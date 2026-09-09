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BEAUTY NOSTALGIJA

Kontroverzni trend opet je 'in': Svi su ovako mazali usne 90-ih

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Kontroverzni trend opet je 'in': Svi su ovako mazali usne 90-ih
Foto: Instagram/dualipa
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Beauty trendovi, baš poput modnih, neprestano se vraćaju. Proizvodi i formule s godinama se mijenjaju, ali frizure i načini šminkanja koji su obilježili prošla desetljeća često ponovno postanu popularni. Sada se vratio jedan od prepoznatljivijih trendova s kraja 90-ih i početka 2000-ih – frosted lips, odnosno usne s bisernim, metalik i blago 'smrznutim' sjajem

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Krajem 90-ih jedan od ključnih elemenata ovog looka bio je snažan kontrast. Celebrity vizažistica Brandy Allen prisjetila se kako ju je majka još kao tinejdžericu upoznala s MAC kozmetikom te koristila njihov FOIL frosted ruž uz Chestnut olovku za usne.

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Tipičan izgled uključivao je precizno obrubljene usne, dublju nijansu olovke te svjetliji, biserni ruž. Upravo su modeli poput Naomi Campbell, Cindy Crawford i Kate Moss pomogli da takva kombinacija postane jedan od najprepoznatljivijih beauty lookova toga vremena.

Trend se nastavio i početkom 2000-ih, kada su metalik nijanse postale još popularnije. Pamela Anderson bila je posebno poznata po ružičastim i nude usnama s frost završnicom, a sličan su izgled nosile i Britney Spears, Christina Aguilera i Halle Berry, često uz dodatni sloj sjajila. Tako su frosted usne postale dio prepoznatljive Y2K estetike.

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Zašto se vraćaju baš sada?

Veliki povratak estetike s početka 2000-ih već se može vidjeti kroz trendove poput capri hlača i glittera za tijelo, a upravo je nostalgija za tim razdobljem, prema Allen, jedan od glavnih razloga povratka frosted usana.

Ipak, verzija za 2026. godinu znatno je suptilnija. Nekada su takvi ruževi mogli biti vrlo svijetli, gotovo srebrni i potpuno neprozirni. Današnje verzije više se oslanjaju na nijanse bisera, šampanjca, ružičastog zlata, bronce i toplih metalik tonova koji se mogu prilagoditi tenu osobe.

Promijenile su se i same formule. Stariji metalik ruževi mogli su djelovati suho ili „kredasto”, dok danas postoje hidratantna sjajila, ulja za usne, balzami i vrlo sitni biserni pigmenti. Rezultat je sjaj koji izgleda nježnije i modernije, bez teškog sloja proizvoda na usnama.

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Kako napraviti moderne frosted usne?

Allen preporučuje nanošenje proizvoda u tri koraka – definicija, dimenzija i sjaj.

Prvo treba definirati oblik usana olovkom koja je jednu do dvije nijanse tamnija od prirodne boje usana. Umjesto ispunjavanja cijelih usana, olovka se nanosi uglavnom uz rub, a zatim se lagano razmazuje prema sredini.

Slijedi dodavanje dimenzije. Može se koristiti biserni ili metalik ruž, ali modernija varijanta uključuje nanošenje pigmenta u nijansi šampanjca, ružičastog zlata ili bisera samo na središnji dio usana. Tako se dobiva metalik efekt bez potpuno „zaleđenog” izgleda cijelih usana.

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Na kraju dolazi sjajilo. Hidratantni gloss također se koncentrira uglavnom na sredinu usana, čime se dobiva završni sjaj koji ovaj retro look pretvara u njegovu moderniju verziju za 2026. godinu.

Za postizanje takvog izgleda u tekstu se, među ostalim, izdvajaju MAC Cosmetics Frost Lipstick u nijansi Gel, LYS Beauty Speak Love Smooth Glide Lip Liner Pencil te Glampton Pout Perfect Peptide Gloss. Kombinacijom tamnije olovke, svjetlucavog ruža i sjajila može se dobiti prepoznatljiv frosted efekt, ali u nešto mekšoj i suvremenijoj verziji.
 

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