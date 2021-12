Koliko često biste zapravo trebali prati zimske veste? Većina nas bi se vjerojatno složila da nije potrebno prati džemper svaki put kad ga nosite. Međutim, koliko nošenja je ipak previše? Postoje načini pomoću kojih možemo održati naše veste u top formi tijekom ove zime, a i dulje.

Dakle, koliko često je potrebno prati veste?

Prema riječima stručnjakinje za toksine iz okoliša i osnivačice Slightly Greener, Tonye Harris, prosječno je potrebno dva do pet nošenja prije pranja.

- Ali ovisi i o čimbenicima kao što su način na koji se džemper nosi i od čega je izrađen - ističe Harris. Ako ste, na primjer, nosili nešto ispod veste, to će produžiti vijek trajanja vašeg džempera, tako ćete smanjiti broj pranja, kaže ona. Što se tiče materijala, stvari poput pamuka, kašmira i svile treba prati nakon dva do tri nošenja, dok se izdržljiviji materijali poput vune ili otpornih sintetičkih mješavina mogu nositi i do pet puta.

Ukratko, zimske veste definitivno ne trebate prati svaki put kad ih nosite, a ako želite rasporediti vrijeme između pranja, najbolje je odjenuti potkošulju.

Kako održati džempere kroz svako pranje?

Uz dovoljno, ali ne previše pranja džempera, postoji još nekoliko korisnih savjeta koje Harris preporučuje za produljenje vijeka trajanja vaših omiljenih odjevnih komada. Kao prvo, uvijek provjerite upute za njegu na naljepnici, bez obzira na materijal, prenosi MBG.

- Ako se mogu prati u perilici, perite ih samo na programima za osjetljivo ili ručno pranje, u hladnoj vodi - savjetuje Tonye, dodajući da toplina lako može brzo skupiti džempere. Ako želite dodatnu zaštitu, možete se odlučiti za ručno pranje džempera u kadi ili umivaoniku s nježnim deterdžentom, napominje Harris.

- Nakon pranja, osušite džemper, nemojte ga iscijediti - upozorava ona. I bez obzira perete li ručno ili koristite perilicu, položite svoje džempere ravno da se osuše na zraku umjesto da ih stavite u sušilicu, kaže ona. Posljednje, ali ne i najmanje važno, obavezno operite veste prije nego što ih skladištite za toplije mjesece kako biste osigurali da mirisi ili mrlje ne uđu u njih, predlaže Harris.

Dobar džemper može potrajati godinama i godinama, ali uz odgovarajuću njegu. Ograničavanjem pranja produžit ćete im život, ali i dalje im je potrebno čišćenje svakih nekoliko nošenja. Slijedite oznaku za njegu, izbjegavajte toplinu koliko god je to moguće, i time osigurajte da vaši omiljeni zimski komadi odjeće izdrže mnoge zime.