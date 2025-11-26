Koliko traje Lexan na nadstrešnici i zašto ne žuti kao jeftine ploče

Zašto polikarbonatna ploča može požutjeti

Sunčeve zrake postupno oštećuju površinu i unutrašnju strukturu ploča te može doći do deformacija. Posljedica je gubitak sjaja, mutnjenje i pojava žućkastih nijansi, a površina može postati grublja na dodir. Kod ploča bez odgovarajuće UV zaštite, ovaj proces počinje već nakon 3 do 5 godina.

Razlika između jeftinih i kvalitetnih ploča

Jeftine ploče često imaju UV stabilizatore pomiješane samo u materijalu ili tanak zaštitni sloj na jednoj strani. Ako se ploča postavi naopako ili UV sloj nije dovoljno jak, degradacija počinje vrlo brzo.

Najveća razlika vidi se nakon nekoliko godina uporabe. Kod ploča s jednostranom ili slabijom UV zaštitom površina postupno gubi sjaj, pojavljuje se zamućenje, a žućkaste nijanse šire se neujednačeno po cijeloj ploči. To je znak da je UV sloj počeo propadati i više ne štiti jezgru materijala. Kod kvalitetnih izvedbi, gdje je UV sloj koekstrudiran na obje strane, degradacija je znatno sporija – sloj ostaje stabilan, sprečava prodor štetnog spektra zračenja u unutrašnjost ploče i time čuva prozirnost, boju i mehaničku čvrstoću dugi niz godina.

Kvalitetne ploče poput Lexan Dual 2UV imaju UV sloj nanesen na obje strane tijekom proizvodnje. Ova trajna zaštita čuva prozirnost i mehaničku čvrstoću ploče desetljećima.

Primjer razlike: jednostrano zaštićene ploče počinju žutjeti nakon 3-5 godina, dok Leksan Dual 2UV zadržava prozirnost 10-15 godina.

Foto: Gutta

Struktura ploče i trajnost

Uz UV zaštitu, važna je i sama konstrukcija ploče. Jeftine izvedbe često imaju tanje stijenke između komora, što smanjuje čvrstoću. Nakon ciklusa zagrijavanja i hlađenja takve ploče mogu početi pucati na rubovima.

Kod kvalitetnih Lexan ploča debljine 16 mm stijenke su deblje i stabilnije. To znači da ploča ne samo da ostaje prozirna kao staklo, već podnosi udarce, tuču i težinu snijega bez oštećenja.

Kako prepoznati kvalitetu prije kupnje

1. Naljepnice i oznake

Kvalitetne ploče imaju oznaku "UV protected both sides" ili "2UV" i informacije o proizvođaču i jamstvu. Ako oznaka nedostaje, ploča vjerojatno nema dugotrajnu zaštitu. Kod jeftinijih izvedbi deklaracije su često šture ili potpuno izostaju, a folija ne sadrži podatak o strani s UV slojem. U praksi je to prvi znak da ploča neće imati dugotrajnu otpornost na sunce niti stabilnu mehaničku čvrstoću.

2. Pisano jamstvo

Proizvođači provjerenih ploča daju jamstvo od 10 godina na prozirnost i otpornost na UV zrake. Kraće ili izostalo jamstvo signalizira nižu dugovječnost.

3. Debljina i čvrstoća

Debljina stijenki i ukupna masa ploče jasno pokazuju koliko je materijal robustan. Tanke ploče se lakše savijaju i pucaju, deblje ostaju stabilne.

4. Deklaracija i certifikati

Tražite CE oznaku i DoP deklaraciju koja potvrđuje standarde za krovne materijale.

Realan životni vijek ploča

Jeftine ploče (1UV ili bez UV sloja)

Kod jeftinijih izvedbi požutjelost, mutnoća i mikropukotine mogu se pojaviti već nakon nekoliko sezona, posebno na južnim i zapadnim stranama gdje je sunčevo zračenje najjače.

Prvi znakovi žućenja: 3-5 godina

Matiranje i gubitak sjaja

Nakon 5-7 godina često je potrebna zamjena

Na južnim stranama proces je brži

Kvalitetne ploče (Lexan Dual 2UV)

U prosjeku, kvalitetne polikarbonatne ploče s obostranom UV zaštitom zadržavaju prozirnost deset do petnaest godina, često i dulje uz uvjet da je konstrukcija pravilno izvedena.

Prozirnost i čvrstoća: 10-15+ godina

Minimalno matiranje, bez vidljivog žućenja

Otpornost na udarce i tuču

Jamstvo proizvođača na UV stabilnost

Ekonomičnost i dugoročna vrijednost

Pretpostavimo lexan nadstrešnicu od 12 m². Jeftina ploča ima 30 % manju cijenu, ali će se morati zamijeniti barem dvaput u razdoblju od 15 godina.

Kvalitetna ploča Lexan Dual 2UV zahtijeva veći početni trošak, ali u istom razdoblju ne treba zamjenu, čuva izgled nadstrešnice i minimalizira rizike.

Kada se isplati platiti više

Za terase, ulaze u kuću i auto nadstrešnice gdje se očekuje dugotrajnost i dobar vizualni dojam, ulaganje u kvalitetniji polikarbonat je rješenje koje se isplati već kroz prve godine korištenja. Osim što dulje ostaje proziran, kvalitetniji materijal smanjuje potrebu za zamjenom, popravcima i dodatnim troškovima montaže koji nastaju ako ploča počne pucati ili gubiti čvrstoću.

Zaključak

Trajnost nadstrešnice ovisi o kvaliteti UV zaštite i konstrukciji ploče. Prednost Lexan Dual 2UV je što zadržava prozirnost i čvrstoću desetljećima, dok jeftine ploče mogu požutjeti i izgubiti čvrstoću već nakon nekoliko godina. Dugoročno, kvalitetniji materijal štedi troškove, vrijeme i osigurava stabilan vizualni dojam prostora.

Detaljnije upute o vrstama ploča i pravilnoj ugradnji dostupne su u članku o polikarbonatnim pločama.