Koliko često treba ići na šišanje

Razumijevanje rasta kose

Kosa se ne pridržava univerzalnog vremenskog okvira. Poznavanje ciklusa rasta vaše kose ključno je za određivanje kada joj je potrebno šišanje.

Čimbenici kao što su genetika, hormonske promjene i cjelokupno zdravlje mogu utjecati na brzinu rasta vaše kose, zbog čega je bitno obratiti pozornost na vaše individualne potrebe.

Hitni popravci

Ponekad se život dogodi i potrebna vam je hitna intervencija. To se može pojaviti u mnogim oblicima, bilo da je to bolest ili kućni eksperiment. Kada se to dogodi, nemojte se bojati zatražiti pomoć.

Foto: 123RF

Konzultacije sa stilistima

Posavjetujte se sa stručnjakom kako biste odredili svoj tip kose, stil života i ciljeve kako biste raspored podrezivanja prilagodili svojim potrebama. Stilist može pružiti personalizirane preporuke na temelju svoje stručnosti i znanja o aktualnim trendovima u kosi, pomažući vam da postignete izgled kakav želite.

Tekstura i vrsta kose

Jedinstvena tekstura kose diktira njezinu rutinu njege, uključujući koliko često je treba šišati. Kovrčava kosa, na primjer, sklonija je isušivanju i lomljenju, što zahtijeva dosljedno šišanje kako bi se održao stil i spriječili ispucali vrhovi.

Rješavanje ispucalih vrhova i oštećenja

Podrezivanje oštećenih vrhova sprječava daljnje lomljenje i održava cjelokupno zdravlje kose, stoga poslušajte savjet svog stilista kada dođe vrijeme za šišanje.

Foto: DREAMSTIME

Dosljedna rutina njege kose može spriječiti da ispucali vrhovi ne oštećuju vlas kose i uzrokuju značajnija oštećenja, u konačnici potičući zdraviju i jaču kosu.

Održavanje stila i oblika

Redoviti rezovi neophodni su za očuvanje stila i oblika vaše frizure. Možete se redovito javljati svom stilistu kako biste bili sigurni da je vaša kosa dobro održavana. S druge strane, ako ste dovoljno vješti, možete i ju sami podrezati tu i tamo.

Osobne preference

Vaš stil života i osobne preferencije igraju glavnu ulogu u određivanju koliko često trebate šišati kosu. Uzmite u obzir faktore kao što su vaša razina aktivnosti, rutina stiliziranja, pogotovo ako često tretirate kosu toplinom.

DIY održavanje

Između posjeta salonu održavajte zdravlje svoje kose kvalitetnim proizvodima i tehnikama koje minimaliziraju oštećenja i potiču rast.

Koristite hranjive maske za kosu, zaštitne sprejeve protiv topline i za oblikovanje kako biste spriječili nepotreban stres na kosi i produžili vrijeme između šišanja, piše MSN.