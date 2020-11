Koronakriza je smanjila prihode polovici Hrvata, a čak 41 posto se boji da će dobiti otkaz

Istraživanje je pokazalo da su poduzetnici najviše pogođeni ovom krizom. Ukupni mjesečni prihod kućanstva najviše se smanjio u Dalmaciji i Istri, a financijska situacija najmanje se promijenila Slavoncima

<p>Koronakriza utječe na prihode potrošača i navike korištenja financijskih usluga, pokazuju rezultati redovnog istraživanja MasterIndex koje je za kompaniju Mastercard provela agencija Improve. Istraživanje je pokazalo da je pandemija odgovorna za smanjenje prihoda gotovo polovice ispitanika te da se ispitanici odriču većih kupnji. Istovremeno, gotovo svi koristimo pametne telefone i kartice, a sve smo više skloni i novim načinima plaćanja kao što su beskontaktno i mobilno. Također, većina je zadovoljna razinom digitalizacije u zemlji.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nešto više od četvrtine ispitanika (26%) brine mogućnost zaraze prilikom plaćanja gotovinom (primarno ispitanike iz Istre, Primorja i Gorskog kotara – 33%), a 44% ispitanika je potvrdilo da upravo zbog toga češće plaćaju karticama. Udio onih koji se zbog pandemije sve češće okreću beskontaktnom plaćanju još je veći – njih je 49%, dok 18% ispitanika češće plaća mobitelom u doba pandemije. Promjenu navika plaćanja koja se očituje u češćoj kupnji online ističe 34% ispitanika, a slijede izbjegavanje plaćanja poduzećem te biranje trgovina koje prihvaćaju kartice. </p><h2>Smanjenje prihoda kućanstava najočitije u Dalmaciji</h2><p>Gotovo polovica ispitanika (48%) istaknula je da se ukupni mjesečni prihod njihovog kućanstva smanjio tijekom koronakrize. Rekorderi su ispitanici iz Dalmacije (58%), a slijede Istrijani s 52%, dok se financijska situacija najmanje promijenila Slavoncima (40% njih je potvrdilo smanjenje prihoda). Čak 62% ispitanika je potvrdilo da su se tijekom ove krize suzdržali od planiranih većih kupnji – ponovno prednjače Dalmatinci sa 74%, a slijede Ličani sa 67%.</p><h2>Poduzetnici najugroženiji krizom</h2><p>Dok se 62% ispitanika izjasnilo da rade za nekog drugog, 10% je istaknulo da su bili samozaposleni – u vlastitom poduzeću, obrtu ili OPG-u. Čak je 41% zaposlenih ispitanika u strahu od otkaza zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom, ponajprije onih u Istri i Lici, dok se otkaza najmanje boje Zagrepčani i Slavonci. Istovremeno, 55% vlasnika poduzeća ili obrta smatra da postoji mogućnost da će zbog posljedica koronakrize morati prekinuti vlastito poslovanje. Najveći strah iskazuju ispitanici iz Like, Istre i Dalmacije, dok se nešto manje boje poduzetnici u Slavoniji i Zagrebu.</p><p>Od 29% ispitanika koji su izjavili da tijekom koronakrize nisu radili plaćeni posao, 10% njih ističe da nisu bili u mogućnosti raditi svoj posao zbog restrikcija (poslovi poput organizacije evenata, glazbenih i kulturnih događanja), dok je 4% njih dobilo otkaz tijekom ovog razdoblja. </p><h2>Pandemija potiče korištenje elektroničkih načina plaćanja</h2><p>Udio korisnika platnih kartica u Hrvatskoj među korisnicima bankovnih usluga iznosi 95%. Udio korisnika debitnih kartica je porastao za četiri postotna boda na 94%, dok je udio korisnika kreditnih kartica (58%) ostao isti. Zanimljivo je da na prodajnom mjestu kartice imaju prednost pred gotovinom – preferira ih 81% ispitanika, a gotovinu 19%. Čak i kada je riječ o manjim iznosima – do 100 kn – debitne kartice su na prvom mjestu s 49% glasova ispitanika, nakon njih slijedi gotovina s 36% pa kreditne kartice s 12% i mobilno plaćanje s 3%.