Kožnim hlačama ovaj će model cipela dati elegantan pečat.</p><p>Etno look pojačavaju detalji poput marame na glavi i dugačkih suknji.</p><p>Koledžice su idealne i za kombiniranje više motiva i boja, inspiriranih prirodom.</p>