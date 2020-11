Koliko je potrebno biti uz nekog s koronom, a da se ne zarazite?

Nakon slučaja zatvorskog čuvara u Vermontu koji se zarazio od asimptomatskih zatvorenika s kojima je bio više puta u kontaktu, ali kratko, američki CDC izmijenio je smjernice

<p>Nažalost, nema čarobnog broja minuta. </p><p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nedavno je revidirao definiciju bliskog kontakta. Prethodno se bliskim kontaktom smatrala osoba koja provede najmanje 15 minuta na udaljenosti manjoj od dva metra od zaražene osobe. </p><p>Sada tih 15 minuta ne mora biti uzastopno. Bliskim kontaktom smatra se osoba koja je bila na manje od dva metra od zaražene osobe minimalno 15 minuta u 24 sata. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve gore mjere u Europi</strong></p><p>Zašto je taj podatak izmijenjen? </p><p>Zato što se pokazalo da je zatvorski čuvar u Vermontu pozitivan na korona virus nakon višestrukih, ali kratkih kontakata sa šestoricom asimptomatskih zatvorenika.</p><p>U osmosatnoj smjeni, on je imao 22 susreta sa zatočenicima u ukupnom trajanju od 17 minuta. </p><p>Znači li to da ste sigurni ako provedete manje od ukupno 15 minuta blizu zaražene osobe? Nažalost, ne nužno. </p><p>Petnaest minuta je samo smjernica.</p><p>- Želite dati neke široke smjernice koje je lako zapamtiti, ali zapravo se radi o kontinuumu - rekao je Neal Goldstein, profesor epidemiologije na sveučilištu Drexel u Philadelphiji. </p><p>- Rizik vam može biti manji u duljem razdoblju, a veći u kraćem. Mnogo je varijabli koje utječu na količinu virusa koju netko primi, a to je zapravo najvažnije - rekao je Goldstein.</p><p>Osim vremena izloženosti virusu, važno je i ima li zaražena osoba simptome, ima li ih uopće ili ih je razvila kasnije, jeste li bili vani ili u zatvorenom prostoru, kakvo je bilo prozračivanje prostorije, koliko je još ljudi bilo ondje i čime ste se bavili. </p><p>Ako ste primjerice sjedili i pjevali u prijateljevu podrumu umjesto šutke sjedili u parku, raste rizik da ćete se zaraziti u kraćem vremenu. </p><p>Definicija bliskog kontakta ne mijenja se ako ste pritom nosili maske, no to nije zato jer one nisu korisne u prevenciji zaraze. </p><p>CDC maske ne uzima u obzir jednostavno zato jer ih mnogi ne nose pravilno. </p>