Korisniji nego mislite: Evo kako možete iskoristiti fen u domu

Sušilo za kosu većina koristi isključivo za sušenje i stiliziranje frizure, no ovaj uređaj može biti iznenađujuće koristan i u brojnim kućanskim situacijama. Od čišćenja teško dostupnih mjesta do brzog sušenja različitih površina, fen se može pretvoriti u praktičan alat za svakodnevne poslove u domu
Ako volite jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ove neočekivane namjene sušila za kosu mogle bi vas oduševiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ako volite jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ove neočekivane namjene sušila za kosu mogle bi vas oduševiti. |
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ako volite jednostavna rješenja koja štede vrijeme, ove neočekivane namjene sušila za kosu mogle bi vas oduševiti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UKLANJANJE MRLJA OD VODE.
Ako u domu imate drvene površine ili namještaj, sigurno znate koliko lako mogu nastati mrlje od vode ili tragovi od čaša. Sušilo za kosu može pomoći ukloniti svijetle tragove tako da lagano zagrije površinu i isuši vlagu zarobljenu u drvu.
| Foto: 123RF
Važno je koristiti umjerenu toplinu i držati fen na sigurnoj udaljenosti kako se materijal ne bi oštetio.
| Foto: 123RF
Fen pritom pomičite kružnim pokretima kako bi vlaga zarobljena ispod laka postupno isparila. Kada mrlja nestane, površinu možete dodatno prebrisati sredstvom za njegu namještaja kako bi drvo ponovno dobilo sjaj i zaštitu.
| Foto: 123RF
ČIŠĆENJE OSJETLJIVIH PREDMETA OD PRAŠINE.
Sušilo za kosu može biti odlično rješenje za uklanjanje prašine s osjetljivih i teško dostupnih predmeta. Dovoljno je uključiti hladni način rada i laganim puhanjem ukloniti prašinu bez potrebe za krpom koja bi mogla oštetiti površinu. Ovaj trik posebno je praktičan za dekoracije, lampe, okvire ili sitne detalje koje je teško očistiti ručno.
| Foto: 123RF
Korištenje sušila za kosu na hladnom načinu rada brz je i jednostavan način za uklanjanje prašine s osjetljivih i detaljnih predmeta. Zrak će otpuhati prašinu s površine bez potrebe za krpom koja bi mogla zapeti ili oštetiti sitne dijelove.
| Foto: 123RF
Fen može poslužiti čak i za uklanjanje prašine koja se nakuplja na površini svijeća. Važno je samo koristiti hladni način rada kako toplina ne bi omekšala ili deformirala vosak.
| Foto: 123RF
UKLANJANJE TRAGOVA BOJICA.
Ako imate malu djecu, velike su šanse da ste barem jednom pronašli “umjetnička djela” nacrtana po zidovima. Problem je u tome što se vosak iz bojica na sobnoj temperaturi teško uklanja i često ostavlja masne tragove. Upravo zato sušilo za kosu može pomoći omekšati vosak i olakšati čišćenje površine.
| Foto: 123RF
Zagrijte tragove bojica sušilom za kosu na srednjoj temperaturi kako bi vosak omekšao. Nakon toga mrlje ćete puno lakše obrisati krpom ili papirnatim ubrusom bez jačeg ribanja.
| Foto: 123RF
Ako nakon korištenja sušila za kosu ostanu tragovi ili masni ostaci, površinu možete dodatno očistiti krpom ili spužvicom uz malo blage sapunice. Tako će zid ili druga površina izgledati potpuno čisto bez oštećenja.
| Foto: 123RF
UKLANJANJE VOSKA.
Djeca s bojicama nisu jedini mogući uzrok mrlja od voska u domu. Ako često palite svijeće, sigurno znate koliko se vosak lako može razliti po stolovima, tkaninama ili drugim površinama. Sušilo za kosu može pomoći omekšati stvrdnuti vosak i znatno olakšati njegovo uklanjanje.
| Foto: 123RF
Za uklanjanje voska od svijeće pomoću sušila za kosu, uključite uređaj na srednju temperaturu i zagrijavajte vosak dok ne omekša. Nakon toga vosak biste trebali lako obrisati krpom bez jačeg struganja ili oštećivanja površine.
| Foto: 123RF
Uklanjanje voska s tkanina obično je teže nego s čvrstih površina, posebno kada se vosak upije među vlakna. Ipak, korištenje sušila za kosu u većini je slučajeva sigurnija i praktičnija opcija od struganja nožem koje može oštetiti materijal.
| Foto: 123RF
UKLANJANJE SAMOLJEPLJIVIH UKRASA.
