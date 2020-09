Ponuda uklju\u010duje bra\u010dni krevet i kau\u010d\u00a0na razvla\u010denje, kao i prostrani dnevni boravak s aparatom za kavu.\u00a0Ponuda tako\u0111er dolazi s besplatnim parkirali\u0161tem, prostranim poslovnim stolom s velikim monitorom i besplatnim WiFi-om\u00a0kao i konzolom za video igre (\u00a0kada vam treba radna pauza) i printerom.

<p>Diljem Amerike rokovi za rad na daljinu nastavljaju se produljivati ​​i mnoge tvrtke potiču rad od kuće barem do kraja 2020. godine.</p><p>Kao odgovor na to, neki su zaposlenici počeli tražiti alternativne radne prostore kako bi se malo maknuli iz kućnog ureda, želeći se privremeno odvojiti od ukućana ili doživjeti promjenu krajolika.</p><p>U Los Angelesu zbog toga brojni hoteli počeli nuditi sobe za 'dnevni' najam.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><h2>1. Hotel Viceroy Santa Monica</h2><p>Ponuda 'rad iz hotela' je novost koju ovaj hotel nudi u svojoj ponudi. Gosti se mogu prijaviti u 12 sati i imaju cijeli dan da uživaju u prostoru, rade i opuštaju se za 600 dolara (3 813 kn). Ako ne žele prespavati, mogu se odjaviti u 17 sati, a cijena će biti smanjena za 20%. </p><p>Ponuda uključuje bračni krevet i kauč na razvlačenje, kao i prostrani dnevni boravak s aparatom za kavu. Ponuda također dolazi s besplatnim parkiralištem, prostranim poslovnim stolom s velikim monitorom i besplatnim WiFi-om kao i konzolom za video igre ( kada vam treba radna pauza) i printerom.</p><h2>2. Hotel Hollywood Roosevelt, Hollywood</h2><p>Ponuda ovog hotela uključuje besplatan dnevni parking za jedno vozilo, besplatan brzi WiFi, čaj i kavu, pristup na bazen i pristup hotelskoj teretani. Svi zainteresirani za rad iz ovog hotela mogu se prijaviti u hotel u 9 sati i ostati do 20 sati, od ponedjeljka do četvrtka, uz mogućnost noćenja za dodatnih 50 dolara (317 kn).</p><p>Cijene za ovu ponudu kreću se od 159 dolara(1 010 kn), a posjetitelji mogu iz hotelskog ureda pobjeći vrtu Cabana ili balkon Cabana s pogledom na bazen.</p><h2>3. Hotel InterContinental u centru Los Angelesa </h2><p>S cijenama od 219 dolara (1 392 kn) ponuda uključuje upotrebu sobe od 9 do 17 sati, neograničeni bežični pristup internetu bilo gdje u zgradi, uredski materijal, kavu i čaj u sobi. Također dolazi s besplatnim doručkom i ručkom u hotelskom kafiću kao i jedinstvenom dnevnom cijenom parkiranja od 10 dolara (63 kn). Za dodatnih 50 dolara (317 kn) gosti također mogu produžiti svoj boravak preko noći, prenosi <a href="https://www.businessinsider.com/luxury-hotels-offering-wfh-packages-for-remote-workers-2020-9">Insider.</a></p><p> </p>