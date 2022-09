Koliko dugo sirovo ili kuhano mljeveno meso možete čuvati u hladnjaku ili zamrzivaču?

Tek kupljeno mljeveno meso u hladnjaku može stajati najviše dva dana i to na najdonjoj polici hladnjaka, gdje je temperatura najniža. Čuvajte ga u pakiranju, te u dodatnoj vrećici, kako biste bili sigurni da sukrvica iz mesa neće procuriti po hladnjaku, po drugoj hrani.

Kuhano mljeveno meso, u umaku, ili složencima, na primjer, u hladnjaku može stajati tri do četiri dana, jer se na dulji rok i u hladnjaku mogu razviti bakterije. Zato, ako ga ga ne potrošite u tom roku, pohranite ga u zamrzivač.

Pritom treba znati da mljeveno mljeveno meso ni u zamrzivaču ne može stajati predugo, jer gubi vlažnost, a time se narušava i kvaliteta okusa, tvrde iz U.S. Department of Agriculture (USDA), a prenosi Women's Day. Zato sirovo mljeveno meso u zamrzivaču možete čuvati tri do četiri mjeseca, a ono koje je već kuhano tek dva do tri mjeseca, a da mu se okus ne promijeni. Tijekom kuhanja već je izgubljen dio vlažnosti, pa je rok nešto kraći.

Važno je i kako meso pospremate. U originalnom pakiranju može stajati do 2 tjedna, a ako ga planirate čuvati dulje od toga, bilo bi dobro da to pakiranje omotate folijom ili ga stavite u vrećicu za zamrzavanje. Dobro je, također, napisati na vrećicu i datum, kako biste točno znali do kada vrijedi.

Ako meso dobije sivu boju i neugodan miris, vjerojatno se pokvarilo i nemojte ga konzumirati. Kad je riječ o mljevenom mesu, ne koristite ga ako su se oko komadića mesa stvorili kristalići leda, jer to znači da je meso izgubilo svu vlažnost.