Ako volite često mijenjati dekoracije u domu ili pretjerati s blagdanskim ukrasima, vjerojatno koristite samoljepljive zidne naljepnice i ukrase. Problem nastaje kada ih treba skinuti bez oštećivanja zida ili ostavljanja tragova ljepila. Sušilo za kosu može pomoći omekšati ljepilo i znatno olakšati uklanjanje dekoracija.
| Foto: 123RF
Iako su praktični za ukrašavanje, problem nastaje kada ih poželite skinuti sa zida. Budući da su napravljeni da čvrsto prianjaju, naglo povlačenje može lako oštetiti boju ili tapete.
| Foto: 123RF
Srećom, sušilo za kosu podešeno na srednju temperaturu može pomoći omekšati ljepilo samoljepljivih ukrasa. Tako ih možete puno lakše skinuti bez oštećivanja zida, boje ili tapeta.
| Foto: 123RF
IZOLACIJA PROZORA.
Ako vaš dom ima prozore kroz koje ulazi hladan ili vruć zrak, praktično rješenje može biti izolacijska folija za prozore. Folija se postavlja s unutarnje strane prozora pomoću dvostrane ljepljive trake, a zatim se sušilom za kosu zagrijava kako bi se savršeno prilagodila staklu.
| Foto: 123RF
Toplina pomaže da se folija zategne i bolje prione uz površinu, što doprinosi boljoj izolaciji prostora.
| Foto: 123RF
Korištenje sušila za kosu pomoći će da se folija savršeno zategne i prilagodi prozoru. Bez nabora i opuštenih dijelova, izolacijska folija bit će gotovo neprimjetna, a prozori će izgledati uredno i estetski dotjerano.
| Foto: 123RF
FIKSIRANJE MAKE-UPA.
Nije tajna da je sušilo za kosu nezaobilazan alat kada je riječ o sređivanju frizure prije izlaska. No mnogi ne znaju da može pomoći i kod završnog fiksiranja make-upa kako bi šminka dulje ostala postojana.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Manje je poznato da se sušilo za kosu može koristiti i kao završni trik za make-up. Hladan zrak može pomoći da se proizvodi bolje “sjedine” s kožom i dulje ostanu postojani tijekom dana ili večeri.
| Foto: Konstantin Postumitenko
Za uredniji i profesionalniji izgled, uključite sušilo za kosu na laganu jačinu kako biste uklonili višak pudera, ostatke make-upa ili sitne dlačice i trepavice koje su ostale na licu. Ovaj trik pomoći će da završni rezultat izgleda čišće i preciznije.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
SUŠENJE LAKA ZA NOKTE.
Ako ste ikada bile na manikuri ili prošle pokraj salona za nokte, sigurno ste primijetile male uređaje koji u nekoliko sekundi pomažu osušiti lak. Sličan efekt može postići i sušilo za kosu, posebno kada koristite hladni način rada.
| Foto: Dreamstime
Nažalost, profesionalni uređaji za sušenje laka često mogu biti prilično skupi. Srećom, sušilo za kosu može poslužiti kao praktična i puno jeftinija alternativa za brže sušenje noktiju kod kuće.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
Ako koristite sušilo za kosu za sušenje laka na noktima, držite ga na hladnoj ili srednjoj temperaturi. Također ga stalno pomičite kako biste izbjegli pregrijavanje ili neugodan osjećaj na koži.
| Foto: 123RF
ODLEĐIVANJE ZAMRZIVAČA.
Ako ste ikada imali previše leda u zamrzivaču, znate koliko to može biti frustrirajuće. Osim što zauzima prostor, nakupljeni led može negativno utjecati i na rad uređaja te povećati potrošnju energije.
| Foto: 123RF
Redovito odleđivanje zamrzivača može spriječiti nakupljanje leda i pomoći uređaju da radi učinkovitije, a sušilo za kosu može znatno ubrzati ovaj dosadan posao. Uključite fen na srednju temperaturu i neprestano ga pomičite kako biste ravnomjerno zagrijavali manje dijelove leda. Važno je držati uređaj na sigurnoj udaljenosti kako biste izbjegli kontakt vode i električnih dijelova.
| Foto: 123RF
Sušilo za kosu uključite na srednju temperaturu i neprestano ga pomičite kako bi se led ravnomjerno topio. Najbolje je odleđivati manje dijelove jedan po jedan te pritom držati fen na sigurnoj udaljenosti kako biste izbjegli kontakt s vodom i moguće oštećenje uređaja.
| Foto: 123RF
ZAGRIJAVANJE TANJURA.
Za kraj, sušilo za kosu može biti vrlo praktično i kada trebate zagrijati tanjure tijekom posluživanja hrane, a pećnica vam je već zauzeta. Topli tanjuri pomoći će da jelo dulje ostane na idealnoj temperaturi, posebno tijekom većih okupljanja ili večera.
| Foto: 123RF
Naravno, najbrži način za zagrijavanje tanjura je mikrovalna pećnica, pod uvjetom da su tanjuri prikladni za takvu upotrebu. No ako je nemate pri ruci, sušilo za kosu može poslužiti kao sasvim praktična alternativa.
| Foto: 123RF
Za zagrijavanje tanjura pomoću sušila za kosu, uključite uređaj na laganu ili hladniju postavku i ravnomjerno ga pomičite iznad tanjura s udaljenosti od oko 15 centimetara. Tako će se površina postupno zagrijati bez prevelikog izlaganja toplini.
| Foto: 123RF