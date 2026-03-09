Koliko je suhi šampon za kosu štetan - i koje zamjene koristiti?

No, stručnjaci upozoravaju da suhi šampon može ostaviti tanki sloj praha na vlasištu i učiniti da opet poželite oprati kosu.

Zion Ko Lamm, stručnjakinja za njegu kože, nedavno je na društvenim mrežama podijelila jednostavan trik: micelarna voda može puno bolje osvježiti masne korijene nego suhi šampon. Mnoge od nas već imaju micelarnu vodu u kući jer služi za uklanjanje šminke, ali pokazuje se da u nuždi može djelovati i na vlasištu.

Micelarna voda na kosi?

Zion je objasnila da koristi vatni disk koji umoči u micelarnu vodu i njime lagano prebriše korijen kose. Micelarne molekule vežu se za ulje i prljavštinu, što omogućuje njihovo uklanjanje s kose, a ne samo maskiranje masnoće.

- Spas za sve koji imaju masnu kosu, a nemaju vremena za tuširanje, ovo stvarno djeluje. Naravno, ne zamjenjuje šampon, ali kad jednostavno nemate vremena za pranje, micelarna voda može spasiti situaciju - kaže Zion.

Umjesto prskanja po vlasištu, korištenje vatnog diska omogućuje da se masnoća i nečistoće doslovno uklone, umjesto da se samo prikriju.

Zašto micelarna voda djeluje?

Micelarna voda sadrži molekule s hidrofilnom glavom i hidrofobnim repom. Hidrofobni dio veže ulje i prljavštinu, što je razlog zašto se tako dobro koristi za uklanjanje šminke i kreme za sunčanje.

Važno je napomenuti da micelarna voda nije zamjena za pranje kose. Iako ne ostavlja prah kao suhi šampon, neki korisnici kažu da kosa može djelovati "ljepljivo" nakon korištenja. Ipak, izgled kose je čistiji i manje mastan.

Iskustva drugih korisnika

Mnogi komentatori na objavi Zion tvrde da koriste ovaj trik godinama, dok su drugi rekli da će ga isprobati po prvi put. Neki su predložili i alternativne metode poput dječjeg pudera ili kukuruznog škroba, nanesenih kistom za šminku.

Jedna osoba je dodala savjet za tamniju kosu: pomiješajte kukuruzni škrob s malo kakaa kako bi puder bio smeđe boje i ne ostavljao bijele tragove.