</p><h2>Gotovo trećina korisnika svakodnevno plaća beskontaktno</h2><p>Čak devet od deset ispitanika ima i koristi beskontaktnu karticu, a 31% korisnika ih rabi svakodnevno što predstavlja porast od 8 postotnih bodova ako se promatraju rezultati prošlogodišnjeg MasterIndexa. Beskontaktne kartice češće koriste ispitanici iz dobne skupine 40-49, oni s većim primanjima te Istrijani i Dalmatinci. </p><p>Na beskontaktno se plaćanje gleda pozitivno – čak 96% korisnika kartica smatra ga uistinu jednostavnim. Uz to, kao prednost ovog način plaćanja 84% ispitanika ističe sigurnost kad su u pitanju zdravlje i higijena, a 77% ga namjerava koristiti češće ubuduće. Beskontaktno se najviše plaća u supermarketima i trgovačkim centrima (67%), a nakon toga u lokalnim dućanima (17%). Iako se sve više plaća beskontaktno, ispitanici bi voljeli da takvo plaćanje bude omogućeno u još većoj mjeri, a prvenstveno u supermarketima i trgovinama (38%), restoranima i kafićima (14%) te javnom prijevozu (13%).</p><p>- Navike potrošača odražavaju povjerenje u gospodarstvo, ali i njihovu nesigurnost. Navike se danas značajno mijenjaju što dovodi do pojave različitih trendova: smanjenja potrošnje, većeg volumena košarice uz smanjenu učestalost kupnje, razvoja e-comma, podrške lokalnim trgovinama te proizvodima i uslugama malih i srednjih poduzetnika, većeg značaja promotivnih akcija, češćeg korištenja online plaćanja, rasta beskontaktnog plaćanja i fokusa potrošača na odgovorne i ekološki osviještene brendove te one koji ulažu u zajednicu - rekao je Cosmin Vladimirescu, direktor kompanije Mastercard u Hrvatskoj i Rumunjskoj.</p><p>- Usvajanje digitalnih plaćanja bilo je u punom jeku i prije izbijanja pandemije, ali je očito da su ovogodišnji događaji ubrzali taj tijek, potičući prijelaz beskontaktnih i mobilnih plaćanja u mainstream. Tako će utjecaj pandemije na plaćanja biti trajan - zaključio je.</p><h2>Negativan utjecaj pandemije na online kupnju najvidljiviji u kulturi i turizmu</h2><p>Čak 91% ispitanika kupuje online, a 45% njih najmanje jednom mjesečno, što je u skladu s brojkama zabilježenim u proteklim izdanjima istraživanja. Ispitanici i dalje najčešće kupuju odjeću, obuću i modne dodatke (66%), potrošačku elektroniku (55%) te kućanske potrepštine (46%). </p><p>Kad ih se pitalo o utjecaju pandemije na navike vezane uz kupnju online, potrošači su potvrdili da rjeđe online kupuju ulaznice za kulturna događanja, usluge putničkih agencija, aviokarte, razne osobne usluge te cvijeće i darove, dok hranu naručuju češće nego prije.</p><p>Online kupci za plaćanje najčešće koriste debitne kartice (37%) i kreditne kartice (20%). Kad je riječ o glavnim razlozima za online kupnju cijenu je s vrha svrgnula ušteda vremena koju ističe 69% ispitanika, a slijede mogućnost kupnje u bilo koje vrijeme (65%), cijena, odnosno popusti i akcije (57%), veća ponuda nego u klasičnim trgovinama (54%) te dostava (54%). Također, 1 od 5 ispitanika kupuje online jer je to trenutno najsigurniji način kupnje. </p><h2>Zadovoljni smo razinom digitalizacije u Hrvatskoj</h2><p>Razinom digitalizacije u zemlji zadovoljno je 80% ispitanika, što je smanjenje od 6% u odnosu na proljeće 2020. Također, značajan udio ispitanika želi vidjeti više inovacija i digitalnih usluga u zdravstvu (74%), javnoj upravi (56%), obrazovanju (51%) te sudstvu (28%). </p><p>Kad je riječ o osobnoj uporabi digitalnih usluga, na prvom je online chat (85%), zatim online kupnja (81%), elektronička pošta (81%) te društvene mreže (79%) i internetske tražilice (77%). Ove usluge najkorištenije su i na dnevnoj bazi, izuzev online kupnje koju većina ispitanika vrši na mjesečnoj razini. </p><p>Nadalje, digitalni uređaji koje najveći broj ispitanika koristi su pametni telefon (96%), prijenosno računalo (80%), osobno računalo (57%) i smart TV (56%). Osim što ga najveći broj ispitanika posjeduje te na njemu provodi prosječno pet (4,5) sati dnevno, mobitel je i sredstvo koje bi ispitanici uz platne kartice u najvećoj mjeri (73%) koristili za plaćanje. U puno manjoj mjeri ističu osobnu iskaznicu ili putovnicu (20%) te pametne satove (13%) i biometriju (12%). PIN je još uvijek preferirani (51%) način autentifikacije plaćanja, a prilično poželjno je i skeniranje otiska prsta (36%).</p>