Korona virus na koži živi 9 sati - pet puta dulje od virusa gripe

Korona virus je na ljudskoj koži aktivan devet sati, pet puta dulje od virusa gripe, utvrdili su japanski znanstvenici, a njihovo otkriće ponovno ukazuje na potrebu čestog pranja ruku

<p>Za usporedbu, patogen koji uzrokuje gripu na koži preživljava oko 1,8 sati, rezultati su studije objavljene u listopadu u časopisu Clinical Infectious Diseases.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako pravilno oprati ruke):</p><p>- Devetosatno preživljavanje SARS-CoVa-2 na ljudskoj koži, soja virusa koji uzrokuje Covid-19, može povećati rizik od njegova prijenosa kontaktom u usporedbi s IAV-om, virusom gripe tipa A, utječući tako na ubrzanje širenja pandemije - upozoravaju japanski znanstvenici. </p><p>U svojoj su studiji testirali uzorke kože uzete tijekom obdukcijskog postupka otprilike jedan dan nakon pacijentove smrti. I korona virus i virus gripe inaktiviraju se u roku od 15 sekundi primjenom etanola koji se nalazi u sredstvima za dezinfekciju ruku.</p><p>- Dulje preživljavanje SARS-CoVa-2 na koži povećava rizik od prijenosa kontaktom, no redovita higijena ruku taj rizik može smanjiti - stoji u studiji. </p><p>Istraživanjem se podupiru i potiču preporuke Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) o redovitom i temeljitom pranju ruku da bi se prijenos virusa ograničio.</p><p>Po podacima AFP-a, od izbijanja pandemije u Kini krajem prošle godine do danas je u svijetu evidentiran najmanje 1.105.691 smrtni slučaj od posljedica covida-19 i gotovo 39,4 milijuna slučajeva zaraze.<br/> </p>