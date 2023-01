Koliko horoskopski znakovi mogu biti opasni? Škorpion je mješavina ose, raka, pauka...

Ovan

Ovan eksplodira ako se isprovocira. Ako se osjeti ugroženim, prijetit će neprijatelju, ali na sreću, rijetko reagira. To je metoda zastrašivanja onoga tko ga razljuti. Može nanijeti nesvjesno puno štete, i u svakom slučaju nije netko koga želite imati za neprijatelja. Ima dobru dušu i nikada ne napada bez razloga.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bik

Bik je jedan od najljubaznijih znakova. Morat ćete se jako truditi da ga naljutite. Čak i kad je izazvan, neće vas htjeti povrijediti. Bik će vas naučiti lekciju ili dvije, posredno, bez da netko zna, ako je povrijeđen i sve ovisi o situaciji u kojoj se nalazite. Međutim, na primjer, ako se stolica slomila kad ste sjeli na nju jer nema vijak, vjerojatno je to djelo bijesnog Bika.

Blizanci

Najtočnija definicija ovog znaka je da ima dva lica. Lako može imati dobru i lošu, ali i najgoru stranu. Zato će tamna strana Blizanca djelovati kao tipični prijatelj/neprijatelj koji će vas u konačnici izdati. Ako ga izazovete, sposoban je biti lažljivac i manipulator, do točke kada više ne znate tko je uopće on.

Foto: Dreamstime

Rak

Rak je po definiciji vrlo povučen znak. Nikad ne znate što možete očekivati ​​od njega. Osim toga, kako bi stvari bile teže, također je vrlo nestabilan. Može biti kontradiktoran u mnogim prigodama i zato je jedan od najstrašnijih neprijatelja na svijetu. Ne znate što možete očekivati ​​od njega, jer mu je um nepostojan, on može vam postati neprijatelj bez da to shvatite. Međutim, nije od onih koji će napasti, osim ako ga jako ne povrijedite.

Lav

Kada govorimo o Lavu govorimo o znaku moći, ambicije, tiranije i svega povezanog s tim. Lav je rođeni diktator. To ne iznenađuje, jer voli biti vođa u većini situacija. Najgora strana mu je to što želi imati nadmoć u svakoj situaciji u kojoj se nalazi. Najbolje što možete učiniti u životu je da ne steknete Lava za neprijatelja, jer ćete se naći usred rata za vlast.

Djevica

Djevice su analitične i kalkulativne, tako da postoji vrlo malo stvari koje ih mogu iznenaditi. Zato je vrlo teško slomiti srce Djevice ili ju na bilo koji drugi način povrijediti. Ona analizira sve, zna što će se dogoditi prije nego što se to dogodi i reagira unaprijed. Da, ako ju pokušate povrijediti, najvjerojatnije će odmah reagirati. Možete čak i upasti u zamku zbog njene sposobnosti za analizu. Nemojte ju pokušavati razljutiti.

Foto: Dreamstime

Vaga

Nitko nije uravnoteženiji od Vage. Zato, ako vas mrzi, ona će vas obavijestiti i oprostit će vam to. Ne mogu si priuštiti da mrze, jer to uzrokuje neravnotežu. Međutim, njihove riječi mogu djelovati poput britve i mogu raniti vaše srce zauvijek. Nemojte im dati razloga da vas mrze.

Škorpion

Što možete očekivati ​​od bića koja je mješavina ose, pauka, raka i noćne more... Ako ne želite da vas Škorpion ugrize, ne zezajte se s njim. Ovo je znak Zodijaka koji ima vrlo jasan život. On je odlučan i savršeno zna kako će zastrašiti svoje prijatelje … i neprijatelje. Ako odlučite imati Škorpiona za neprijatelja, bolje je da se nikad više ne pojavite ispred njega. On je osoba koja nikad ne oprašta. Ako jednom uprskate, on će vas zauvijek podsjećati na to. Učinit će da patite i neće mu biti žao.

Strijelac

Strijelac je često osvetoljubiv. Međutim, nakon što se razljuti, zaboravit će sve i nastaviti sa svojim životom. Ne brine previše za nekoga tko više nije dio njegovog života. Iako se može činiti da se zbog toga drugi ne mogu previše pouzdati u osobu rođenu u ovom znaku, morate znati da ona može biti vrlo ekscentrična i nikada nećete znati kada će se osvetiti.

Foto: Dreamstime

Jarac

Jarci su obično mirni, iako vrlo ponosni. Oni su vrlo usredotočeni na svoj svijet i nije lako imati Jarca za neprijatelja. Neće vas htjeti ubiti, ali će štititi svoj prostor i svoju čast sa svime što imaju. Osvetit će vam se na strašan način iskorištavanjem vaše slabe točke, tako da vas boli što je više moguće.

Vodenjak

Vodenjak je po definiciji vrlo mrzovoljna osoba koja je uvijek u lošem raspoloženju. Ali to ne znači da je zla. Upravo suprotno. Ne pridaje puno važnosti stvarima niti se previše brine ako mu netko našteti. On jednostavno nastavlja sa svojim životom. Nećete imati pristup životu Vodenjaka i on će vam to jasno pokazati. Nećete biti pozvani ni na jednu od njegovih zabava.

Riba

Riba je znak koji ima visoko razvijen emocionalni život. Slažu se s drugima, osjetljivi su i mirni. Emocije su im vrlo važne i ne želite im ni na koji način nauditi. Ali iza zatvorenih vrata, Ribe mogu biti vrlo zlobne. Oni su tihi i pretrpani su svojom ljutnjom. Ako ste ih povrijedili, oni će vam vratiti u potpuno neočekivanom trenutku i na vrlo loš pa čak i katkad i na sadistički način, piše Atma.

Najčitaniji članci