Penjanje po pukotinama, kako naziv sugerira, uklju\u010duje kori\u0161tenje prirodnih pukotina\u00a0u stijenama za uspon te zahtijeva specifi\u010dne vje\u0161tine.

- U osnovi, ako se penjete na normalnu stijenu, rukom \u010dvrsto sti\u0161\u0107ete mjesto hvata. Silu kroz prste prenosite na hvati\u0161te. No kod penjanja po pukotinama, nemate hvati\u0161ta i ono \u0161to radite je poku\u0161aj kompenzacije kroz kompresiju. Kako biste pove\u0107ali veli\u010dinu ruke, stavljate \u0161aku u pukotinu kako bi se ondje zaglavila i dr\u017eala vas - pojasnio je on.

U slu\u010daju Murrayfield mosta, pukotine koje su privukla Phillipsa su linije izme\u0111u betonskih greda koje dr\u017ee strukturu, a umjesto da idu vertikalno, prolaze horizontalno s unutra\u0161nje strane i prote\u017eu se cijelom du\u017einom mosta od jednog do drugog kraja. Zato se Phillips usudio prihvatiti izazov koji si je sam nametnuo: penjanjem po pukotinama prije\u0107i s jedne strane mosta na drugu.

Kao filmski superjunak Spiderman, i on prkosi gravitaciji, a njegove dramati\u010dne uspone i treninge mo\u017eete pratiti na YouTube kanalu.

Iako padovi na le\u0111a nisu ni upola dramati\u010dni kao oni koje je planirao u Kazahstanu, i dalje\u00a0je rije\u010d o impresivnom pothvatu. Budu\u0107i da se prvi put popeo na most blizu grafita na kojem je pisalo \"Pablo pu\u0161i crack\", odlu\u010dio je izazov nazvati The Pablo Smoke Crack Crack.

Ovo nije njegov prvi susret s urbanim penjanjem po pukotinama jer je u velja\u010di dovr\u0161io sli\u010dan projekt na mostu kraj Meggetland sportskog kompleksa.

- Video je postao viralan i ljudi su mi govorili: A, to je Robbie, onaj lik s mosta. Kad je stigla izolacija zbog korone, \u010dovjek koji me poznavao po penjanju nazvao me i rekao kako je ba\u0161 prolazio na biciklu pored Murrayfielda i da je ugledao most sli\u010dan onome na koji sam se popeo kod Meggetlanda. Zato sam oti\u0161ao do tog mjesta i pogledao most. Shvatio sam da je gra\u0111en na isti na\u010din, a dodatno je pozitivna strana ta \u0161to je napola na suhom. I na kraju, ima samo metar i pol visine \u0161to zna\u010di da u bilo kojem trenutku mogu odustati - kazao je Phillips.

Ka\u017ee da je prvog dana ondje oti\u0161ao s cipelama za penjanje i kredom u ruci kako bi ozna\u010dio lokacije, a sada ve\u0107 ima vi\u0161e prijatelja koji se ondje penju zajedno s njim. Iako se \u010dini kako je mo\u017eda rije\u010d o novoj i nepoznatoj disciplini, penjanje po pukotinama datira jo\u0161 iz 1970. godine kada su se penja\u010di iz Los Angelse penjali na krovove velikih gara\u017ea u tom gradu kako bi se pripremili za izazove u Yosemiteu. Belgijanac Sean Villanueva O\u2019Driscoll je utemeljio stazu pukotina na ruti koju je nazvao Ticket Crack u Groenedaalu na \u017eeljezni\u010dkoj postaji blizu Bruxellesa. No i u me\u0111unarodnim okvirima, Phillipsov pothvat penjanja po pukotinama ispod mosta je jedinstven.

- Penjao sam se na raznim mjestima diljem svijeta i bio sam na mnogim zidovima za penjanje, no rekao bih da je ovaj most ipak ne\u0161to zaista posebno - zaklju\u010dio je on.