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MOŽE VIŠE NEGO SUŠITI KOSU

Korisniji nego mislite: Evo kako možete iskoristiti fen u domu

Sušilo za kosu većina koristi isključivo za sušenje i stiliziranje frizure, no ovaj uređaj može biti iznenađujuće koristan i u brojnim kućanskim situacijama. Od čišćenja teško dostupnih mjesta do brzog sušenja različitih površina, fen se može pretvoriti u praktičan alat za svakodnevne poslove u domu
Korisniji nego mislite: Evo kako možete iskoristiti fen u domu
Ako volite jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ove neočekivane namjene sušila za kosu mogle bi vas oduševiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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Ako volite jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ove neočekivane namjene sušila za kosu mogle bi vas oduševiti. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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